ምርጫ 2021፡ በአዲስ አበባ ማን፣ የት፣ ከማን ጋር ይፎካከራል?
አዲስ አበባ ለአመታት የአገሪቱ ዋነኛ ፖለቲካ መዲና ሆና አገልግላለች። በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አዲስ አበባን ማዕከል ባደረገ መልኩ ፖሊሲዎችን ቀርፀው ሲንቀሳቀቁ ይታያሉ።
ይህንንም ሁኔታ በዘንድሮው ምርጫም ያየነው ሲሆን ውድድሩም በአዲስ አበባ ጠንከር ሊል እንደሚችል የሚወደዳሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ቁጥር ጨምሮ፣ ስመ ጥር ፖለቲከኞች መወዳደራቸው ማሳያ ነው።
ለመሆኑ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት እና የአዲስ አበባ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመወከል የሚወዳደሩት ከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናትን እና ፖለቲከኞችን ለይተናል።
ገዢው ብልጽግና ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ ፓርቲ እና ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የሚከተሉትን ፖለቲከኞች ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በእጩነት አቅርበዋል።
ቂርቆስ
ጠንካራ ፉክክር ከሚጠበቅባቸው ስፍራዎች አንዱ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ ፓርቲ በቂርቆስ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የምጣኔ ኃብት ባለሙያውንና የቀድሞ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ኃላፊ ክቡር ገናን በእጩነት አቅርቧል።
ብልጽግና በበኩሉ የመከላከያ ሚንስትሩን ቀነኣ ያደታ፣ የትምህርት ሚኒስቴር ሚንስትር ዶ/ር ኢንጀነር ጌታሁን መኩሪያ እና የቀድሞ የጠቅላይ ሚንስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ የአሁኑ የሥራ ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሸነር ንጉሡ ጥላሁን ለከተማው ምክር ቤት በእጩነት አቅርቧል።
ንፋስ ስልክ
ብልጽግና ፓርቲ በንፋስ ስልክ ላፍቶ የመዲናዋን ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤን ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በእጩነት አቅርቧል።
የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲና በእስር ላይ ያሉት ስንታየሁ ቸኮል በንፋስ ስልክ ላፍቶ የምክትል ከንቲባዋ ተፎካካሪ ሆነው ቀርበዋል።
ቦሌ
በቦሌ ብልጽግና ፓርቲ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግሥት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት አስተባባሪ የሆኑትን ዣንጥራር አባይን ለአዲስ አበባ ምክር ቤት አባልነት በእጩነት አቅርቧል።
ከዚህ በተጨማሪም የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሆኑትን መኮንን አምባዬን እንዲሁም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒሰትር ዴኢታ ሳሙኤል ክፍሌ (ዶ/ር) የብልጽግና ፓርቲ እጩ ሆነው ቀርበዋል።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ፓርቲ በበኩሉ በዛብህ ደምሴ (ዶ/ር) አቅርቧል።
የካ
በየካ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በእስር ላይ ያሉትንና የፓርቲውን ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ለከተማ ምክር ቤት ወንበር አቅርቧል።
አራዳ
በአራዳ ከፍለ ከተማ የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳባ ደበሌ የብልጽግና ፓርቲን ወክለው በእጩነት ቀርበዋል። ከአቶ ዳባ በተጨማሪ አቶ ነብዩ ባዬ ብልጽግና ፓርቲን ወክለው እጩ ሆነው ቀርበዋል።
ኮልፌ ቀራኒዮ
በኮልፌ ቀራኒዮ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለሊሴ ነሜ ብልጽግናን ወክለው ቀርበዋል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በበኩሉ ሄኖክ አክሊሉን የኮልፌ ቀራኒዮ እጩ አድርጎ አቅርቧል።
