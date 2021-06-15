ኢትዮጵያ የኢትዮ ቴሌኮም 40 በመቶ ድርሻ የሽያጭ ሂደትን ጀመረች
ኢትዮጵያ ከመንግሥት የልማት ድርጅቶች አንዱ የሆነው የኢትዮ ቴሌኮም 40 በመቶ ድርሻን ለግሉ ዘርፍ ለመሸጥ ለዓለም አቀፍ ተጫራቾች ክፍት አድርጋለች።
የገንዘብ ሚኒስቴር በማኅበራዊ ትስስር ገፁ ሰኞ ሰኔ 07/2013 እንዳስታወቀው ዓለም አቀፍ ተጫራቾች የፍላጎት መግለጫ ሰነድ በ30 ቀናት ውስጥ እንዲያስገቡ ጥሪ አቅርቧል።
መንግሥት በከፊል ኢትዮ ቴሌኮምን ወደ ግል ለማዞር ያቀደውም አገሪቷ በተለያዩ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት በመታገዝ ከያዘችው የምጣኔ ሀብት ማሻሻያዎች መካከል አንዱ እንደሆነም ተገልጿል።
የገንዘብ ሚኒስቴር እና የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታ እና አስተዳደር ኤጀንሲ ኢትዮ ቴሌኮምን በከፊል ወደ ግል ይዞታ የማዘዋወር ምዕራፍ የተጠናቀቀ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ዓለም አቀፍ ተጫራቾቹ ያቀረቡትን የፍላጎት መግለጫ ሰነድ ተከትሎ ዕቅዳቸውን እንዲያቀርቡ የሚጠየቁ መሆኑንም ሚኒስቴሩ አስታውቋል፤ ይህንንም በማማከር ረገድ ዋና የግብይት አማካሪ ሆኖ የሚሰራው ዴሎይት የተባለ ድርጅት መሆኑንም ተገልጿል።
አገሪቷ ለሦስት ዓመታት ያህል የቴሌኮምን ድርሻን ለመሸጥ በሂደት ላይ ነበረች የተባለ ሲሆን በዚህም በመንግሥት ብቸኛ ባለቤትነት ሥር የቆየው ተቋሙ 40 በመቶ ድርሻውን ለውጪ ባለሀብቶች፣ 5 በመቶውን ለኢትዮጵያውያን እና 55 በመቶውን መንግሥት እንደሚይዘው ይጠበቃል።
በቅርቡ የኢትዮጵያ ቴሌኮምን ፈቃድ ያሸነፈው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ የተሰኘው የኩባንያዎች ጥምረት በዚህ ጨረታ አይሳተፍም።
የዚህ ጥምረት መሪ የሆነው የኬንያው ሳፋሪኮም የኢትዮ-ቴሌኮምን ድርሻ ለመግዛት ፍላጎት አሳይቶ የነበረ ቢሆንም በቅርቡ ግን በኢትዮጵያ የሚሰጠው የቴሌኮም አገልግሎት አሸናፊ ከሆኑት ድርጅቶች መካከል አንዱ መሆኑን ተከትሎ በድርሻው ላይ ፍላጎት እንደሌለው ተገልጿል።
ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ የተሰኘው ይህ ጥምረት በዘርፉ አሉ የሚባሉ ስመ ጥር የቴሌኮም ኩባንያዎችንና ተቋማትን በቅንጅት የያዘ ሲሆን እነዚህም ሳፋሪኮም፣ ቮዳኮም ግሩፕ፣ ቮዳፎን ግሩፕና ሱሚቶሞ ኮርፖሬሽንና ሲዲሲ ግሩፕ ናቸው።
ጥምረቱ በኢትዮጵያ የሚሰጠው የቴሌኮም አገልግሎት ከመጪው ዓመት ጥር 2014 ዓ. ም በኋላ ይጀምራል ብሏል።
ኢትዮጵያ ከሁለት ዓመት በፊት የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት እንደምታደርግ ካሳወቀች በኋላ ሁለት ፈቃዶችን ለዘርፉ ተሳታፊዎች በጨረታ ማቅረቧን ተከትሎ ሁለት ተቋማት በጨረታው ተሳታፊ መሆናቸውን ማሳወቃቸው ይታወሳል።
በዚህም መሠረት የተለያዩ ኩባንያዎች ጥምረት የሆነው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ የተባለው ተቋም ከፍተኛውን 850 ሚሊዮን ዶላር በማቅረብ በጨረታው ተመራጭ ሲሆን ሁለተኛው ፈቃድ ሳይሰጥ ቀርቷል።
ከመንግሥት የልማት ድርጅቶች አንዱ የሆነው ኢትዮቴሌኮም ገቢው ትርፋማ ከሚባሉ ድርጅቶች አንዱ ቢሆንም ከሌሎች የቀጠናው ኩባንያዎች ጋር ሲወዳዳር ዝቅተኛ ነበር ይላሉ በዘርፉ ያሉ ተንታኞች።
ኢትዮጵያ ኢትዮቴሌኮምን ጨምሮ ሌሎች የመንግሥት ልማት ድርጅቶችን ድርሻ ለመሸጥ የወሰነችው በዋነኝነት ያላትን ከፍተኛ ዕዳ ለመክፈል እንደሆነ ተንታኞች የሚናገሩ ሲሆን፤ በተጨማሪነት የቴሌኮምን ተደራሽነት ለመጨመርና አገልግሎቱን ለማቀላጠፍ እንደሆነም ይጠቀሳል።