በቻይና 'የማርሻል አርት' ማሰልጠኛ ውስጥ የተቀሰቀሰ እሳት ህፃናትን ለሞት ዳረገ
ቻይና ውስጥ 'በማርሻል አርት' ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ በደረሰ የእሳት አደጋ ቢያንስ 18 ሰዎች ለህልፈተ ህይወት እንደተዳረጉና 16 ሰዎች ደግሞ መጎዳታቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
ከአደጋው ሰለባዎች ውስጥ የበዛ ቁጥር ያላቸው ሀጻናት መሆናቸውም ተገልጿል።
አብዛኞቹ ተጎጂዎች ከ7 እስከ 16 ዓመት እድሜ ላይ የሚገኙ ሲሆኑ በቻይና ሄነን አውራጃ በሚገኘው ሺንቺንግ 'የማርሻል አርት' ማዕከል ውስጥ እየኖሩ የሚማሩ እንደነበሩም ተመላክቷል።
እሳቱ አርብ ማለዳ ላይ እንደተቀሰቀሰና እንደተዛማተ የአከባቢው ባልሰልጣናት ሲሆን የአደጋው መነሻ እስካሁን አልታወቀም። የጠበቀ የእሳት አደጋ ቁጥጥር ባላት ቻይና መሰለ አደጋ የተለመደ አይደለም።
የማዕከሉ ሀላፊ የሆነው ግለሰብ ክስተቱን ተከትሎ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአከባቢው አስተዳደር በይፋዊው የ 'ዊ ቻት' ገጹ በኩል ገልጾል።
የእሳት አደጋው በደረሰበት ሰዓት በማዕከሉ 34 አዳሪ ተማሪዎች እንደንደነበሩ የመንግሥት ባለሥልጣናት በቻይና ለሚገኝ አንድ የዜና ወኪል ተናግረዋል። ፡፡
ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች በፍጥነት ወደ ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን ሮይተርስ ያነጋገራቸው ወላጆች ልጆቻቸውን በተመለከተ ምንም ዓይነት መረጃ እዳላገኙና እንዲጎበኞቸውም እንዳልተፈቀደላቸው ጠቅሰዋል።
"በማዕከሉ ተማሪዎች እየኖሩ በየቀኑ ማርሻል አርት ይማራሉ። ልምምድ ያደርጉ ነበር። የእሳቱ መንስኤ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም " ሲሉ ከአደጋው የተረፈ የዘጠኝ ዓመት ልጅ አባት ተናግረዋል። ሌላ ወላጅ ደግሞ "መረጃዎች በሙሉ ተዳፍኗል" ሲሉ ለሮይተርስ ገልጸዋል፡፡
አደጋው የተፈጠረበት አውራጃ በርካታ ሰዎች ማርሻል አርት የሚሳልጥኑ ተቋማት የሚገኙበት ነው።