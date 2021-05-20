ሠላሳ አምስት የሕግ መምሪያ ምክር ቤት የሪፐብሊካን እንደራሴዎች ለትራምፕ ድጋፍ ነሱ
የሕግ መምሪያ ምክር ቤት አባላት 35 ሪፐብሊካን እንደራሴዎች በቀድሞው ፕሬዝዳንትና የፓርቲያቸው አባል ዶናልድ ትራምፕ ላይ ተነስተውባቸዋል፡፡እነዚህ 35ቱ የሪፐብሊካን አባላት በምክር ቤቱ የካፒቶል ሒል ነውጥ እንዲመረምር ለተቋቋመው ምክር ቤት ድጋፍ በመስጠታቸው ነው ትራምፕን ፊት ነሱ የተባሉት፡፡ዶናልድ ትራምፕ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት ሪፐብሊካን በፍጹም ለኮሚሽኑ ምርመራ መቋቋምና ሥራ መጀመር ዕውቅና እንዳይሰጡ ሲማፀኑ ነበር፡፡እነዚህ እንደራሴዎች ግን የትራምፕን ምክር ቸል ብለው ከዲሞክራቶች ጋር በማበር ልዩ ኮሚሽኑ የካፒቶል ሒልን ነውጥ እንዲመረምር ድምጽ ሰጥተዋል፡፡
በድምሩ 252 እንደራሴዎች ኮሚሽኑ እንዲቋቋምና ምርመራ እንዲያደርግ ድምጽ ሲሰጡ 175ቱ ብቻ ተቃውመዋል፡፡ዶናልድ ትራምፕ ለዚህ ኮሚሽን መቋቋም እየጣሩ የሚገኙ ዲሞክራቶችን ተችተው የፓርቲያቸው አባላት ከዚህ የዲሞክራቶች ወጥመድ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ሲወተውቱ መቆየታቸው ይታወሳል፡፡ያም ሆኖ ይህ ረቂቅ ሕግ ወደ ላይኛው ምክር ቤት ሲሄድ የማለፍ ዕድሉ ጠባብና የተመናመነ እንደሆነ የሪፐብሊካኑ ተጠሪ ሚች ማክኔል ተናግረዋል፡፡ይህ የእውነት አፈላላጊ ኮሚሽን ተምሳሌት ያደረገው የመስከረም አንዱን የሽብር ጥቃት እንዲመረምር የተቋቋመው ኮሚሽንን ነው፡፡ ይህ እውነት አፈላላጊ ኮሚሽን 10 አባላት እንዲኖሩት ተደርጎ ከሁለቱም ፓርቲዎች የሚቋቋም ሲሆን በመጨረሻ በካፒቶል ሒል የደረሰው ዓይነት ነውጥ በድጋሚ በአሜሪካ ምድር እንዳይደርስ ምን መደረግ እንዳለበት ምክረ ሐሳብ ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል፡፡የትራምፕ ጽንፈኛ ደጋፊዎች በጥር ወር ካፒቶል ሒልን ደርምሰው በመግባት ነውጥ ማስነሳታቸው አይዘነጋም፡፡ነውጠኞቹ ካፒቶል ሒልን ያመሱት ትራምፕ ሞቅታ የተሞላበት ንግግር ካደረጉላቸው በኋላ ነበር፡፡የተቋውሟቸው ዓላማም ያን ጊዜ ወደ ነጩ ቤተ መንግሥት ለመግባት በዝግጅት ላይ የነበሩትን ጆ ባይደንን ምርጫ ማሸነፋቸውን የሚያረጋግጥ ሸንጎ እንዳይካሄድ ለማወክ ነበር፡፡ትናንት ረቡዕ በታችኛው ምክር ቤት የተደረገው የድምጽ አሰጣት ዶናልድ ትራምፕ ወደፊት በፓርቲያቸው በቂ ድጋፍ ይኖራቸዋል ወይ ለሚለው ፍንጭ የሰጠ ነበር ተብሏል፡፡የካፒቶል ሒልን ነውጥ ተከትሎ ትራምፕ ይከሰሱ በሚል በሕግ መምሪያ ምክር ቤት ድምጽ ሰጥተው የነበሩት 10 የሪፐብሊካን አባላት ለዚህ ኮሚሽን መቋቋም ሁሉም ድጋፋቸውን በድጋሚ መስጠታቸው ተዘግቧል፡፡ትራምፕ ክሳቸው በሕግ መወሰኛ ምክር ቤት በቂ ድጋፍ ባለማግኘቱ ውድቅ መደረጉ አይዘነጋም፡፡የኒውዮርክ እንደራሴ ጆን ካትኮ ‹‹ይህ ለፓርቲ ተአማኒነት የምንቆምበት ወቅት ሳይሆን ለእውነት የምንቆምበት ወቅት ነው›› ሲሉ ለምን ድጋፋቸውን ለዲሞክራቶች እንደሰጡ ተናግረዋል፡፡ሚስር ካትኮ በምክር ቤቱ የአሜሪካ ደኅንነት ቋሚ ኮሚቴ አባልና የሪፐብሊካን ፓርቲ ተወካይ ናቸው፡፡‹‹የአሜሪካ ሕዝብና የካፒቶል ሒል ፖሊስ ስለሆነው ሁሉ መልስ ይፈልጋሉ፡፡ ከዚህ በኋላ እንዲህ ዓይነት ነውጥ በአሜሪካ ምድር እንደማይከሰት እርግጠኛ መሆንንም ይፈልጋሉ›› ሲሉ የኮሚሽኑን አስፈላጊነት አስምረውበታል፡፡በተቃራኒው የጆርጂያ እንደራሴና የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል በበኩላቸው ይህ የትራምፕን ደጋፊዎች ስም ለማጥፋት የተቋቋመ ኮሚሽን ነው ሲሉ ተችተዋል፡፡ ትራምፕ ከዋይት ሐውስ ከወጡ በኋላ ሕይወታቸውን በፍሎሪዳና ኒው ጀርሲ የግል ጎልፍ መጫወቻ መስክ ውስጥ በብዛት የሚያሳልፉ ሲሆን በ2024 እንደ አውሮጳዊያኑ በድጋሚ ለመወዳደር እንደሚሹ ፍንጭ ሰጥተዋል፡፡የካፒቶል ሒል ነውጥን ተከትሎ ሁለት የፖሊስ መኮንኖች ሕይወታቸውን ማጣታቸው አይዘነጋም፡፡