ሴቶች ጥቃት፡ በጀርመን ኢትዮጵያዊቷ ስደተኛ ከሁለት ዓመት ልጇ ጋር ተገደለች
በጀርመን ባየርን ክሮናህ ከተማ በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ አንዲት ኢትዮጵያዊት ከእነ ሁለት ዓመት ልጇ መገደሏ ተሰማ።
የሟች ሃይማኖት ገ/ እግዚአብሔር የቅርብ ጓደኞች ለቢቢሲ እንደገለጹት እናትና ልጅ የተገደሉት ባሳለፍነው እሁድ ግንቦት 15 ቀን 2013 ዓ.ም አመሻሽ 11፡00 ሰዓት አካባቢ ነው።
እናትና ልጅን በስለት በመውጋትና በላያቸው ላይ እሳት በመለኮስ የተጠረጠረው በ30ዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኘው ሞሮኳዊው የሟች የቀድሞ የፍቅር አጋር እንደነበር ጓደኞቿ ትህትና ጸጋውና ወንድወሰን ፋንታሁን ተናግረዋል።
ግለሰቡ ድርጊቱን ከፈጸመ በኋላ በራሱም ላይ ቤንዚን በማርከፍከፍ ጉዳት ማድረሱንና በፖሊስ ቁጥጥር ሥር ውሎ ወደ ሆስፒታል መወሰዱን የሃይማኖት የቅርብ ጓደኞች ለቢቢሲ ገልጸዋል።
በ30ዎቹ መጀመሪያ እድሜ ላይ የነበረችው ሟች ሃይማኖት ላለፉት 7 ዓመታት ገደማ በስደተኛ ካምፕ ውስጥ ኖራለች።
በጀርመን የሚታተመው ፍራንክንፖስት ዕለታዊ ጋዜጣ ከትናንት በስቲያ ባወጣው እትም የኮበርግ የወንጀል ምርመራ ፖሊስና አቃቤ ሕግ በእናትና ልጅ ግድያ የ34 ዓመቱ ሞሮኳው ግለሰብ ላይ ምርመራ እያረገ እንደሆነ ዘግቧል።
በአስጊ የጤና ሁኔታ ላይ ቢሆንም አቃቤ ሕግ የእስር ትዕዛዝ ማውጣቱን ጋዜጣው ጽፏል።
ፍራንክንፖስት የ31 ዓመቷ ሴትና የሁለት ዓመት ልጇ እሁድ ምሽት 11:45 በመኖሪያ ክፍላቸው ውስጥ መሞታቸውን አስነብቧል።
ፍራንክንፖስት የኮበርግ ወንጀል ምርመራ ቡድንና አቃቤ ሕግን ጠቅሶ እንደዘገበው ግለሰቡ እናትና ልጅ በሚኖሩበት ቤት ህንጻ በማምራት በቢላ ወግቶ ሳይገላቸው እንዳልቀረ ከፍተኛ ጥርጣሬ አለ።
በወቅቱ በህንጻው የነበሩ ሌሎች ሦስት ሴቶች ተሯሩጠው በመውጣት ለፖሊስ እንደደወሉ ጋዜጣው ጠቅሷል። በእናት ልጅ መኖሪያ ቤት እሳት የተነሳውም በዚህ ጊዜ ነበር።
ግለሰቡ ሆነ ብሎ እናትና ልጅ ላይ እሳት እንደለኮሰ ፖሊስ ጥርጣሬ እንዳለው ፍራንክንፖስት ገልጿል።
የእናትና ልጅ አስክሬንም በእሳት አደጋ ሠራተኞች ነበር የተገኘው። እንደ ጋዜጣው ከሆነ ግለሰቡም በእሳቱና ከበረንዳ ላይ ዘሎ ለማምለጥ በመሞከሩ ለሕይወቱ አስጊ የሆነ ጉዳት ደርሶበታል።
የእናትና ልጅ የአስክሬን ምርመራ ውጤት እንደሚያሳየው የሁለት ዓመቷ ህጻን በቢላ በመወጋቷ ሕይወቷ ሲያልፍ እናቷ ግን በስለቱ ጉዳት ቢደርስባትም እሳቱ ከተነሳ በኋላ ሕይወቷ ማለፉን ጋዜጣው አስነብቧል።
የመኖሪያ ሕንጻው በእሳቱ የደረሰበት ጉዳትም በ50 ሺህ ዩሮ [ከ2 ሚሊየን 6መቶ ሺህ ብር በላይ] እንደሚገመት ጋዜጣው አክሏል።
የቅርብ ጓደኞቿ ምን ይላሉ?
