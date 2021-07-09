'የሕዳሴው ግድብ ጠበቃ'፡ ዶክተር ኢንጂኒየር ስለሺ በቀለ ማን ናቸው?
የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ሲነሳ በቀዳሚነት ስማቸው ከሚጠቀሱ ሰዎች መካከል አንዱ የውሃ፣ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂኒየር ስለሺ በቀለ ናቸው።
በተለይ ከሱዳንና ግብጽ የግድቡ ግንባታ እና ኦፕሬሽን በተመለከተ ከሚካሄደው ከባድ እና የተራዘመ ድርድር ውስጥ ኢትዮጵያን ወክለው ከፊት የሚቀርቡት ኢንጂኒየር ስለሺ ናቸው።
አዲስ አበባ፣ ካርቱም፣ ካይሮ፣ ዋሽንግተን፣ ኮንጎ ኪንሻሳ፣ ኒው ዮርክ እና በሌሎችም ስፍራዎች ሲካሄዱ በቆዩት የሕዳሴ ግድብ ድርድሮች ላይ ኢትዮጵያ ወክለው የሚደራደሩ ከፍተኛ የአገሪቱ ባለሙያዎችን በመምራት የሚሳተፉት እኚህ ግለሰብ ናቸው።
የሕዳሴው ግድብ ድርድር ከስምምነት ሳይደረስ የግድቡ ውሃ ሙሌት መከናወን የለበትም በሚል ሱዳንና ግብጽ አጥብቀው ቢከራከሩም ስምምነት ተደረሰም አልተደረሰ ኢትዮጵያ ግድቡን በውሃ መሙላቷን አታቆምም በማለት የአገራቸውን ቁርጥ ያለ አቋም በተደጋጋሚ ግልጽ አድርገዋል።
በዚህም መሠረት ኢትዮጵያ የሁለተኛውን ዙር የግድቡን ውሃ ሙሌት እያከናወነች ትገኛለች።
የግድቡ ድርድር የሚፈልጉትን ውጤት ያላስገኘላቸው ሱዳንና ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጫና በማጠናከር ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወስደው በተደረገው ውይይት ላይ ግድቡን በተመለከተ የኢትዮጵያውያንን ፍላጎትና አቋም በማስረዳት ትኩረት አግኝተዋል።
ለመሆኑ ዶክተር ኢንጂኒየር ስለሺ በቀለ ማን ናቸው?
ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት የሆኑት ዶክተር ኢንጂኒየር ስለሺ በቀለ በአሜሪካ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሥራቸውን ለቀው አገራቸውን ለማገልገል የመጡት በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ በቀረበላቸው ጥሪ ነበር።
ዶክተር ኢንጂኒየር ስለሺ በቀለ የኢትዮጵያ የውሃ፣ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስተር ሆነው በማገልገል ላይ የሚገኙ ሲሆን በዘርፉ ለ30 ዓመታት በጥናት እና በምርምር፣ በመምህር እና በአመራርነት ያዳበረ ልምድ ያላቸው ባለሙያ ናቸው።
ዶክተር ስለሺ በቀለ በኢትዮጵያን የሚኒስትርነት ቦታ ከመያዛቸው በፊት ኒው ዮርክ በሚገኘው በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋናው መሥሪያ ቤት ውስጥ የማኅበራዊ ጉዳዮች ክፍል የኢኮኖሚና ዘላቂ ልማት ላይ ክልላዊ አማካሪ ሆነው አገልግለዋል።
የተባበሩት መንግሥታትን ለመጀመሪያ ጊዜ የተቀላቀሉት አዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኘው የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን (ኢሲኤ) መስራት በጀመሩበት ወቅት ሲሆን በጊዜው የውሃና የአየር ጸባይ ለውጥ ባለሙያ ሆነው ነበር የሚሰሩት።
በተባበሩት መንግሥታት በነበራቸው ቆይታ ዶክተር ስለሺ ዘላቂ ልማት ከብሔራዊ የእድገት እቅዶች ጋር መጣመር የሚችሉባቸው መንገዶች ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ይነገርላቸዋል።
በዚህም የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አባል በሆኑ የአፍሪካ አገራት እንዲሁም በእስያ፣ በላቲን አሜሪካ እና በካሪቢያን አካባቢ በዘርፉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት የቻሉ ባለሙያ ናቸው።
