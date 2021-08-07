ኢንስታግራም የዕድል በር የከፈተላቸው ኢትዮጵያውያን
ብዙዎች ወደ ኢንስታግራም ጎራ ብለው ፎቶዎችን ወይም አጫጭር ቪዲዮችን ይመለከታሉ። አሊያም በተቃራኒው - የነሱን ያጋራሉ።
ሌሎች ደግሞ ከዚህ ተሻግረው ኢንስታግራም የፈጠራቸውን እድሎች 'ሳይባዝኑ' ይጠቀማሉ።
ይህም ለአንዳንዶች 'ወደ ኪስ' የሚገባ በረከት ይዞ ሲመጣ ለሌሎች ደግሞ ዓለም አቀፍ የስራ ግንኙነት ዕድልን ጀባ ብሏቸዋል።
በኢንስታግራም በቀላሉ የስራቸውን ውጤት ለአስር ሺዎች እያጋሩ ገበያቸውን ከደራላቸው ጀምሮ ዓለም አቀፍ ምርቶችን ለማስተዋወቅ የበቁ ኢትዮጵያውያን አሉ። እናም ይህ ማህበራዊ ገጽ የዕድል በር ከከፈተላቸው አራት ኢትዮጵያውን እንስት ጋር ቢቢሲ ቆይታ አድርጓል።
ኢንስታግራምን እንዴት የገቢ ምንጭ ማድረግ ይቻላል?
በኢንስታግራም አማካኝነት ገንዘብ የሚሰሩ በርካታ ሰዎች አሉ። አንዳንዳንዶቹ በጥቂቱ የጀመሯቸውን ስራዎች በገጹ አማካኝነት በተከታታይ በማጋራት ደንበኞችን ለመሳብ ይጠቀሙበታል።
ሌሎች ደግሞ በማህበራዊ የትስስር መድረኩ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ትኩረታቸው ወጣትና ሴቶች በሆኑ ተቋማት ተፈላጊ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። የአራቱ ኢንስታግራም ተጠቃሚ ሴቶች ተሞክሮ ለዚህ ምስክር ነው። እንዴት?
የሜካፕ ባለሙያዋ ፍፁም ይልማ ወይም ጃፒ 'ሜካአፕ ባይ ጃፒ' የተሰኘውና ከ 70 ሺህ በላይ ተከታዮች ባሉት የኢንስታግራም ገጿ የስራዎቿን ውጤቶች ታጋራለች።
ስራዋን 'በትንሽ' መሳሪያ ከ6 ዓመታት በፊት የጀመረችው ባለሙያዋ ያስዋበቻቸውን ሰዎች ፎቶዎች የምታጋራበት ይህ ገጽ 'ገበያዋን እንዳደራው' ትገልጻለች። "ብዙ ሰው ኢንስታግራም አይቶ ነው የሚያገኘኝ።
90 ፐርሰንቱ የኔ ስራ በኢንታግራም" አማካኝነት የሚመጣ ነው የምትለው ጃፒ በተለያዩ ዓለማት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጭምር ስራዎቿን በማየት ወደ'ሷ እንደሚመጡ ታስረዳለች።
'እንቁ ዲዛይን' በሚለውና ከ118 ሺህ በላይ ተከታዮች ባሉት ገጿ አማካኝነት የምታዘጋጃቸውን ባህላዊ አልባሳት 'ፖስት' በማድረግ በርካታ ደንበኞች እንዳፈራች የምትገልጸው ደግሞ ዲዛይነሯ እንቁጣጣሽ ክብረት ነች።
እንቁጣጣሽ እንደሰርግ ባሉ ሁነቶች የሚለበሱ አልባሳትን በማዘጋጀት 9 ዓመታት ቆይታለች። ሆኖም ከአምስት ዓመታት በፊት የኢንስታግራም ገጽ በመክፈት ስራዎቿን ማጋራት ከጀመረች በኋላ የደንበኞቿ ቁጥር ከፍ እያለ መጥቷል።
"[ኢንስታግራም] በጣም ነው ገበያው እንዲደራ ያደረገው ከሀገርም አልፎ ውጪ ያሉት በደንብ እንዲያውቁት የምንሰራውን ስራ በደንብ እንዲከታተሉት ትልቅ አስታዋጽኦ አድርጎልናል" የምትለው ዲዛይነሯ በኢንስታግራሟ አማካኝነት ደንበኞች ዋጋና ሌሎች መረጃዎችን ከመጠየቅ ጀምሮ ግብይት እስከመፈጸም እንደሚደርሱ ትናገራለች።
ባለሙያዎቹ አገልግሎታቸውን ያገኙ ታዋቂ ሰዎችን ምስሎች በሚያጋሩበት ወቅት የተከታዮቻቸውና የደንበኞቻቸው ቁጥር ከፍ እንደሚልም ይጠቅሳሉ።
