ባይደን እና ፑቲን የጄኔቫውን ንግግር ቢያወድሱም አለመግባባቱ እንደቀጠለ ነው
የአሜሪካ እና የሩሲያ ፕሬዚዳንቶች በጄኔቫ ያደረጉትን ውይይት ቢያደንቁም እአአ ከ 2018 ወዲህ በተደረገው የመጀመሪያ ስብሰባ ብዙም ተጨባጭ ውጤት አልተገኘበትም፡፡
አለመግባባቶች እንደተነሱ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ገልጸው ሩሲያም አዲስ ቀዝቃዛ ጦርነት እንደማትፈልግ ተናግረዋል፡፡
የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በበኩላቸው ባይደን ልምድ ያካበቱ የሀገር መሪ እንደሆኑና ሁለቱም "ተመሳሳይ ቋንቋ" ስለመናገራቸው አስረድተዋል፡፡
ውይይቱ ከተያዘለት ጊዜ አጥሮ ለሦስት ሰዓታት ያህል የተካሄደ ነበር፡፡
ባይደን ለመነጋገር ብዙ ጊዜ ማሳለፍ እንደማያስፈልጋቸውና ከሩሲያ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል አሁን እውነተኛ ተስፋ አለ ብለዋል፡፡
ባይደን ለሩስያው መሪ መነጽር ማበርከታቸው ታውቋል። ፑቲን በተመሳሳይ ለባይደን ስጦታ ስለመስጠታቸው አልታወቀም።
የሩሲያው መሪ በ 2018 ለቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በፊንላንድ ሄልሲንኪ ከተደረገ ውይይት በኋላ የእግር ኳስ ኳስ በስጦታ ሰጥተዋቸዋል።
ሁለቱ ወገኖች በኒውክሊየር ቁጥጥር ዙሪያ ውይይት ለመጀመር ተስማምተዋል፡፡
አምባሳደሮችን ወደ ሁለቱም ሃገሮች መዲናዎች እንመልሳለን ብለዋል። አሜሪካ እአአ በ 2020 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሩሲያ ጣልቃ ገብታለች በሚል ከከሰሰች በኋላ መልዕክተኞቻቸው በመጋቢት ወር ምክክር እንዲወጡ ተደርገዋል፡፡
የሳይበር ደህንነት፣ ዩክሬን እና የሩሲያ ተቃዋሚ መሪው አሌክሲ ናቫልኒ ዕጣ ፈንታን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ስምምነት ስለመደረሱ ምልክት የለም። ናቫልኒ ሁለት ዓመት ተኩል ቅጣት ተላልፎበት በእስር ላይ ይገኛል።
ባይደን ናቫልኒ በእስር ቤት ውስጥ ቢሞት ለሩስያ "አስከፊ መዘዞች" እንደሚኖሩት ተናግረዋል፡፡
መሪዎቹ ምን ተወያዩ?
ከጉባኤው በፊት ሁለቱም ወገኖች ግንኙነታቸው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
ፑቲቲን እስረኞችን መለዋወጥ በሚቻልበት ስምምነት ላይ እንደሚደረስ ፍንጭ ሰጥተው ነበር፡፡
ፑቲን በሳይበር ጥቃቶች ላይ ሩሲያን ነጻ በማድረግ በሃገራቸው የሚፈጸሙ አብዛኛዎቹ የሳይበር ጥቃቶች መነሻቸው ከአሜሪካ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ባይደን እንደ ውሃ ወይም ኢነርጂ ያሉ ወሳኝ መሠረተ ልማቶች ለጠለፋም ሆነ ለሌላ ጥቃት "የተከለከሉ" መሆን አለባቸው ብለው ለፑቲን መናገራቸውን አስታውቀዋል፡፡
"ተመለከትኩትና በነዳጅ ቱቦዎቻችሁ ላይ ላይ ጠለፋ ቢደረግ ምን ይሰማዎታል? አልኩኝ። ይህ ችግር አለው ብሎኛል" ሲሉ ባይደን ተናግረዋል። ሩሲያ እነዚህን "መሠረታዊ ደንቦች" ብትጥስ አሜሪካ እርምጃ እንደምትወስድ ገልጸዋል ፡፡
የተቃውሞ ሰልፍ የማድረግ መብትን ጨምሮ ሁለቱም ወገኖች በሰብዓዊ መብቶች ላይ ልዩነት ነበራቸው።
ፑቲን በቅርቡ የ 24 ቀናት የረሃብ አድማ ስላደረገው ናቫልኒ አሜሪካ ያላትን ስጋት አጣጥለዋል፡፡
ናቫልኒ ህጉን ችላ በማለት ጀርመን ህክምና ካገኘ በኋላ ወደ ሩሲያ ሲመለስ እስራት እንደሚገጥመው ያውቅ ነበር ብለዋል፡፡
ናቫልኒ በፑቲን ትዕዛዝ ነርቭ በሚጎዳ ኬሚካል መመረዙን ቢገልጽም ፑቲን ክሱን አጣጥለዋል።
ሩሲያ በግዛቷ ላይ ከካፒቶል አመፅ ወይም 'ከብላክ ላይቭስ ማተር' እንቅስቃሴ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ሁከት አትፈቅድም ብለዋል፡፡
ፑቲን ስለ ስለ ብላክ ላይቭስ ማተር እንቅስቃሴ የሰጡትን አስተያየት ባይደን "አስቂኝ" ሲሉ አጣጥለው የሰብዓዊ መብቶች "ሁል ጊዜም ዋነኛ ጉዳይ ነው" ብለዋል፡፡
ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ለመተባበር ለምን እንደምትፈልግ የተጠየቁት ባይደን "[ሩሲያ] በአሁኑ ሰዓት በጣም አስቸጋሪ በሆነ ቦታ ላይ" መሆኗን ተናግረዋል፡፡
"በቻይና ግፊት እያደረባቸው ነው፡፡ ዋነኛ ኃያል ሃገር ሆነው ለመቀጠል በጣም ይፈልጋሉ" ብለዋል ጄኔቫን ለቀው ከመውጣታቸው በፊት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ፡፡
የአሜሪካው ፕሬዘዳንት በጋዜጣዊ መግለጫቸው መሃል በፑቲን ይተማመኑ እንደሆነ ለጠየቃቸው ጋዜጠኛ ራሳቸውን ላይ ታች በመወዝወዝ ምላሽ የሰጡ መስለው ታይተዋል፡፡
በኋላ ግን ኋይት ሃውስ ባይደን "በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ለማንኛውም ጥያቄ ምላሽ የሰጡ ሳይሆን በአጠቃላይ ለመገናኛ ብዙሃን እውቅና ሰጥተዋል" ሲል በትዊተር መልዕክቱን አስታላልፏል።
አንድ የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ፑቲን ባህሪያቸውን እንደሚለውጡ በምን እንደሚተማመኑ ባይደንን ሲጠይቅ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት "ያንን ካልተገነዘብክ በተሳሳተ ሥራ ውስጥ ነህ" በማለት በብስጭት መልሰዋል። በኋላም ይቅርታ ጠይቀዋል፡፡