ከዚህ በፊት ደግሞ ለሰባት ዓመታት የዓለም አቀፉ ውሃ አስተዳደር ተቋም የናይል ተፋሰስ እና ምሥራቅ አፍሪካ ክልላዊ ቢሮ ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል።
በወቅቱም በመሪነትና በተማራማሪነትም ጭምር አዲስ አበባ በሚገኘው ዋና ቢሮ ሰርተዋል።
ዶክተር ስለሺ ይህንን ቢሮ ከትንሽ ቡድን ተነስቶ ወደ ዓለም አቀፍ ተቋምነት በመቀየርና በምሥራቅ አፍሪካ ውስጥ ጎልቶ መውጣት የቻለ ተቋም እንዲሆን ከፍተኛ ሚና እንደተጫወቱ ይነገርላቸዋል።
በተጨማሪም ለበርካታ ዓመታት ውሃን፣ ኃይልን፣ መሬት፣ የአየር ጸባይ ለውጥ እንዲሁም ፖሊሲን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ በማስተማርና በማማከር ይታወቃሉ።
በአሁኑ ወቅት ዶክተር ስለሺ በቀለ የሚመሩት የውሃ፣ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት በአውሮፓውያኑ 2025 በመላው ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ለማዳረስ ግብ ይዞ እየሰራ ይገኛል።
ከዚህ በተጨማሪም ከአፍሪካና ሌሎች አገራት የተወጣጡ ከ45 በላይ ተመራማሪዎች የተሳተፉበት የናይል ወንዝ ተፋሰስ መጽሐፍ መሪ አርታኢ እንዲሁም አስተባባሪ ሆነው ሰርተዋል።
በመጀመሪያዎቹ የሥራ ኃላፊነታቸው ደግሞ ዶክተር ስለሺ የአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ዋና ሥራ አስፈጻሚ እና ዲን ሆነው አገልግለዋል።
በዩኒቨርሲቲው በነበራቸው ኃላፊነትም ግድብና ከውሃ የሚመነጭ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ መስኖ እና የውሃ ፍሰት እንዲሁም የውሃ ሀብት እና የሀይድሮሎጂ ዲፓርትመንቶችን አቋቁመዋል።
በተጨማሪም ከውሃ የሚመነጭ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የውሃ ሀብት፣ የውሃ አጠቃቀምና አስተዳደር እንዲሁም የከባቢ አየር ተጽእኖን የተመለከቱ ኮርሶችን ኢትዮጵያ እና ጀርመን ውስጥ አስተምረዋል።
ዶክተር ስለሺ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ያገኙ ሲሆን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ ዩናይትድ ኪንግደም ከሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒውካስል በሃይድሮሊክ ኢንጂኒየሪንግ እና ሃይድሮሎጂ ሰርተዋል።
ዶክተር ስለሺ በውሃ ሀብትና እና ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ከድሬስደን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ማግኘት ችለዋል።
ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ጋር በአርባ ምንጭ ዩኒቨርስቲ ባልደረቦች በነበሩበት ባዳበሩት ትውውቅና በዘርፉ ባላቸው ጥልቅ ዕውቀት ሳቢያ አገራቸውን በሚኒስትርነት እንዲያገለግሉ ሲጠየቁ ያለማቅማማት ነበር የተቀበሉት።
ይህንንም "እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አገሬ ሙያዬንና ዕውቀቴን ስትፈልግ እድሉን መጠቀም ክብር" መሆኑን ይገልጻሉ። ጥሪውን ተከትሎም በአጭር ጊዜ ቤተሰባቸውን ይዘው ወደ አገራቸው ተመለሱ።
ኢንጂኒየር ዶክተር ስለሺ በቀለ የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትርነት ሥልጣንን ይዘው ለዓመታት ሲያገለግሉ የየትኛው ፖለቲካ ፓርቲ አባል አልነበሩም።
አሁን ግን የቀድሞውን ገዢ ፓርቲ በመተካት በቅርቡ የተመሰረተው ብልጽግና ፓርቲ አባል ሲሆኑ ሰኔ 14/2013 ዓ.ም በተካሄደው ምርጫ ላይ የፓርቲው ዕጩ በመሆን በአዲስ አበባ ምርጫ ክልል 17 ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት ተወዳድረዋል።