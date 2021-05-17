በኢትዮጵያ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም መጠቀም አለመቻሉን ነዋሪዎች ገለፁ
የኢንተርኔት ነጻነትን የሚከታተከለው ኔትብሎክስ ኢትዮጵያ ውስጥ የማኅበራዊ ሚዲያ መገልገያ መተግበሪያዎች አገልግሎት መቋረጡን አስታወቀ።
ኔትብሎክስ እንዳለው ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ተጠቃሚዎች ያሉት ፌስቡክን ጨምሮ ዋትስአፕ እና ኢንስታግራም አገልግሎቶች መቋረጣቸውን በተመለከተ ያለው መረጃ እንደሚያመለክት ገልጿል።
ከአዲስ አበባ የቢቢሲ ዘጋቢ እneዳረጋገጠው ፌስቡክ ለመጠቀም አስቸጋሪ እንደሆነ ነገር ግን ቪፒኤን በተባለው ተዘዋዋሪ የመጠቀሚያ መተግበሪያ አማካይነት መግባት እንዳስፈለገው አመልክቶ፤ ዋትስአፕን ለመጠቀም ምንም ችግር እንዳልገጠመው ገልጿል።
ቢቢሲ ከአዲስ አበባ ውጭ ያለውን እነዚህን የማኅበራዊ ሚዲያ መገልገያዎች መቋረጥ በተመለከተ ከአንዳንድ ከተሞች ነዋሪዎች ለማጣራት ባደረገው ሙከራ ችግሩ በባሕር ዳር፣ በደብረ ማርቆስ፣ በድሬዳዋና በሐዋሳ ማጋጠሙን አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ያጋጠሙ አለመረጋጋቶችን እንዲሁም ብሔራዊ ፈተናዎችን ተከትሎ የኢንተርኔትና የማኅበራዊ ሚዲያ አገልግሎቶች በተደጋጋሚ መዘጋታቸው ይታወሳል።