ናይክ ከኔይማር ጋር የተለያየው ከወሲባዊ ጥቃት ምርመራ ጋር በተያያዘ ነው አለ
የስፖርት አልባሳት አምራቹ ናይክ ከታዋቂው ብራዚላዊ እግር ኳስ ተጫዋች ኔይማር ጋር መስራት ያቆመው ተጫዋቹ በቀረበበት ወሲባዊ ጥቃት ምርመራ አልተባበበርም በማለቱ እንደሆነ አስታወቀ።
ኔይማር የናይክ ሰራተኛ ላይ ወሲባዊ ጥቃት ፈፅሟል የተባለው በአውሮፓውያኑ 2016 ሲሆን ለኩባንያው ደግሞ ሪፖርት የተደረገ በ2018 ነው።
ናይክ ምርመራው እንዳልተጠናቀቀም ገልጿል።
የኔይማር ቃለ አቀባይ በበኩላቸው ደንበኛቸው የተወነጀለበትን ወሲባዊ ጥቃት እንዳልፈፀመና ኔይማር ከናይክ ጋር ባለፈው አመት መስራት ያቆመው ከንግድ ጋር በተገናኘ ምክንያት ነው ብለዋል።
"ኔይማር እንደዚህ አይነት መሰረት ቢስ ውንጀላዎች ሲቀርቡ ራሱን እስከ መጨረሻው ድረስ ይከላከላል። ማስረጃዎች ካሉ ያቅርቡ እስካሁንም ድረስ ምንም አይነት ማስረጃ ማምጣት አልቻሉም" በማለት ቃለ አቀባይዋ ለዋል ስትሪት ጆርናል ተናግረዋል።
ናይክ ከፍተኛ ስፍራ ከተሰጠው ከኔይማር የስፖንሰር ስምምነት ያቋረጠው በነሃሴ 2020 ነው።
በወቅቱ ኩባንያው ከኔይማር ጋር የነበረውን ስምምነት ለምን እንዳቋረጠ ምክንያት አልሰጠም።
ኩባንያው በያዝነው ሳምንት ሃሙስ ባወጣው መግለጫ "ናይክ ያለምንም ማስረጃ ዝም ብሎ ውንጀላዎችን ማቅረብ ተገቢ ነው ብሎ አያምንም" ካለ በኋላ አክሎም "ናይክ ከኔይማር ጋር የነበረውን ግንኙነት ያቋረጠው ከአንድ ሰራተኛ የደረሰንን የሚታመን መረጃ በደረሰን መሰረት ምርመራ እንዲካሄድ ብንጠይቀው እምቢተኝነቱን ስላሳዬ ነው" በማለት አስፍሯል።
ጥቃት ተፈፅሞባታል የተባለችው የኩባንያው ሰራተኛ ሪፖርት ያደረገችው በ2018 ሲሆን በመጀመሪያም ምርመራ እንዲከፈት ፈቃደኛ አልነበረችም።
በምስጢርም እንዲያዝ ፈልጋ ነበር። ከአመት በኋላ ሰራተኛዋ ምርመራ እንዲከፈት በጠየቀችው መሰረት ኩባንያው ምርመራ መክፈቱን አስታውቋል።
ጥቃቱ ደርሶባታል የተባለችው ግለሰብ ስም ያልተጠቀሰ ሲሆን ኩባንያውም በመግለጫው "የግለሰቧን ማንነት እንዲገለፅ ስለማትፈልግ እሱን እናከብራለን ። ምን ያህል አስቸጋሪ ሁኔታም ውስጥ እንዳለች እንረዳለን" በማለት አትቷል።
ኔይማር በአሁኑ ወቅት ፓሪስ ሴይንት ጌርሜይን ለተባለ የፈረንሳይ ክለብ ይጫወታል።
ከሁለት አመት በፊት ውንጀላው ሲቀርብበት አልፈፀምኩም ብሎ የካደ ሲሆን ክሱም ወዲያው ውድቅ ተደርጓል።