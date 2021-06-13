ኔታንያሁ ስልጣናቸውን በአዲሱ መንግስት ሊያጡ ነው
የእስራኤል ፓርላማ የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የ 12 ዓመታት የስልጣን ዘመን የሚያጠናቅቅ አዲስ መንግስት መቋቋሙን ያጸድቃል ተብሎ እየተጠበቀ ነው፡፡
አዲስ መንግስት ሊሆን ይችላል የተባለው እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነው የተባለለት የፓርቲዎች ጥምረት አንድ ወንበር ብልጫ አለው፡፡
ይህም ሦስት ምርጫዎች የተደረጉበትን የሁለት ዓመት ፖለቲካ አለመረጋጋት ያስቆማል ተብሏል፡፡
የቀኝ ክንፍ ብሔርተኛው ናፍታሊ ቤኔት በሥልጣን መጋራቱ ስምምነት መሠረት ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ተዘጋጅተዋል፡፡
በሕብረቱ ስምምነት መሠረት የያሚናን ፓርቲን የሚመሩት ቤኔት እስከ መስከረም 2023 ድረስ በስልጣን ቆይተው ቀሪዎቹን ሁለት ዓመታት ለቢሽ አቲድ መሪው ያይር ላፒድ እንዲመሩ ያስተላልፋሉ፡፡
በእስራኤል ረዘም ላለ ጊዜ የፖለቲካ ምህዳሩን በበላይነት የተቆጣጠሩት ኔታንያሁ የቀኝ ክንፉ የሊኩድ ፓርቲ መሪ ሲሆኑ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ይሆናሉ ተብሏል፡፡
አዲሱን መንግስት "አደገኛ የማጭበርበር ጥምረት" በማለት የገለጹት ሲሆን "በፍጥነትም ከስልጣን ለማውረድም" ቃል ገብተዋል።
እሳቸው ቢክዱም በሙስና፣ በማጭበርበር እና እምነት በመጣስ የተመሠረተባችው የወንጀል ክስ ይቀጥላል።
ይህ ለምን ሆነ?
ኔታንያሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ 1996 እስከ 1999 ቀጥሎም ከ 2009 እስከ 2021 ድረስ ክብረ ወሰን በሆነ አምስት የስልጣን ዘመን አሰልፈዋል፡፡
እአአ ሚያዝያ 2019 ምርጫን ቢያደርጉም አዲስ የጥምር መንግስት ለማቋቋም በቂ ድጋፍ አላገኙም፡፡ ሁለት ተጨማሪ ምርጫዎች ቢከተሉም ያለ ውጤት ተጠናቀዋል፡፡
በሦስተኛው ምርጫ ኔታንያሁ በወቅቱ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ከነበሩት ቤኒ ጋንትዝ ጋር ስልጣን ለመጋራት የተስማሙበትን ብሔራዊ የአንድነት መንግስት ተመሠረተ፡፡ ስምምነቱ ሳይሳካ በመቅረቱ በታህሳስ ወር አራተኛ ምርጫን ተከተለ፡፡
ሊኩድ 120 መቀመጫዎች ባሉት ፓርላማ ውስጥ ትልቁ ፓርቲ ሆኖ ብቅ ቢልም ኔታንያሁ እንደገና ጥምር መንግስት መመስረት ባለመቻላቸው ኃላፊነቱ ለሁለተኛ ሆኖ ለጨረሰው የላፒድ ፓርቲ ተላልፏል።
ኔታንያሁ በስልጣን መቆየት የሚቃወሙት የግራ እና የመሃል ዘመም ፓርቲዎችን ብቻ ሳይሆን እንደ ያሚናን ያሉና በርዕዮተ-ዓለም ከሊኩድ ጋር በሚዛመዱ የቀኝ-ፓርቲዎች መካከልም አድጓል፡፡
ያሚና ሰባት መቀመጫዎችን ብቻ በመያዝ በምርጫው አምስተኛ ቢሆንም ሊመሠረት የሚችለው ጥምር መንግሥት በፓርላማው አብላጫ ድምፅ እንዲኖረው ከተፈለገ ድጋፉ ወሳኝ ነበር፡፡
ከሳምንታት ድርድር በኋላ ላፒድ የያሚናን ድጋፍ አግኝተዋል። ብቸኛ የጋራ ዓላማቸው የኔታንያሁ ከስልጣን መወገድ ነው ተብሏል፡፡
ለአብላጫ ድምፅ የሚያስፈልጉትን 61 መቀመጫዎች ለማግኘት ስምንት ፓርቲዎችን ያካተተው ስምምነት እአአ ሰኔ 2 ቀን ተፈረመ። ፊርማው የጊዜ ገደቡ ከመጠናቀቁ ግማሽ ሰዓት ቀደም ብሎ የተደረሰ ሲሆን ኔታንያሁ ዕጣ ፈንታም የሚወስን ሆኗል፡፡
አዲሱ መንግሥት ምን ይመስላል?
የቤኔት መንግስት በእስራኤል የ 73 ዓመት ታሪክ ውስጥ ከቀደሙት መንግስታት የተለየ ይሆናል፡፡
ህብረቱ ሰፋ ያለ የርዕዮተ ዓለም ልዩነቶች ያላቸውን ፓርቲዎች የያዘ ሲሆን ራአም የተባለውን የመጀመሪያውን ገለልተኛ የአረብ ፓርቲን ያካትታል፡፡
በተጨማሪም ከፍተኛ ቁጥር የያዙ ስምንት ሴት ሚኒስትሮች በመያዝም የተለየ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፡፡
የራም እና የግራ ዘመም -ረብ ያልሆኑ የእስራኤል ፓርቲዎች መካተታቸው እስራኤል በፍልስጥኤም ላይ ባላት የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ውዝግብ ሊኖር ይችላል።
ያሚና እና ሌላው የቀኝ ክንፍ ፓርቲ ኒው ሆፕ በእስራኤል የተያዘው ምዕራባዊ የአይሁድ ሰፈራ ደጋፊዎች ናቸው፡፡
በማህበራዊ ፖሊሲዎች ላይም ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ፓርቲዎች ለምሳሌ ለተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ እውቅና መስጠት ሲፈልጉ እስላማው ራአም ፓርቲ ከዚህ በተቃራኒ ነው፡፡
ቤኔት መንግስታቸው የበለጠ አከራካሪ ጉዳዮችን በማስቀረት እንደ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ወይም እንደ ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ባሉ ስምምነት ባለባቸው መስኮች ላይ እንደሚያተኩር አመልክተዋል፡፡
በቅርቡ "ማንም ሰው ርዕዮተ-ዓለሙን መተው አይኖርበትም። ሁሉም ህልሞቻቸውን እውን ማድረግን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ አለባቸው ... ስለማይቻለው ነገር ከመጨቃጨቅ ይልቅ ሊደረስበት በሚችለው ላይ እናተኩራለን" ብለዋል።