በሌላ በኩል በገነቡት ስምና በኢንስታግራም ባለቸው ተከታዮች ምክንያት ማህበራዊ ገጹ የተለያዩ ዕድሎች የሚያመጣላቸውም አሉ። ከ290 ሺህ የሚልቁ ተከታዮች ያሏት የፊልም ባለሙያዋ ዮዳን ኤፍሪኤም ኢንስታግራም አንዱ የገቢ ምንጯ እንደሆነ ገልጻለች።
የተለያዩ ተቋማትን መልዕክቶች በገጿ አማካኝነት ፎቶዎችን ወይም አጭር ቪዲዮችን በመለጠፍ ገንዘብ ታገኛለች። "ኢንስታግራም ለኔ ገንዘብ ለማግኘት በደንብ አግዞኛል። ካሉኝ ስራዎች አንዱ የተለያዩ ምርቶችን ገጼ ላይ ማስተዋወቅ ስለሆነ በደንብ ገንዘብ ለማግኘት ረድቶኛል" ትላለች። ከዚህም ባሻገር ዮዳን ያላትን የስራ ግንኙነት አድማስ እንድታሰፍ ማህበራዊ ገጹ እድል እንደፈጠረላት ታስረዳለች።
በቅርቡ የኢንስታግራም ተከታዮቿ ቁጥር አንድ ሚሊዮን የደረሱላት የፊልም ባለሙያዋ ሃናን ታሪክ ከሰባት ዓመታት ለሚልቅ ጊዜ በኢንስታግራም ላይ ተሳትፎ የነበራት ቢሆንም ያለፉት ሁለት ዓመታት ግን 'ወደ ገንዘብ የተቀየረ ጥቅም' ይዞ የመጣበት ነበር ትላለች።
ተዋናይቷ ከወሊድ በኋላ 'ስራ በጠፋባቸው ጊዜያት' ኢንስታግራም ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን ከማጋራት ባሻገር 'ቢዝነስ ለመስራት' ያለውን ጥቅም እንድትገነዘብ እንዳስቻላትም ገልጻለች።
ኢንስታግራም 'በየቀኑ ከአድናቂዎቼ ጋር እንድገናኝ' እድል መስጠቱ ከማህበራዊ ገጹ ያገኘሁት የመጀመሪያ ጥቅም ነው ስትል የምታስረዳው ሃናን በሌላ መንገድ ደግሞ "መነሳሳት የሚፈጥሩላትን ከሀገር ውስጥም ይሁን ከውጪ ያሉ ሰዎች በየቀኑ ለመከታተልና ይበልጥ መነሳሳት ለማግኘት እድል ፈጥሮልኛል" ትላለች።
ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከፋሽንና መሰል ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ማወቅም ከኢንስታግራም ከምታገኘው ጥቅሞች መካከል መሆኑን ትጠቅሳለች።
"ኢንስታግራም የገቢ ምንጬ ነው" ነው ስትል የምትጠቅሰው ሀናን የተለያዩ ተቋማት ምርቶችንና አገልግሎቶችን በተለያየ መንገድ ታስተዋውቃለች። "ኢንስታግራም ላይ ፖስት እንዳደርግላቸው ከፈለጉ ለሱ የሚከፍሉት ብር ይኖራል...በዚህም አሪፍ ብር አገኝበታለሁ።" ብላለች።
ለሀናን ኢንስታግራም በዓለም በአቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸው ምርቶች እንድታስተዋወቅም እድል ፈጥሮላታል።
"በፊት ራሳችንን የምናስተዋውቀው መጽሄት እና ቲቪ ላይ ነበር። አሁን ራሳችንን ያለማንም ኤጀንት [ወኪል] ኢንስታግራምን ብቻ በመጠቀም ለዓለም የምናስተዋውቅበት እድል ነው ብዬ አምናለሁ" ስትል አስረድታለች።
እናም በዚህ 'ዕድል' አማካኝነት ለሶስት ዓለም አቀፍ ድርጀቶች ምርቶችን ለማስተዋወቅ ተፈራርማለች።
"እነዚህ ስራዎች ሞራልና ተስፋ ሆነውኛል። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጀቶች ወደኔ አይናቸውን እንዲያዞሩ ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ።"
በኢንስታግራም እንዴት ውጤታማ መሆን ይቻላል?
