በትግራይ ጦርነት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወታደሮች እና ሲቪሎች መገደላቸውን መንግሥት አስታወቀ
በትግራይ ጦርነት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወታደሮች እና ንጹሑሃን ዜጎች መገደላቸውን የውጪ ጉዳይ ሚንስትር ዲኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናገሩ።
አምባሳደር ሬድዋን በትግራይ ግጭት ከጠፋው ሕይወት በተጨማሪ ባለፉት 8 ወራት ብቻ የጦር ወጪን ሳይጨምር የፌደራሉ መንግሥት ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማደረጉን ገልጸዋል።
በትግራዩ ጦርነት በሰው እና በሃብት ላይ የደረሰ ጉዳት በፌደራሉ መንግሥት ሲነገር ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
አምባሳደር ሬደዋን በጦርነቱ በፌደራሉ መንግሥትም ይሁን በህውሓት ኃይሎች በኩል በሰው ላይ የደረሰ የሞት ቁጥርን አልጠቀሱም።
"ጦሩ መቀለን የለቀቀው በፖለቲካዊ ምክንያት ነው"
አምሳደር ሬደዋን ዛሬ ረፋድ በሰጡት መግለጫቸው የአገር መከላከያ ሠራዊት መቀለን የለቀቀው በፖለቲካዊ ውሳኔ እንጂ በወታደራዊ ምክንያት አይደለም ብለዋል።
የህወሓት ኃይሎች መቀለን ከተቆጣጠሩ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በተሰጠው መግለጫ አምባሳደር ሬደዋን ጦሩ ትዕዛዝ ቢሰጠው በሳምንታት ውስጥ ከተማዋን መልሶ መቆጣጠር ይችላል ሲሉ ተናግረዋል።
የህወሓት ኃይሎች በወታደራዊ ድል መዲናዋን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ስፍራዎችን እየተቆጣጠሩ እንደሆነ ሲገልጹ ቆይተዋል።
አምባሳደር ሬድዋን የፌደራሉ ጦር ስፍራውን ለቅቆ በመውጣቱ ዓለም አቀፉ ማሕብረሰብ ግጭቱ እንዲቆም እና ያልተገደበ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦትን በተመለከተ በማዕከላዊ መንግሥቱ ላይ ጫና ማድረግ የለበትም ብለዋል።
እንደ አምባሳደሩ ገለጻ መንግሥት ያወጀውን የተኩስ አቁም ተከትሎ የእርሻ ስራዎች በሚከናወኑባቸው የክረምት ወራት ግጭት አይኖርም።
ከሁለት ቀናት በፊት፣ ሰኞ ሰኔ 21 2013 ዓ.ም፣ የፌደራሉ መንግሥት በትግራይ በአስቸኳይ ተፈጻሚ የሚሆን የተኩስ አቁም አውጆ የክልሉን መዲና ለቅቆ መውጣቱ ይታወሳል።
የፌደራሉ ሠራዊት መቀለን ለቅቆ መውጣቱን ተከትሎ የህውሓት አማጺያን ዋና መዲናዋን መቀለን ጨምሮ በርካታ የክልሉን ስፍራዎች እየተቆጣጠሩ ይገኛሉ።
አማፂያኑ በሰሜን ምዕራብ ትግራይ የምትገኘው የሽረ ከተማን እንደተቆጣጠሩ የተባበሩት መንግሥታት ሠራተኞች አስታውቀዋል።
ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ በበኩሉ አማፂያኑ በአሁኑ ወቅት የክልሉን አብላጫ ክፍል መቆጣጠራቸውን አስታውቋል።
'የተኩስ አቁም የሚበረታታ እርምጃ ነው'
የፌደራሉ መንግሥት የተኩስ አቁም ያወጀው እና መቀለን ለቅቆ የወጣው ግጭቱ እንዲቆም እና የሰብዓዊ እርዳታ እንዲደርስ በሚል ምክንያት ስለመሆኑ በመንግሥት ተገልጿል።
ይህን የኢትዮጵያ መንግሥት የተናጠል የተኩስ አቁም ጥሪን ተከትሎ የተለያዩ ወገኖች ግጭቱን ለማስቆም አወንታዊ እርምጃ መሆኑን ገልጸዋል።
አምስት በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደሮች፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና የአፍሪካ ሕብረት የፌደራሉ መንግሥቱ ያወጀው ተኩስ አቁም በጦርነቱ ተሳታፊ በሆኑ አካላት እንዲከበር ጥሪ ሲያቀርቡ፤ ቻይና እና ዩናይትድ አረብ ኤሜሬትስ ውሳኔን ተገቢ እርምጃ ሲሉ አድንቀዋል።
ይሁን እንጂ የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ኃይሎች መቀለን ከተቆጣጠሩ በኋላ የተኩስ አቁሙ ጥሪው "ቀልድ" ነው ሲሉ ለሮይተርስ ተናግረዋል።
የትግራይ ኃይሎች መቀለን ከተቆጣጠሩ በኋላ የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ለሮይተርስ የዜና ወኪል "ወደ አማራ ክልል መሄድ ካለብን እንሄዳለን፤ ወደ ኤርትራ መዝመት ካለብን እናደርገዋለን" ሲሉ ተናግረዋል።
ጌታቸው ረዳ "ዋና ዓላማችን የጠላትን የመዋጋት አቅም ማዳከም ነው" ያሉ ሲሆን፤ "ከኤርትራ፣ ከአማራ ወይም ከአዲስ አበባ በኩል ያሉ ጠላቶች የሕዝባችን የደህንነት ስጋት የማይሆኑበት ደረጃ ላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን" ብለዋል።