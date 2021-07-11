"እነ ጃዋር ይፈቱ" በሚል ተቃውሞው ታስሮ የነበረው መሃመድ ተፈታ
የጅማ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ምርቃት "እነ አቶ ጃዋር መሃመድና የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ" በሚል ባስተላለፈው መልዕክት ለወራት ያህል ለእስር ተዳርጎ የቆየው መሃመድ ዴክሲሶ በትናንትናው ዕለት ሐምሌ 3፣ 2013 ዓ.ም ከእስር ተለቋል።
ሙሃመድ "በአዋሽ መልካሳ የዶሮ እርባታ" ከአንድ ወር ተኩል በላይ በእስር መቆየቱንና እና ከትላንት በስቲያ ጀምሮ እሱን ጨምሮ በርካቶች ሲለቀቁ አሁንም በርካቶች በዶሮ እርባታው ቦታ እንደሚገኙ ለቢቢሲ ተናግሯል።
የካቲት 6 ቀን 2013 ዓ.ም በጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ‹‹ፍትህ ለሃጫሉ ሁንዴሳ፣ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ ጃዋር መሃመድ ይፈታ›› ሲል መልክት ማስተላለፉን ተከትሎ ነው ለእስር የተዳረገው።
ከቢቢሲ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ያደረገው መሃመድ በታሰረባቸው ባለፉት አምስት ወራት፣ አምስት ወይም ስድስት የእስር ቦታዎች የቆየ መሆኑንም ገልጿል።
መሃመድ እንደሚለው ከነዚህ ቦታዎች ውስጥ ‹‹ሁለቱ ብቻ መደበኛ ማቆያ ነበሩ፣ ቀሪዎቹ ህገወጥ የማሰቃያ ቦታዎች ናቸው›› ሲል ተናግሯል።
በትናንትናው ዕለት ጥዋት አካባቢ መፈታቱንና እና ከቤተሰቦቹ ጋር ከቀኑ ሰባት ሰዓት መገናኘቱን አስረድቷል።
ከዶሮ እርባታው ቦታ በባለፉት ሶስት ቀናት በርካታ ሰዎች ቢፈቱም በቁጥር የማያስታውሳቸው ብዙዎች አሉ ብሏል።
‹‹ቀናቶቹ አመታት ያህል ነበሩ፣ አልቆጠርኳቸውም፣ ግን ከአንድ ወር በላይ ይመስለኛል›› ሲል አክሏል።
በእስር ወቅት ምን እንዳጋጠመው ከመግለፅ የተቆጠበ ቢሆንም ‹‹ እኔን የገጠመኝ ከሌሎች ሰዎች በላይ አይደለም፤ ሌሎች በርካታ ሰዎች በእስር ቤት ይገኛሉ›› ሲል መሃመድ ለቢቢሲ ተናግሯል።
መሃመድ አክሎም በቆየበት የዶሮ ማርቢያ ቦታ ስለነበረው አያያዝም ‹‹ያው የሚታወቅ ነው የዶሮ ማርቢያ ሲባል፣ የሚመች አያያዝ አልነበረም›› በማለት አስረድቷል።
መሀመድ በጅማ ዩኒቨርሲቲ የምርቃት ስነስርአት ላይ ባስተላለፈው መልዕክት ቁጭት እንደሌለበት እና ‹‹ማንም ማወቅ ያለበት ነገር የመብት ጥያቄ ስለሆነ ያነሳሁት፤ የሚያሳስበኝ ወይም የሚያስፈራኝ ነገር የለም›› ሲል ለቢቢሲ ተናግሯል።
በምረቃ ስነ ስርአቱ ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዲሁም የፌደራል ጠቅላይ ፕሬዘዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊን ጨምሮ በርካታ የመንግሥት ባለስልጣናት ታድመው ነበር።
መሃመድም ሙዚቃውን ሲጫወት ከነበረው ሙሉጌታ ሺቴ ላይ የድምፅ ማጉያ ተቀብሎ ነበር መልእክቱን ያስተላለፈው።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) የካቲት 18፣ 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ከየካቲት 6 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ በጅማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ እንደሚገኝና የጅማ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም. በዋስ እንዲለቀቅ ያሳለፈውን ውሳኔ በመተላለፍ ከእስር አለመለቀቁ እንዳሳሰበው ገልጿል።
ሙሃመድ ዴክሲሶን ጨምሮ ሌሎችም በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ተከብሮላቸው በእስር ላይ የሚገኙ እስረኞች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ማሳሰቡም የሚታወስ ነው።
መሃመድ በእስር ላይ እያለ ኢሰመኮ በጎበኘበት ወቅት እንደተናገረው የምርቃት ፕሮግራሙ እንዳለቀ በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ፖሊሶች በግቢው ውስጥ ወዳለው ካምፕ እንደወሰዱትና ፖሊሶቹ በጥፊ እንደመቱት፣ ከጥቂት ቆይታ በኃላ ከዩኒቨርስቲው ግቢ ውጪ ወስደውት በዱላ ሁለቱን እግሮቹን እንደደበደቡት፣ በጎኑ አካባቢም እንደመቱት አስረድቷል።
መሃመድ አክሎም ‹‹በጅማ ዩኒቨርሲቲ የነበሩ ፖሊሶች ለአንድ ሰዓት ያክል ካቆዩኝና ከደበደቡኝ በኃላ ወደ ጅማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወሰዱኝ፣ በፖሊስ ጣቢያው ከደረስኩ በኋላ ግን የተፈጸመብኝ ድብደባ የለም" ብሏል።
ኢሰመኮ ሙሃመድን በጎበኘበት፣ የካቲት 10፣ 2013 ዓ.ም ዕለትም መሃመድ በእግሮቹ ላይ መጠነኛ እብጠት የሚታይ መሆኑንና የሚያነክስ መሆኑን አስፍሯል።
እስረኛው ሕክምና እንዲያገኝ ለፖሊስ ጣቢያው ቢጠየቅም እስከ የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም. ድረስ ሕክምና ያላገኘ መሆኑን እንዳላረጋገጠ ኢሰመኮ በወቅቱ ገልፆ ነበር።
የጅማ ወረዳ ፍርድ ቤት የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም. ሙሃመድ በሁለት ሺህ ብር ዋስት እንዲለቀቅ ቢወስንም ፖሊስ ይህንን ውሳኔ በመተላለፍ በእስር ላይ እንደሚገኝ ኢሰመኮ አረጋግጦ ነበር።
ለሳምንታት የት እንደታሰረ ሳይገለፅ ቆይቶም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት አዲስ ክስ ተመስርቶበት ነበር።
‹‹መሃመድ ዴክሲሶ በተማሪዎች የምረቃ ሥነ ሥርዓት ላይ የፈጸመው ተግባር ከነገሩ ሁኔታ አንጻር ምናልባት ሊነቀፍ ወይም ሊያስወቅስ ከሚችል በስተቀር፣ ከመነሻውም ለወንጀል ክስና አስር ምክንያት ሊሆን አይገባም ነበር›› ሲል የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ላይ መጥቀሱ ይታወሳል።