እነ አቶ ጃዋር በምርጫው ምክንያት ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀሩ
እነ አቶ ጃዋር መሐመድ ዛሬ ለነበራቸው ቀጠሮ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሰረት ጉዳያቸውን ለመከታተል ችሎት ሳይቀርቡ ቀሩ።
ጉዳያቸውን የሚመለከተው ፍርድ ቤት እንዳለው "ለተከሳሾች እና ለሰፊው ማኅበረሰብ ደኅንነት ሲባል ተከሳሾች ችሎት ፊት መቅረብ አይችሉም" ሲል ትዕዛዝ ሰጥቷል።
በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ሥር የተዘረዘሩ ተከሳሾች ዛሬ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ቀጠሮ ነበራቸው።
የእነ አቶ ጃዋር መሐመድን ጉዳይ እየተመለከቱ ያሉት ዳኞች ባለፉት ጥቂት ቀናት ከፍተኛ የሆነ የምርጫ ቅስቀሳ ሲካሄድ መቆየቱን አስታውሰዋል።
"ለተከሳሾች ከፍተኛ ጥበቃ ነው የሚያስፈልገው" በማለት በምርጫ ወቅት ተከሳሾችን ወደ ችሎት ማምጣቱ አስቸጋሪ ነው ብለዋል።
በዚህም ፍርድ ቤቱ አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ 24ቱ ተከሳሾች ከምርጫው በኋላ ፍርድ ቤት ይቅረቡ ሲል ወስኗል።
ዐቃቤ ሕግ ችሎቱ በዝግ ይከናወን እንዲሁም ምስክሮቼ ከመጋረጃ ጀርባ ቃላቸውን ይስጡ በሚል አሻሽሎ ባቀረበው አቤቱታ ላይ ተከሳሾች ምላሽ እንዲሰጡ ነበር የዛሬው በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ ችሎት 1ኛ የጸረ-ሸብር እና ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች ችሎት ቀጠሮ ተይዞ የነበረው።
ምንም እንኳ በችሎቱ ተከሳሾቹ ባይገኙም ሦስት የተከሳሽ ጠበቆች ተገኝተዋል። ጠበቆቹም ዐቃቤ ሕግ አሻሽሎ ላቀረበው አቤቱታ "ያዘጋጀነው ምላሽ በተከሳሾች እጅ ስለሚገኝ የምንሰጠው ምላሽ የለም" ብለዋል።
ምላሻቸውንም በቀጣዩ ቀጠሮ ይዘው እንደሚቀርቡ አስረድተዋል።
ፍርድ ቤቱም በአቶ ጃዋር መዝገብ ሥር የተከሰሱ ተከሳሾችን ጉዳይ ለመመልከት ለሰኔ 21/2013 ዓ.ም. ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።
የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባልና አመራር የሆኑት አቶ ጃዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ ከ20 በላይ ተከሳሾች ጉዳያቸውን ፍርድ ቤት ቀርበው እንደማይከታተሉ ግንቦት 18/2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት ማስታወቃቸው የሚታወስ ነው።
ተከሳሾቹ አቤቱታቸውን በአምስት ገጽ ደብዳቤ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ-ሽብር እና ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ችሎት ቀርበው ነበር።
ከዚህ ቀደምም ግንቦት 12/2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት የፍርድ ቤት ቀጠሯቸው ከሁለት ዓመት በኋላ እንዲሆን ጥያቄ አቅርበው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ውድቅ ማድረጉ የሚታወስ ነው።
በ2012 ሰኔ ወር ላይ ከድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ ጃዋር መሐመድ እና በመዝገባቸው ስር የሚገኙ ሌሎች የፀረ ሽብርን አዋጅን፣ የቴሌኮም ወንጀል አዋጅን የጦር መሳሪያ ቁጥጥር እና አስተዳደር አዋጅን እንዲሁም የአገሪቷን የወንጀል ሕግ የተለያየ አንቀጽ በመተላለፍ ነው የተከሰሱት።
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ከጦር መሳሪያ ቁጥጥር አዋጅ ጋር የተያያዙ ክሶች እንዲቋረጡ ማድረጉ ይታወሳል።