የተከዜን ድልድይ ማን ነው አፈረሰው?
የፌደራሉ መንግሥት በተከዜ ወንዝ ላይ የነበረውን ድልድይ ያፈረሰው የህውሓት ኃይሎች ናቸው ሲል የተባበሩት መንግሥታት በበኩሉ ድልድዩን የአማራ ልዩ ኃይል ማፈረሱን የሚያመላክት ሪፖርት ደርሶኛል ብሏል።
በትግራይ ክልል የሚገኘው እና ጎንደርን ከሽሬ የሚያገናኘው ግዙፉ የተከዜ ድልድይ መፍረሱን የተለያዩ የእርዳታ ሰጭ ተቋማት ትናንት ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል።
የተከዜ ድልድይ አደጋ እንደደረሰበት ካስታወቁ ድርጅቶች መካከል የዩናይትድ ኪንግደም ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ሬስኪዩዩኬና የተባበሩት መንግሥት የሰብዓዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ቢሮ [ኦቻ] ይገኙበታል።
ምንም እንኳ እነዚህ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ሰጭ ድርጅቶች ድልድዩን ማን እንዳፈረሰው ያሉት ነገር ባይኖርም የድልድዩ መፍረስ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦቱን እንደሚጎዳ ገልጸዋል።
"ድልድዩን ያፈረሰው ህውሓት ነው"
የኢትዮጵያ መንግሥት ለድልድዩ መፍረስ ህውሓትን ተጠያቂ አድርጓል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሥር የተቋቋመው የመረጃ ማጣሪያ ክፍል "ህወሓት ሆን ብሎ ነው የተከዜ ድልድይን ያፈረሰው" ሲል በማሕበራዊ ድር አምባ ገፁ አሥፍሯል።
መንግሥት፤ ህውሓት "ሆን ብሎ ድልድዩን ያፈረሰው በሥፍራው ያለውን የእርዳታ ሥራ ለማወክ ነው" ብሏል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ቢሮ (ኦቻ) በበኩሉ ጎንደርና ሽሬን የሚያገኛው የተከዜ ድልድይ ሰኔ 25/2013 በአማራ ልዩ ኃይል ከጥቅም ውጭ እንዲሆን እንደተደረገ የሚጠቁም መረጃ አለ ብሏል።
ኦቻ ትግራይን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት ላይ በትግራይ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የኢንተርኔትና ቴሌኮሚዩኔኬሽን አቅርቦት መቋረጥ ከድልድዩ መውደም ጋር ተዳምሮ የእርዳታ አቅርቦት ስራውን ይበልጥ እንደሚያስተጓጉል አመልክቷል።
ኦቻ በድረ ገፁ ባወጣው ወቅታዊ ሪፖርት የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ከምዕራባዊ ትግራይ አካባቢዎች ለቀው አልወጡም ይላል።
የእርዳታ አስተባባሪው ድርጅት በተጨማሪ በትግራይ ክልል የጥሬ ገንዘብና የነዳጅ እጥረት እያጋጠመ ነው ሲል አስነብቧል።
ላለፉት ሁለት ሳምንታት በመቀለና አዲግራት ከተሞች የነበረው የእርዳታ ሥራ በታጠቁ ኃይሎች ምክንያት መደናቀፉን ድርጅቱ ቢያስታውቅም የትኛው ወገን መንገድ እንደዘጋ አልጠቆመም።
በትግራይ ክልል በፌደራል መንግሥቱና በህወሓት መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት አሁንም እልባት አላገኘም።
የኢትዮጵያና የኤርትራ ወታደሮች በርካታ የትግራይ ክልል ሥፍራዎችን ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ ከሰሞኑ የትግራይ መከላከያ ኃይል የክልሉን መዲና ጨምሮ ሌሎች ስፍራዎችን መልሶ መያዙ ይታወሳል።
የሕወሓት ቃል አቀባይ የሆኑት ጌታቸው ረዳ የመንግሥት ኃይል ከመቀለና ሌሎች ከተሞች ተሸንፎ ነው የወጣው ቢሉም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ግን ይህ ሀሰት ነው ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ሰኔ 22/2013 ዓ.ም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች ባደረጉት ገለጻ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ባደረጉት ንግግር "ጦሩ የወጣው በሽንፈት ሳይሆን ኦፕሬሽኑ (ዘመቻው) በመሳካቱ ነው" ብለዋል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ከሳምንታት በፊት ባደረገው ግምገማ የክረምቱ ዝናብ ከመጀመሩ በፊት በአስቸኳይ ወደ ተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ድጋፍ እንዲደርስ ካልተደረገ በ1977 ዓ.ም በአገሪቱ የተከሰተው አይነት በርካቶችን ለሞት የሚዳርግ ከባድ የሰብአዊ ቀውስ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቆ ነበር።
ይህንንም ተከትሎ አሜሪካ፣ የአውሮፓ አገራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መንግሥት "ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እያዋለ ነው" በሚል በመክሰስ ያልተገደበ የእርዳታ አቅርቦት እንዲመቻች፣ የተኩስ አቁም እንዲደረግና በበርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚከሰሱት የኤርትራ ወታደሮች እንዲወጡ ሲወተውቱ ቆይተዋል።
በክልሉ አምስት ሚሊዮን ያህል ነዋሪዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን እንደ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ከሆነ 350 ሺህ ሕዝብ የሚሆነው በረሃብ ቋፍ ላይ ነው።