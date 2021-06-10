ባይደን ሩስያን 'ከጎጂ ተግባራት ትታቀብ' ሲሉ አስጠነቀቁ
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የመጀመሪያውን ይፋዊ የውጭ ጉብኝት ሲጀምሩ ለሩስያ "በጎጂ ተግባራት" ከተሳተፈች "ጠንካራ እና ትርጉም ያለው" ቅጣት እንደሚገጥማት በማስጠንቀቅ ጀምረዋል፡፡
ረቡዕ ዕለት ወደ እንግሊዝ ኮርንዎል ከመጓዛቸው በፊት ባረፉበት የሱፎልክ አየር ኃይል ለአሜሪካ ወታደሮች እና ለቤተሰቦቻቸው ንግግር ያደረጉት ባይደን ለፑቲን ግልጽ መልዕክት እንደሚያስተላልፉ ተናግረዋል፡፡
'ከሩሲያ ጋር ግጭት አንፈልግም፡፡ የተረጋጋ እና ዕውቅና ያለው ግንኙነት እንፈልጋለን ... ግን ግልፅ መሆን አፈልጋለሁ፣ የሩሲያ መንግስት ጎጂ በሆኑ ድርጊቶች ከተሳተፈ አሜሪካ ጠንካራ እና ትርጉም ባለው መንገድ መልስ ትሰጣለች፡፡" ብለዋል።
የአሜሪካ እና የሩስያ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ ይገኛል። ባለፈው ሚያዝያ ፑቲን የምዕራባውያን ኃይሎች ሩሲያንን "ለመለየት" ጥረት ማድረጋቸውን በመግለጽ "ቀዩን መስመር" እንዳያልፉ አስጠንቅቀዋል፡፡
ባይደን በትራምፕ አስተዳደር ወቅት ከአሜሪካ አጋሮች ጋር ተበላሽቶ የቆየውን ግንኙነት ለማጠናከር ያላቸውን ፍላጎት በግልጽ አድርገዋል፡፡
ባይደን በፕሬዝዳንትነት የመጀመሪያ የውጭ ጉዟቸው ወቅት "በማንኛውም ጊዜ" ግልፅ ማድረግ የሚፈልጉት "አሜሪካ ተመልሳለች እናም የዓለም ዴሞክራቲክ መንግስታት በጣም ከባድ የሆኑትን ተግዳሮቶች እና በጣም አስፈላጊ ጉዳዮችን ለመቋቋም በአንድነት ቆመዋል" ብለዋል።
ፕሬዝዳንት ባይደን ረቡዕ እንግሊዝ የገቡ ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጋር ተገናኝተው አዲስ "የአትላንቲክ ቻርተር" ይስማማሉ ተብሏል፡፡
ስምምነቱ እአአ በ 1941 በዊንስተን ቸርችል እና ፍራንክሊን ሩዝቬልት መካከል የአየር ንብረት ለውጥን እና ደህንነትን ጨምሮ ተግዳሮቶች ላይ በማተኮር የተደረሰ ዘመናዊ ሰነድ ነው፡፡
ከትራምፕ የስልጣን ዘመን አለመረጋጋት እና በኮሮና ወረርሽኝ ጫና በኋላ ሁለቱ ሃገራት ወሳኝ የተባለ የወዳጅነታቸውን ያድሳሉ ተብሏል፡፡
በአውሮፓ ለስምንት ቀናት በሚያደርጉት ጉብኝት ወቅት ባይደን ከንግስቷ ጋር ይገናኛሉ፣ የጂ7 የመሪዎች ስብሰባ ላይ ከተሳተፉ በኋላ በፕሬዝዳንትነታቸው ለመጀመሪያውን ጊዜ የኔቶ (የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃልኪዳን ድርጅት) ስብሰባን ይሳተፋሉ፡፡
የጉዞው ማገባደጃ ላይ ባይደን ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ጄኔቫ ላይ ያገኛሉ፡፡
ፕሬዝዳንቱ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር፣ የአየር ንብረት ለውጥ፣ በዩክሬን የሩሲያ ወታደራዊ ተሳትፎን፣ የሩሲያ የሳይበር ጠለፋ እንቅስቃሴዎች እና የሩሲያዊ ተቃዋሚ አሌክሲ ናቫልኒን ጨምሮ ሩሲያ አቻቸው ጋር "አንገብጋቢ የሚባሉ ሁሉንም ጉዳዮችን" ለመሸፈን እንዳቀዱ ኋይት ሃውስ አመልክቷል፡፡
ናቫልኒ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሦስት ድርጅቶች "አክራሪ" ናቸው በሚል በሞስኮ ፍርድ ቤት በሕግ ታግደዋል፡፡
ሌሎች የ ጂ7 (የቡድን ሰባት) መሪዎች አርብ ወደ ደቡብ ምዕራብ እንግሊዝ ኮርነል የሚገቡ ሲሆን በሳምንቱ መጨረሻ ስብሰባቸውን ይደረጋሉ፡፡
ጂ7 በዓለም ባለ ታላላቅ ኢኮኖሚ ባለቤቶቹ ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ እንግሊዝ፣ አሜሪካ እንዲሁም የአውሮፓ ህብረትን ያካተተ ነው፡፡
ውይይቱ ጭብጡን ከኮቪድ ማገገም ላይ በማድረግ "ከመጪው ወረርሽኝ ሁላችንንም ሊጠብቀን የሚችል ጠንካራ ዓለም አቀፍ የጤና ስርዓትን" ስለመፍጠር ይሆናል፡፡
እንደ የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ከሆነ የባይደን አስተዳደር በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ወደ 100 ለሚጠጉ አገራት 500 ሚሊዮን የፋይዘር ኮቪድ -19 ክትባት ለመስጠት አቅደዋል፡፡
የ ጂ7 ስብሰባ የአየር ንብረት ለውጥ እና ንግድንም ሁኔታ አጀንዳው አድርጎ ያነሳል፡፡
ባይደን የዩኬ እና የአውሮፓ ህብረት የንግድ ውዝግብ በሰሜን አየርላንድ ሠላምን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል በሚል ያስጠነቅቃሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ መሪዎች የተደረሱ ስምምነቶችን እነዲያከብሩም ይጠይቃሉ።
በስብሰባው ማጠናቀቂያ ላይ አስተናጋጇ እንግሊዝ በመሪዎች ከስምምነት የተደረሰበትን ሰነድ ታትማለች፡፡