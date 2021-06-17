ሶሪያዊው ስደተኛ በሶሪያ ጦርነት የግድያ ቪዲዮ 'በመታየቱ' በኔዘርላንድስ ለፍርድ ቀረበ
በኔዘርላንድስ አንድ ስደተኛ በሶሪያ ጦርነት ወቅት በፈፀመው ግድያ በጦር ወንጀል ክስ ተጠያቂ ሆኖ ፍርድ ቤት ቀርቧል።
የ49 አመቱ አህመድ አል ኬ ከቤተሰቡ ጋር ወደ ኔዘርላንድስ የመጣው በአውሮፓውያኑ 2014 ነው።
ግለሰቡ ያልታጠቀ የሶሪያ ወታደር ሲገደል የሚያሳይ ቪዲዮ ላይ መታየቱን ተከትሎ ከሁለት አመታት በፊት በቁጥጥር ስር የዋለው።
ግለሰቡ በወታደሩ ግድያ ወቅት መኖሩን ቢያምንም ጠበቆቹ እንደሚሉት በቦታው ላይ የተገኘው በእስር ቤት የነበሩ ወንድሞቹን እንዲለዋወጡ በሚል ነበር በማለት ተከራክረዋል።
አህመድ አቡ ኩደር የተባለውና የአልኑስራ ግንባር የጂሃዲስ መሪ ግድያ ላይ አልተሳተፍኩም በማለት ክዷል።
ሶሪያዊው ስደተኛ ለፍርድ ሲቆም በኔዘርላንድስ የመጀመሪያ ቢሆንም በጀርመንና በስዊድን ግን ከዚህ ቀደምም ክሶች መጥተዋል።
ቪዲዮው ምንን ያሳያል?
በአውሮፓውያኑ 2012 ነው የተቀረፀው የተባለው ቪዲዮ በቁጥጥር ስር የዋለ የሶሪያ አየር ኃይል ኮሎኔል በኤፍራጥስ ወንዝ ዳርቻ ሲወሰድና በዚያም በሽጉጥ ሲገደል ያሳያል።
መጀመሪያ በተገኘው ቪዲዮ ላይ ከሟቹ ኮሎኔል በስተቀር ሌላ ሰው የማይታይ ቢሆንም ከጀርመን መርማሪዎች በተገኘ ሁለተኛ ቪዲዮ ላይ የአሁኑ ተከሳሽ እንደሚታይ አቃቤ ህግ ተናግሯል።
ከዚያ በኋላ በነበረ ክትትልና ምርምር ተከሳሹ በኮሎኔሉ ግድያ ቪዲዮ ላይ ድምፁ እንደሚሰማ አምኗል። አህመድ አኬ በጦር ወንጀልና በሽብር መከሰሱንም የደች የመንግሥት ሚዲያ ኤን ኦ ኡስ ዘግቧል። በሶሪያ የሚገኝ አንድ የአይን እማኝም ስለሆነው ነገር ምስክርነቱን በዋትስ አፕ ለመርማሪዎች ተናግሯል።
ተከሳሹ በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ ለፍርድ ቤቱ እንደተናገረው በአውሮፓውያኑ 2013 ወደ ቱርክ እንደተሰደደና በግሪክም አቆራርጦ በዚህ አመት ሚያዝያ ወደ ኔዘርላንድስ እንደገባ ነው።
በኋላም ሚስቱና ሰባት ልጆቹ የመጡ ሲሆን ተከሳጩ በአካባቢው በሚገኝ የእግር ኳስ ክለብ በቁጥጥር ስር እስከዋለበት ወቅት ድረስ በበጎ ፈቃደኝነት ይሰራ እንደነበር የደች ሚዲያዎች ዘግበዋል። ጊዜያዊ ጥገኝነትም ተሰጥቶት ነበር።