እንደ ሀናን ገለጻ በኢንስታግራም ውጤታማ መሆን የሚፈልግ ሰው የመጀመሪያው እርምጃ የሚፈልገውን ማወቅና ችሎታን መለየት ነው።
"ሁሉንም ነገር ከመነካካት አንድ የሚፈልጉበትና የሚያምኑበት ነገር ላይ ትኩረት ቢያደርጉ ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ።"
"ማንኛውም ሰው ያለውን አቅምና ችሎታ ለማሳየት እና ከፈላጊዎቹ ጋር ለመገናኘት ኢንስታግራም ምቹ መድረክ ስለመሆኑ ያነሳችው ተዋናይቷ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊጠቀምበትና የስኬቱ መንገድ ሊያደርገው ይችላል ትላለች።
ይህንን ሀሳብ ዮዳን ኤፍሬምም ትጋራዋለች። "ሁሉም ሰው የየራሱ ተሰጥኦ አለው። መጀመሪያ ያንን መረዳት ያስፈልጋል። በምን ለውጥ መፈጠር እንዲችል ካወቅን በኋላ በዛ መግፋት ያስፈልጋል"ስትል ትገልጻለች።
ዮዳን በኢንስታግራም ውጤት የሚደርገው መሰረታዊ እርምጃ የነቃና ተከታታይ ተሳትፎ መሆኑንም ታስረዳለች።
"በምን በኩል ተከታዮቻችንን ማሳደግ ፣ በምን በኩል ስራችንን ማስተዋወቅ ፣ ራሳችን ማስተዋወቅ እንደምንችል አንዴ ካወቅን በኋላ ጊዜን በማይሻማ መልኩ 'አክቲቭ' መሆን ያስፈልጋል" ብላለች።
በተለያዩ ስራዎች የተሰማሩ ሰዎች በኢንስታግራም ስራዎቻቸውን በማስተዋወቅ 'ሞቅ ያለ ገበያ ማግኘት እንደሚችሉ የምትጠቅሰው እንቁጣጣሽ ማህበራዊ ገጹ የፈጠራ ስራዎችን ወይም ሌላ 'ቢዝነስን' በየዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች የማስተዋወቅ ዕድል እንደሚ ታነሳለች።
ይህ ግን ሳይታክቱ መስራትን ይጠይቃል። "ስራው ላይ ትኩረት አድርጎ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮችን ፓስት ማድረግ ያስፈልጋል። በተከታታይ ፖስት ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ከተደረገ ማርኬቱን ያነቃቃዋል። ለመተዋወቅ እድል ይሰጣል" ስትል ታብራራለች።
ዲዛይነሯ "ማንኛውንም የፈጠራ ስራ ይዞ ኢንስታግራም ላይ መውጣት ትልቅ አስተዋፅኦ ያደርጋል። ስራን በቀላሉ ለማስተዋወቅ ይረዳል" ስትል ገልጻለች። ቀደም ብሎ ስራዎችን ለማስተዋወቅ የነበረውን ልማድ ኢንስታግራም ቀይሮታልም የምትለው እንቁጣጣሽ "ቲቪ ላይ ወይም ሬዲዮ ላይ ቢሆን ለተወሰነ ጊዜ ነው የሚተዋወቀው፤ ብር ተከፍሎ። ይሄ ግን በተፈለገ ሰዓት እየተለቀቀ ለደንበኞች በዓለም አቀፍ ደረጃ ላለው ገበያ ማሳየት ይቻላል"ስትል ትናገራለች።