አዲስ ከተማ
ፕ/ሮ ጣሰው ወልደሃና- የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት- ብልጽግናን በመወከል ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ይወዳደራሉ።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በፓርላማው በ23 ተወካዮች ትወከላለች። በዚህም የተለያዩ ፓርቲዎች በ23 የምርጫ ክልሎች ይፎካከራሉ።
በምርጫ ክልል ብልጽግና የጤና ሚንስትሯን ዶ/ር ሊያ ታደሰን፣ በምርጫ ክልል 3 በእጩነት ሲያቀርብ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ-ፍትህ ፓርቲ ዶ/ር ጥላሁን ገብረሕይወትን በዚሁ ምርጫ ክልል ያወዳድራል።
በምርጫ ክልል 6 የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ-ፍትህ ፓርቲን በመወከል ግርማ ሰይፋ የሚወዳደሩ ሲሆን ብልፅግና ፓርቲ ደግሞ በምርጫ ክልል 6 ዶ/ር ኢ/ር ወንድሙ ተክሌን አቅርቧል።
ብልጽግና በምርጫ ክልል 7 የሕዳሴ ግድብን በአረብኛ ቋንቋ የኢትዮጵያ አቋም በማንጸባረቅ የሚታወቁት መሀመድ ከማል አሊ አል-አሩሲ እጩ ሆነው የቀረቡ ሲሆን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ-ፍትህ ፓርቲ ደግሞ ናርዶስ ስለሺን ተወዳዳሪ አድርጓል።
የትራንስፖርት ሚንስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ደግሞ ብልጽግናን በመወከል በምርጫ ክልል 8 በእጩነት ቀርበዋል።
በምርጫ ክልል 11 ፕ/ር ሂሩት ወ/ማርያም ብልጽግናና በመወከል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ የሆኑ ሲሆን ሰለሞን ተሰማ (ዶ/ር) ከባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ እንዲሁም የጁአልጋው ጀመረ ደግሞ ከየኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ-ፍትህ ፓርቲ ቀርበዋል።
የኢዜማ ምክትል መሪ አንዱዓለም አራጌ የምርጫ ክልል 12 እና 13 እጩ ሲሆኑ ዶ/ር ስንታየሁ ወ/ሚካኤል ደግሞ ብልፅግና ፓርቲን በመወከል ቀርበዋል።
የውሃ፣ መስኖ እና ኢንርጂ ሚንስትሩ ስለሺ በቀለ (ዶ/ር ኢንጂነር) በአዲስ አበባ ምርጫ ክልል 17 የብልጽግና ፓርቲን በመወከል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት እጩ ሆነው ቀርበዋል።
ከስለሺ በቀለ (ዶ/ር ኢንጂነር) ጋር ተፎካካሪ ሆነው ከቀረቡት መካከል የባልደራሱ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በቃሉ አጥናፉ ተጠቃሽ ናቸው።
በምርጫ ክልል 18 ዛዲግ አብርሀ ብልፅግና ፓርቲ እጩ ሆነው የቀረቡ ሲሆን በምርጫ ክልል 20 የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የብልፅግና ፓርቲ እጩ ሆነዋል።
ከአምባሳደር ዲና ጋር ተፎካካሪ ሆነው ከቀረቡት መካከል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የጽሕፈት ቤት ኃላፊው ገለታዉ ዘለቀ ይገኙበታል።
በምርጫ ክልል 21 እና 22 የብሔራዊ ባንክ ገዢው ዶ/ር ይነገር ደሴ የብልፅግና ፓርቲ እጩ ሲሆኑ፤ በተመሳሳይ የምርጫ ክልል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ኢ/ር አንተነህ በለው እና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ-ፍትህ ፓርቲ አባይ ብርሀኑ ወ/ጊዮርጊስ እጩ ናቸው።
በምርጫ ክልል 23 ፕሮፌሰር ብርሀኑ ነጋ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ-ፍትህ ፓርቲ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳዳሪ ሲሆኑ የብልጽግናው የአገር አቀፍ ምዘና እና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዳይሬክተር ዲላ አቶሬ ደግሞ ብልጽግናና በመወከል ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር ይፎካከራሉ።
ብልጽግና ፓርቲ ወኪሉን ባለቀረበበት ምርጫ ክልል 28፤ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በግል ተወዳዳሪነት ቀርበዋል።
አማሃ ዳኘው ደግሞ በምርጫ ክልል 28 ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ወክለው ይወዳደራሉ።