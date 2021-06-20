በካቶሊክ ጳጳሳትና በፕሬዚዳንት ባይደን መካከል አለመግባባት መፈጠሩ ተሰማ
በአሜሪካ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳትና በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መካከል አለመግባባት መፈጠሩ ተሰምቷል።
የአሜሪካ ካቶሊክ ጳጳሳት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንን ከቅዱስ ቁርባን ሊያግድ የሚችል ሰነድ ላይ ድምጽ ከሰጡ በኋላ ከፕሬዝዳንቱ ጋር የከረረ ተቃርኖ ውስጥ መግባታቸው ተሰምቷል።
የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጽንስ ማቋረጥን አጥብቃ ትቃወማለች። ፕሬዝዳንቱ ደግሞ ጽንስ ማቋረጥን ይደግፋሉ። እ
ናም የአሜሪካ የካቶሊክ ጳጳሳት ጉባኤ በበይነ መረብ ባደረጉት ስብሰባ ፅንስ ማቋረጥን የሚደግፉ የእምነቱ ተከታይ የሆኑ ፖለቲከኞች ላይ የሚያተኩር ሰነድ ማዘጋጀትን በተመለከተ ሲወያዩ ውዝግብ ተፈጥሯል።
ቅዱስ ቁርባን በካቶሊክ የክርስትና እምነት ውስጥ በጣም ቁልፍ ሥነ ሥርዓት ነው ሲሆን የእምነቱ ተከታይ የሆኑ ፕሬዝዳንቶች በመደበኝነት በቤተክርስቲያኒቱ ስርዓተ ጸሎት ይታደማሉ።
የጳጳሳቱን ውይይት ተከትሎ ፕሬዝዳንቱ "ይህ የግል ጉዳይ ነው እናም ይህ ይሆናል ብዬ አልጠብቅም" ብለዋል።
የእምነቱ ማዕከል የሆችው ቫቲካን ግን የአሜሪካ ጳጳሳት የጀመሩትን እንቅስቃሴ እንደማትቀበለው ከወዲሁ አመልክታለች።
ጳጳሳቱ ከቀናት በፊት [ሐሙስ ዕለት] ካደረጉት ክርክር በኋላ የጉባኤው ምክትል ፕሬዚዳንት አቡነ አለን ኤች ቪግኔሮን ሰነዱን ላይ ድምጽ የመሰጠት ሄደቱ በ168 የድጋፍ 55 የተቃውሞ ድምጽ እንዲሁም በ6 ድምጸ ተአቅቦ ማለፉን አስታውቀዋል።
የእምነቱ አባቶች በጉዳዩ ላይ እጅግ የተራራቀ አቋም እያንጸባረቁ ሲሆን የሳን ዲዬጎ ጳጳስ አባ ሪቭ ሮበርት ማክሌሮይ እንዲህ ዓይነቱን ሰነድ ቅዱስ ቁርባንን "እንደ መቅጫ መሳሪያ" መጠቀምን ኮንነውታል።
በሌላ በኩል የቤከር ኦሪገን ጳጳስ አባ ኬሪ ሊያም ቤተክርስቲያኗ "ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ" ውስጥ ትገኛለች ያሉ ሲሆን "የቤተክርስቲያኗን አስተምህሮ የሚቃወም የካቶሊክ ፕሬዝዳንት" ሲሉም ገልጸዋል።