ፍርድ ቤት በሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጥላሁን ያሚን ጨምሮ ሦስት ተከሳሾችን ጥፋተኛ አለ
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የሽብር እና ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ችሎት በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተከሰሱ ሦስት ተከሳሾችን "ጥፋተኛ" ሲል ውሳኔ ሰጠ።
ፍርድ ቤቱ ጥፋተኝነታቸውን አረጋግጫለሁ ያላቸው 1ኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ፣ 2ኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹ እና 3ኛ ተከሳሽ አብዲ ዓለማየሁ ናቸው።
ፍርድ ቤቱ ዐቃቤ ሕግ ያቀረባቸውን የሰዎች እና የሰንድ ምስክሮች፣ የተከሳሽ የእምነት ክህደት ቃል እንዲሁም የተከሳሾች መከላከያን መስማቱን አስታውቋል።
ሃጫሉ ሁንዴሳን ሽጉጥ ተኩሶ በመግደል የተከሰሰው አንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ ከዚህ ቀደም የወንጀል ድርጊቱን አለመፈጸሙን እና ለፖሊስም ቃሉን ሲሰጥ እየተደበደበ በኃይል 'ገድያለሁ' እንዲል መደረጉን ለፍርድ ቤት ተናግሮ ነበር።
ይሁን እንጂ ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ ለፖሊስ ቃሉን ሲሰጥ በተቀረጸ ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ምንም አይነት ጫና እንዳልደረሰበት ተረድቻለሁ ብሏል።
ከዚህ በተጨማሪም ጥላሁን ያሚ በደረሰበት ድብደባ ምክንያት እግሩ መጎዳቱን ተናግሮ የነበረ ሲሆን፤ ፍርድ ቤቱ ግን ጥላሁን ወንጀሉን እንዴት እንደፈጸመ እየተንቀሳቀሰ ለፖሊስ ሲያሳይ የሚያሳየውን ተንቀሳቃሽ ምስል ተመልክቻለሁ እንዲሁም ድብደባ እንደተፈጸመበት የሚያመላክት ምልክት ሰውነቱ ላይ የለም ብሏል።
ፍርድ ቤቱ 1ኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ ያቀረበው የመከላከለያ ማስረጃ እርስ በእርሱ የሚጣረስ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብሏል።
ጥላሁን ያሚ ጥፋተኛ የተባለበት ወንጀል ከ15 ዓመት እስራት እስከ ሞት ሊያስቀጣ ይችላል።
ፍርድ ቤቱ 2ኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹም "ጥፋተኛ ነው" ሲል የፈረደ ሲሆን፤ ፍርድ ቤቱ ተከሳሹን ጥፋተኛ ለማለት ከተመለከታቸው ማስረጃዎች መካከል አንዱ የስልክ ንግግር ቅጂ ነው።
ከበደ ገመቹ በሕግ በሚፈለግበት ወቅት ሽሽት ላይ እንደነበረ፤ በሚሸሽበት ወቅትም በራሱ ስልክ እየደወለ በሽሽት ላይ እንደሆነ ለሰዎች ሲናገር ነበር ያለው ፍርድ ቤቱ የከበደ ገመቹን የስልክ ንግግር መስማቱን ተናግሯል።
ከዚህ በተጨማሪም ሁለተኛው ተከሳሽ ያቀረበው መከላከያ እርስ በእርሱ የሚጠራስ መሆኑን ፍርድ ቤቱ አስታውቋል።
በዚህም 2ኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹ በ1996 የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 540 መተላለፉ መረጋገጡን ፍርድ ቤቱ ተናግሯል። ሁለተኛ ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባለበት ወንጀል ከ5-20 ዓመት እስራት ሊያስቀጣ ይችላል።
ከዚህ ቀደም ከበደ ገመቹ ከአንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ ጋር "መተን እንዝረፍ" በሚል ተስማምተው መሄዳቸውን ተናግሮ ነበር።
በሌላ በኩል ሦስተኛ ተከሳሽ የሆነው እና በ10ሺህ ብር ዋስትና ከውጪ ሆኖ ጉዳዩን ሲከታተል የነበረው አብዲ አለማየሁ ጥፋተኛ ተብሏል።
ይህ ተከሳሽ ጥፋተኛ መሆኑ በመረጋገጡ ወደ እስር ቤት እንዲመለስ ፍርድ ቤቱ ወስኗል።
አብዲ ዓለማየሁ ግድያ ሲፈጸም ተመልክቶ ለሕግ አካል ሳያሳውቅ በመቅረቱ በ1996 የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 443/1 ሀ በመተላለፉ ፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ አስተላልፎበታል።
በመጨረሻም ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለመስጠት የቅጣት ማክበጃ እና ማቅለያ አስተያየት ከተከሳሾች እና ከዐቃቤ ሕግ ለመስማት ሐምሌ 08/2013 ዓ.ም. ቀጠሮ ሰጥቷል። አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ከአንድ ዓመት በፊት ሰኔ 22/2012 ዓ.ም. ምሽት 03፡30 በአዲስ አበባ በጥይት ተመቶ መገደሉ ይታወሳል።
ከአርቲስቱ ግድያ ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት የተባሉት አራት ተጠርጣሪዎች የፍርድ ሂደታቸውን ሲከታተሉ መቆየታቸው ይታወሳል።
ፍርድ ቤቱ አራተኛ ተከሳሽ የሆነችው እና ሃጫሉ ሁንዴሳ እንዲገደል ሁኔታዎችን አመቻችታለች የተባለችው ላምሮት ከማል፤ አርቲስቱ እንዲገደል ስለማመቻቸቷ የሚያረጋግጥ የሰውም ሆነ የሰነድ ማስረጃ ባለመቅረቡ በነጻ እንድትሰናበት ወስኖ ነበር።
ይሁን እንጂ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ይህን የፍርድ ቤት ውሳኔ በመቃወም ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ አቅርቦ ጉዳዩ በቀጠሮ ላይ ይገኛል።