ትህትና ጸጋው የሃይማኖት የቅርብ ጓደኛ ናት። የምትኖረውም በጀርመን ባየርን ክሮናህ ከተማ ነው።
መኖሪያዋም ከስደተኞች ካምፑ 5 ደቂቃ ያህል ቢያስኬድ ነው።
ሃይማኖትና ልጇ ተገደሉ ከተባለበት ሰዓት 5 ሰዓታት ቀደም ብሎ ማለትም ከቀኑ 8፡00 ሰዓት ገደማ ተደዋውለዋል።
በወቅቱም ልጇን ይዛ ስትወጣ "እገልሻለሁ" ሲል እንደዛተባት አጫውታት ነበር።
ነገር ግን እስከምታውቀው ድረስ ግለሰቡ የአዕምሮ ጤና ችግር ስለሌለበት ይህንን ይፈጽማል ብላ አላሰበችም ነበር።
"እንዲህ የከፋ ነገር ያመጣል ብየ ስላላሰብኩ በፖሊስ የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ 'አትፍሪ! አይዞሽ!' ብየ አጽናናኋት" ትላለች።
ከሰዓታት በኋላ የሄሊኮፕተርና የእሳት አደጋ መኪና ድምጽ ሰማች። ብቅ ብላ ተመለከተች። ሁኔታው ግራ ቢያጋባትም በኮቪድ-19 የተያዘ ሰው ለማንሳት ነበር የመሰላት።
ወደ ቤት ተመልሳ ሰትገባ የጽሁፍ መልዕክቶች ደረሷት- "የስደተኞች ካምፕ እሳት ተነስቷል የሚል"። ወደምታውቃቸው ስልክ መታች። "ጉድ ሰራን!" የሚል መልስ አገኘች። በቀጥታ ወደ ሥፍራው አመራች። በቦታው ስትደርስ ፖሊሶች የእናትና ልጅን አስክሬን እያወጡ ነበር።
"ግለሰቡ እናትና ልጅን ቤታቸውን ሰብሮ ገብቶ በጩቤ ደረታቸው ላይ ወግቶ ነው የገደላቸው። ከዚያም እሳት ለኮሰ። ግን ሟቾቹ የመለብለብ አደጋ ነው የደረሰባቸው። እርሱም ራሱ ላይ ቤንዚን አርከፍክፎ ራሱን አቃጥሏል።" ስትል ለቢቢሲ ተናግራለች።
ትህትና እንደምትለው ግለሰቡ የሃይማኖት የፍቅር አጋር ነበር- ለወራቶች የዘለቀ ግንኙነት።
ሁለቱም በካምፑ ውስጥ ለየብቻ ነበር የሚኖሩት። እርሷ በሴቶች ክፍል። እርሱም በወንዶቹ። ግን ጎረቤት ነበሩ።
ይሁን እንጅ በባህልም፣በባህርይም ልዩነት ባለመግባባታቸው ተለያዩ።
እርሱ ግን ከእርሷ ጋር መለያየት አልፈለገም።
ሁኔታው ያሰጋት ሃይማኖትም ለሕይወቷ እንደምትፈራ በተለያዩ ጊዜያት ለፖሊስ እያለቀሰች አመልክታለች።
"አልቅሼ ሳስረዳቸው የአዕምሮ ሕክምና ያስፈልግሻል ወደዚያ ሂጂ አሉኝ" በማለት በአንድ ወቅት እንደነገረቻት ጓደኛዋ ትህትና ታስታውሳለች።
እንደ ትህትና ከሆነ ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ፖሊስ ጣቢያው አማርኛ ተናጋሪ አስተርጓሚ ቀጥሮ በዚሁ ጉዳይ ላይ ሁለት ሰዓታት የፈጀ መጠይቅ አድርገውላትም ነበር።
ነገረ ግን መንግሥት ቦታ ካልቀየረ በስተቀር በፍላጎት ሌላ ቦታ መሄድ ባለመቻሉ ሃይማኖት እዚያው ለመቆየት መገደዷን ትናገራለች።
ትህትና እንደምትለው በግድያው የተጠረጠረው ሞሮኳዊው በቅርቡ ያቀረበው የጥገኝነት ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ በሥራ ላይ ነበር።
በስደተኛ ካምፕ ውስጥ የተለያየ የአዕምሮ ጤና ችግር አሊያም የባህል ልዩነቶች ያሉባቸው ሰዎች በአንድ ላይ ስለሚኖሩ መሰል አደጋዎች እንደሚከሰቱ ትህትና ትናግራለች።
