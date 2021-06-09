ባልደራስ አቶ እስክንድር ነጋ በእስር ቤት 'የደኅንነት ስጋት ገጥሞታል' አለ
አዲስ አበባ በሚገኝ ማረሚያ ቤት በእስር ላይ የሚገኙት የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፕሬዘዳንት አቶ እስክንድር ነጋ "ደኅንነታቸው አደጋ ላይ ወድቋል" ሲል ፓርቲያቸው ስጋቱን ገለጸ።
የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ገለታው ዘለቀ፤ አቶ እስክንድር ቃሊቲ ከሚገኘውና በተለምዶው 'ዋይታ' ተብሎ ከሚጠራው የማረሚያ ቤቱ ክፍል ወይም ዞን ወደ ሌላ እንዲዘዋወሩ በመደረጉ ስጋቱ መፈጠሩን ለቢቢሲ ገልጸዋል።
አቶ ገለታው በስም ያልጠቀሷቸው "ከእስር ቤቱ ውጪ ያሉ" ባሏቸው ወገኖች አማካይነት "በተቀናጀ ዘመቻ" ምክንያት አቶ እስክንድር ወደ ዞን ስምንት እንዲዘዋወሩ መደረጋቸውን ገልጸዋል።
ይህ ሁኔታ የተከሰተው ፓርቲው በእስር ላይ የሚገኙ አመራሮቹና አባላቱ በመጪው ምርጫ ላይ በዕጩነት እንዲቀርቡ የሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔ ከሰጠ በኋላ መሆኑንም አቶ ገለታው ተናግረዋል።
በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ በሚገኘው 'ዋይታ' ተብሎ በሚታወቀው ዞን ውስጥ ስምንት ሰዎች እንደሚገኙ የጠቀሱት አቶ ገለታው፤ አቶ እስክንድር አሁን የሚገኙበት ዞን ከቀደመው የተለየ መሆኑንና የደኅንንት ስጋት እንደገጠማቸው ተናግረዋል።
ጨምረውም "አቶ እስክንድር ከእስረኞች ማስፈራሪያ እና ማስጨነቅ ደርሶባቸዋል" በማለት የፓርቲው ፕሬዝዳንት ባሉበት የእስር ቤት ክፍል ውስጥ የገጠማቸውን ችግር አመልክተዋል።
አቶ እስክንድር አሁን ያሉበት ዞን ስምንት በከፍተኛ ወንጀል ተጠጥረው የታሰሩ ሰዎች የሚታሰሩበት መሆኑን የገለጹት አቶ ገለታው፤ "እስክንድር ተቸግሬአለሁ ብሎ አያውቅም፤ ቢብስበት ነው ከዋይታ ለመውጣት ያመለከተው። አሁን ግን የባሰ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው" ሲሉ አክለዋል።
አቶ እስክንድር ለደኅንነታቸው ከፍተኛ ስጋት እንዳላቸው፣ እስካሁን ግን ምንም አይነት አካላዊ ጥቃት እንዳልደረሰባቸው ጠቅሰው፤ "[የጥቃት] ሙከራ እንደተደረገባቸው እና ከአንድ የማረሚያ ቤቱ የጥበቃ ኃላፊ ከፍተኛ ስጋት እንዳለባቸው እንደተነገራቸው ገልጸዋል" ብለዋል አቶ ገለታው።
ያለው ሁኔታ "ለሕይወቴ አደጋ እደሆነ ከጠባቂዎች ተነግሮኛል፤ እኔም ይህንን ታዝቤአለሁ" በሚል አቶ እስክንድር እንደነገሯቸው አቶ ገለታው አክለዋል።
ይህንንም በተመለከተ ከማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ጋር መፍትሄ ለመፈለግ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን አመልክተው፤ ዛሬም ለማረሚያ ቤቱ ደብዳቤ ጽፈው እንደሚያስገቡ ተናረግዋል።
ቢቢሲ በዚህ ጉዳይ ላይ የማረሚያ ቤቱን ምላሽ ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረገው ጥረት ስልካቸው ባለመነሳቱ ሳይሳካለት ቀርቷል።
አቶ እስክንድር ነጋና ሌሎች የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አባላት ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ በታዋቂው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ከተፈጸመ በኋላ ከተቀሰቀሰው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ተይዘው ከታሰሩ በኋላ ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት እየተከታተሉ ይገኛሉ።
ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከጥቂት ወራት በፊት በእስር ላይ የሚገኙት አባላቱ በዚህ ወር በሚካሄደው ምርጫ ላይ ዕጩ ሆነው እንዲቀርቡ ምርጫ ቦርድን ጠይቆ ተቀባይነት ሳያገኝ በመቅረቱ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት በመውሰድ ታሳሪዎቹ በዕጩነት እንዲመዘገቡ መወሰኑ ይታወሳል።
በእስር ላይ ሆነው ፓርቲውን ወክለው በዕጩነት ከተመዘገቡት አባላቱ መካከል አቶ እስክንድር አንዱ ናቸው።