በኢንስታግራም አማካንኝነት የሚደርሷት መልዕክቶች "በተቻላት አቅም" ለመከታተልና ምላሽ ለመስጠት እንደምትሞክር የምትጠቅሰው ጃፒ ተከታታይ ተሳትፎ በኢንስታግራም ውጤታማ እንደሚያደርግ ትገልጻለች። ይህንንም ስታስረዳ "እኔ አሁን ኮሮና ላይ [ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት] ስላልሰራሁኝ የተከታዮቼ ቁጥር ባለበት ቆሞ ነበር።
ስለዚህ 'ኢንጌጅመንት' (ተሳትፎ) ይፈልጋል። ሁልጊዜ አንድ አይነት ነገር ሳይሆን የተለያዩ ይዘቶችን በማካተት 'ሃሽታግ' በመጠቀም"ና በማያዝ ውጤት ማግኘት እንደሚቻል ጠቅሳለች።
ኢንስታግራም የዕድል በር የከፈተላቸው እነዚህ የማህበራዊ መድረኩ ተጠቃሚዎች ተከታታይ ተሳትፎ ማድረግና 'ስራዬ ብሎ' መያዝ በቀላሉ አቅምን ለማሳየትና ከሰፊው የዓለም ገበያ ጋር ለመገናኘት ቁልፉ እርምጃ መሆኑን የሚስማሙበት ነው።
ስለኢንስታግራም የምናውቃቸው ጉዳዮች?
የምስሎችና ተንቀሳቃሽ ቪዲዮዎች ማጋሪያ የሆነው ኢንስታግራም እንደ አውሮፓው የዘመን ቀመር በ2010 ወደ ስራ ሲገባ ኢላማ ያደረገው የአይፎን ተጠቃሚዎችን ብቻ ነበር።
ሆኖም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎችም ቀርቧል። የኮምፒውተር ፕሮግራመሩ አሜሪካዊው ኬቨን ሳይስትሮምና የብራዚልና አሜሪካ ዜግነት ያለው ማይክ ክሬገር በጋራ የመሰረቱት ኢንስታግራም እንደ አውሮፓውያኑ በ2012 በ 1 ቢሊዮን ዶላር ለፌስቡክ ኩባንያ ሽጠውታል። ሆም ኬቨን ሳይስትሮም አሁንም የኢንስታግራም ዋና ስራ አስፈታሚ ነው።
በዓለም ዙሪያ ከአንድ ቢሊዮን የሚልቁ የኢንስታግራም ተጠቃሚዎች ያሉ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 33 በመቶ የሚሆኑት ከ25 እስከ 34 የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው።
ቢቢሲ ከሳምንታት በፊት ባወጣው መረጃ ኢንስታግራም እንደ ጃፒና እንቁጣጣሽ ባሉ የ 'የቢዝነስ' ሰዎች ተመራጭ እየሆነ ስለመምጣቱ ዘግቧል። ኢንስታግራም ከፍተኛ ተጠቃሚዎች ያሉት በአሜሪካና በህንድ ሲሆን ሀገራቱ በተናጠል ከ120 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የኢንስታግራም ተጠቃሚዎች ናቸው።
የማህበራዊ መድረኩ አንዱ መገለጫ የሆነውና ለ24 ሰዓታት ብቻ የሚቆይ ምስል የሚጋራበት 'ስቶሪ' የተሰኘውን አገልግሎት 500 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በየቀኑ እንደሚጠቀሙት ኩባንያው ያወጣው መረጃ ይገልጻል። በሌላ በኩል በወር 800 ሚሊዮን ንቁ ተጠቃሚዎች [active users] አሉት።
ኢንስታግራም በራሱ መስፈርት ከፍተኛ ተከታይና ተጽዕኖ ላላቸው ተጠቃሚዎች ክፍያ ይፈጽማል። ይህ ስርዓት በኢትዮጵያ እስካሁን ባይጀመርም ማህበራዊ ገጹ ከወዲሁ የገቢ ምንጫቸው የሆኑ ኢትዮጵያውያን እየተበራከቱ ነው።