ባይደን ባለፈው ሳምንት ከፈረሰው የሕንፃ ፍርስራሽ ሥር ሰዎች በሕይወት ሊገኙ ይችላሉ አሉ
የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ባለፈው ሳምንት ማያሚ ውስጥ ከተደረመሰው የመኖሪያ ሕንፃ ፍርስራሽ ሥር አሁንም በሕይወት ያሉ ሰዎችን ማግኘት ይቻላል አሉ።
በሕንፃው መፍረስ ምክንያት ቤተሰቦቻቸው የሞቱባቸው አሊያም የጠፉባቸው ሰዎችን አግኝተው ያነጋገሩት ባይደን "እኒህ ሰዎች በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ናቸው" ብለዋል።
ፕሬዝደንቱ አክለው ከፌዴራል መንግሥቱ የሚላከው ለአደጋ መከላከል የሚሆን ገንዘብ ለአንድ ወር ያክል እንደሚቀጥል አሳውቀዋል።
ባይደን ሕንፃው በምን ምክንያት እንደፈረሰ ማወቅ አስፈላጊ ነው ብለዋል።
እስካሁን የ18 ሰዎች አስክሬን የተገኘ ሲሆን 145 ሰዎች የገቡበት አልታወቀም።
የአደጋ ጊዜ ሰዎች የቀረው የሕንፃ ክፍል ሁኔታ አሳሳቢ ነው ብለው ለ15 ሰዓታት ያክል ፍለጋቸውን ካቋረጡ በኋላ እንደገና ወደ ሥራቸው ተመልሰዋል።
ቻምፕሌይን ታወርስ ሳውዝ የተሰኘው በፍሎሪዳ ግዛት ማያሚ ከተማ የሚገኘው ይህ ሕንፃ ከተደረመሰ በኋላ ማንም በሕይወት ከፍርስራሹ አልወጣም።
የማያሚ ከንቲባ ዳኒዬላ ሌቪን ካቫ እንደሚሉት ባለሥልጣናት የቀረውን የሕንፃውን ክፍል ለማፍረስ ዕቅድ አላቸው ነገር ግን የጠፉ ሰዎችን ፍለጋ ሊያስተጓጉል ስለሚችል ከባድ ጥንቃቄ ያሻል።
ከጠፉና ከሞቱ ሰዎች ዘመድ አዝማዶች ጋር ውይይት ያደረጉት ባይደን የራሳቸውን ልምድ በማንሳት ሰዎቹን አፅናንተዋል።
ማሕበራዊ ድር አምባ ላይ የተለቀቀ አንድ ተንቀሳቃሽ ምስል ፕሬዝደንቱ ከዚህ በፊት በመኪና አደጋ ያጧቸው ሚስትና ልጃቸውን እያስተወሱ ሳግ በተናነቀው ድምፅ ሲያወሩ ያሳያል።
የጠፉ ሰዎችን ዘመድ አዝማድ ካገኙ በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት ባይደን "መላው አሜሪካ" በሁኔታው እንዳዘነና የጠፉት ሰዎች እንደሚገኙ "ተስፋ" እንዳላቸው ተናግረዋል።
"ፈጣሪ ሆይ እባክህ አንድ ተዓምር አሳየን - እያሉ እየፀለዩ ነው" ብለዋል ፕሬዝደንቱ። አክለው "ምናልባት አንድ ሰው በሕይወት ይኖር ይሆናል፤ እየተነፈሰ ይሆናል" ብለዋል።
ፕሬዝደንቱ ከእሣት አደጋና ሌሎች የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል።
በሰሜን ማያሚ ድንገት የፈረሰው የ40 ዓመት ዕድሜ ያለው ሕንፃ ምን እንደደረመሰው ለማጣራት ባለሥልጣናት ደፋ ቀናት እያሉ ነው።
ምርምር እያደረጉ ያሉት ሙያተኞች አደጋውን ያደረሰው ምናልባት የሕንፃው አሠራር አሊያም ተፈጥሯዊ ተፅዕኖ ነው የሚል ግምት አላቸው።
ረቡዕ ዕለት የተገኘ አንድ መረጃ እንደሚያሳያው የሕንፃው ነዋሪዎች ባለፈው ሚያዚያ የሕንፃው ሁኔታ አደጋ ላይ እንደሚገኝ የሚጠቁም ደብዳቤ ደርሷቸው ነበር።
ከአሁኑ የተለያዩ የክስ ደብዳቤዎች ብቅ ማለት ጀምረዋል። ከእነዚህ መካከል ሕንፃውን የሚያስተዳድሩ ሰዎች "ቸልተኝነት" ለዚህ አጋልጦናል የሚል ይገኝበታል።