ከዚህ ቀደም አንድ አፍጋኒስታዊ መገደሉንም ታስታውሳለች።
ሌላኛው የሃይማኖት የቅርብ ጓደኛ ወንድወሰን ፋንታሁን ነዋሪነቱ ጀርመን ባየርሙኒክ ነው።
ትውውቃቸው ሟች ጀርመን ከገባችበት ጊዜ ይጀምራል። ላለፉት አምስት ወይም ስድስት ዓመታት የዘለቀ።
" ተገደሉ ከተባለበት ሰዓት 20 ደቂቃ በፊት ደውላልኝ ነበር"
ወንድወሰን ለዓመታት በዚያው መጠለያ ካምፕ ውስጥ ነበር የሚኖረው። መጠለያ ካምፑ የገባው ከእርሷ ቀደም ብሎ ነበር። ጥሩ ጓደኛሞች ነበሩ።
ተገደለችበት ከተባለው ሰዓት 20 ደቂቃ ቀደም ብሎም ደውላለት ነበር፤ ነገር ግን መንገድ ላይ በመሆኑ ስላልተመቸው ስልኩን አላነሳውም።
ለመጨረሻ ጊዜ ግን ቅዳሜ ዕለት ነበር ያወሩት። ያለችበትን የስደተኛ ካምፕ ለመቀየር ደብዳቤ ሄዳ ማስገባት እንዳለባት ነበር የተመካከሩት።
ሃይማኖት ስጋት እንዳላት ለእርሱና ለሌሎች ጓደኞቿ ትነግራቸው እንደነበር የሚናገረው ወንድወሰን፤ቦታ ለመቀየር ለፖሊስ ማመልከቻ አስገብታ በሂደት ላይ ሳለች ነው የተገደለችው ይላል።
ወንድወሰን በካምፑ የእሳት አደጋ መነሳቱን በዜና እንዳነበበና ለማጣራት ጓደኞቹ ጋር ሲደውል " ገደላቸው!" የሚል መልስ እንዳገኘ ይናገራል።
"እነርሱ እንደሆኑ አልተጠራጠርኩም ነበር። ምንም የማታውቅ የሁለት ዓመት ልጅ ግን ይህ ይደርስባታል ብየ አልገመትኩም።" ይላል ወንድወሰን።
"ሃይማኖት ለሰዎች የተሰጠች መልካም ሰው ነበረች፤ ጥሩ ጓደኛየ ነበረች" ይላል።
ወንድወሰን ከሞሮኳዊው ግለሰብም ጋር በእርሷ አማካኝነት ትውውቅ ነበረው። "ልጁ መልካም ሰው ነበር፤ ልጇን ይንከባከባል። ግን የባህል ልዩነቶች ነበሩ [ ሴት ሌላ ሰው ማየት የለባትም ይል ነበር] እና በመሃል 'ተቀየረብኝ' አለችኝ" ሲል የነበራቸውን ግንኙነት ያስታውሳል።
በዚህ ምክንያት ሁለቱም አብረው መኖር እንደማይችሉ ተነጋገረው ተለያይተው ነበር።
ይሁን እንጅ ግለሰቡ ከአንድ ሁለት ሦስቴ ድብደባ ፈጽሞባት እንደነበር ወንድወሰን ይናገራል።
"በመጀመሪያ ለፖሊስ ስታመለክት ፖሊሶች ልጁ አጠገቧ እንዳይደረስ ወይ ሌላ መፍትሔ መፈለግ ይችሉ ነበር፤ በማይገባ የፖሊሶች ቸልተኝነት እርሷንና ልጇን አሳጥቶናል። "ሲል ይወቅሳል።
አሁን ጓደኞቿ የሃይማኖትንና የልጇ ሃናንን አስክሬን ወደ አዲስ አበባ ለመላክ ገንዘብ እያሰባሰቡ እንደሆነ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
"ክሮናህ ትንሽ ከተማ ናት። ካምፑ ለፖሊስ ጣቢያው ቅርብ ነው። በእግርም ቶሎ የሚደረስበት ነው። ነገር ግን ፖሊሶች ከ20 ደቂቃ በኋላ እንደደረሱ ነው የሰማነው" የሚለው ወንድወሰን፤ ፖሊሶቹ ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው በሕግ እንዲጠየቁ ማድረግ ቀጣይ ሥራቸው እንደሆነ ገልጿል።
ስለ ጉዳዩ በጀርመን የኢትዮጵያን ኤምባሲን ለመጠየቅ ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም።