‹ሚዲያው እየመጣ ላለው አዲስ አይነት ጥቃት መዘጋጀት አለበት›› ፀዳለ ለማ
ከቀናት በፊት የብሮድካስት ሰርቲፊኬቱ ታግዶ የነበረው የአዲስ ስታንዳርድ ሚዲያ መስራች የሆኑት ፀዳለ ለማ ከዚህ በፊት ከተለመዱት ጥቃቶች የተለየ እና የጎንዮሽ ጠባይ ያለው ጥቃት እየተስተዋለ ነው፤ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ለዚህ መዘጋጀት ይገባቸዋል ሲሉ ለቢቢሲ ተናገሩ፡፡
ከዚህ ቀደም የመገናኛ ብዙሃን ከመንግሥት ጋር ስለመብታቸው ይታገሉ እንደነበር የሚያስታውሱት ፀዳለ፤ አሁን ላይ ይህ ተቀይሯል ብለዋል፡፡ ይህ በተለይም በበይነ መረቡ ላይ በሰፊው እየታየ መጥቷል ይላሉ፡፡
መንግሥት ጥቃቶችን ወደ ግሉ ዘርፍ በማዘዋወር የሚያደርሰው ጫናም እጅግ እንደሚያሳስባቸው እና መቆም እንዳለበትም ተናግረዋል፡፡
እነዚህ ጥቃቶች ከግለሰቦች፣ ከአንዳድ ተቋማት ብሎም ለመንግስት ቅርበት ካላቸው አካላት የሚደርስ ስድብን፣ ማዋረድ ዛቻ እና ማስፈራሪያን ያጠቃለሉ ናቸውም ብለዋል፡፡
አንዳንዴም የሚላኩት መልዕክቶች ‹‹ቤተሰብን ጭምር የሚያስፈራሩ›› እየሆኑ መምጣታቸውን አንስተዋል፡፡
‹‹ጋዜጠኞቻችን ለዚህ ጉዳይ መዘጋጀት ያለባቸው አዲስ ክስተት ነው፡፡ መደረግ የሌለበት ግን እየመጣ ያለ ክስተት ነው፡፡ አሁን የተደረገው ነገርም ይህ ነው፡፡ አንድ የመንግስት ባለስልጣን ‹‹የእናት ጡት ነካሽ›› ሲል በሺዎች የሚቆጠሩ የመንግስት ደጋፊዎች እንደዛው ነው የሚረዱት፡፡ ሚዲያው ራሱን ከነዚህ አይነት ጥቃቶች ለመከላከል ይህ ትምህርት ነው›› ብለዋል፡፡
ስለባለስልጣኑ ውሳኔ
ፀዳለ የአዲስ ስታንዳርድ ሚዲያን የብሮድካስት ፈቃድ ያገደው የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ሕጉን የጣሰ እንዲሁም ያልታሰበበት ውሳኔ መስጠቱ አስደንጋጭ ነው ይላሉ፡፡ ‹‹መሆን የሌለበት፣ ሊፈጠርም የማይገባ ነበር›› በማለት ባለስልጣኑ አሳልፎት የነበረውን የእገዳ ተግባር ገልጸውታል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣኑ በአዲሱ የሚዲያ ሕግ መሰረት የተሰጠውን ስልጣን ተላልፎ የአዲስ ስታንዳርድ ሚዲያ አሳታሚ የሆነውን የጃኬን አሳታሚን ፈቃድ አግጃለሁ ማለቱ አግባብ አይደለም ሲል ተቋሙ ባለስልጣኑን መሞገቱን በይፋ አስታውቋል፡፡
የተቋሙ መስራች ፀዳለ እንደሚሉትም ይህ ፈቃድ የተሰጠው በንግድ እና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እንጂ በባለስልጣኑ አይደለም፤ ባለስልጣኑ የሰጠው ፈቃድም የኦንላይን ተግባራትን የተመለከተውን ብቻ ነው፡፡
ተቋሙ በሕጉ የሚጠበቅበትን ቅድመ ማስጠንቀቂያ ጨምሮ ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎችን ሳያሟላ፤ ብሎም ፈቃድን የማገድ ስልጣንም የቦርዱ ሆኖ ባለስልጣኑ ያሳለፈው ውሳኔ አግባብ አልነበረም ሲሉም ፀዳለ ለቢቢሲ ተናግረዋል፡፡
ሕግን የማክበር ተግባር ሕጉን ከሚያስፈፅሙ አካላት መጀመር አለበት ያሉት ፀዳለ ‹‹ሕግ አስከባሪው ከሕግ በላይ አይደለም›› ሲሉ አክለዋል፡፡
ፀዳለ ይህንን የሕግ ጥሰት ጨምሮ ከዚህ ቀደም በአንድ የተቋሙ ከፍተኛ ባለስልጣን በአዲስ ስታንዳርድ ላይ በይፋ መሰረት የሌለው እና ‹‹የእናት ጡት ነካሽ እና ባንዳ የሚሉ›› የሚሉ አስተያየቶችን መሰንዘራቸውን ያስታውሳሉ፡፡
ለባለስልጣኑም ይህ የስራ ሃላፊው ይፋዊ አቋም በውሳኔው ላይ ጫና ካለው እንዲጣራ የሚዲያው ሃላፊዎች ከመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣኑ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ጠይቀዋል፡፡
እንዲሁም ‹‹የሽብርተኛ ቡድንን አጀንዳ ያራምዳል›› የሚለው ክስ ላይም ባለስልጣኑ ይፋዊ ማብራሪያ እንዲሰጥ፤ ይህ በቀላሉ የማይታይ እና የሰራተኞቹን ሕይወት እና ደህንነት ጭምር አደጋ ውስጥ የከተተ ክስ ነበርም ብለዋል፡፡
የአዲስ ስታንዳርድ አዘጋጆች ከባለስልጣኑ ሃላፊ አቶ ኢድሪስ መሃመድ ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ መተማመን ላይ ደርሰዋል፡፡ የታገደውን ሰርቲፊኬት መመለስን ጨምሮ ባለስልጣኑ ያቀረባቸው ክሶች ላይ ማብራሪያ በይፋ እንዲደሚሰጥ ቃል በመግባቱ ረቡዕ ከሰአት ጀምሮ ወደ ስራ መመለሳቸውን ፀዳለ ተናግረዋል፡፡
በተሻሻለው የመገናኛ ብዙሃን ሕግ መሰረት አንድ የብሮድካስት ባለ ፈቃድ የተከለከሉ ተግባራትን በተደጋጋሚ የሚጥስና የጥሰቱም ክብደት እየጨመረ መምጣት ማሻሻያ እንደማያደርግ የሚያሳይ ከሆነ ባለሥልጣኑ ፈቃዱን ከ አንድ ወር ላልበለጠ ግዜ ሊያግድ እንደሚችል ደንግጓል፡፡
አዋጁ የፈቃድ መሰረዝ፣ የፈቃድ ማደስ ወይም የፈቃድ መታገድን የተመለከቱ ተግባራት የሚያስከትሉ ውሳኔዎችን የመወሰን ሥልጣን የባለስልጣኑ ቦርድ እንደሆነም ይደነግጋል፡፡
የሚዲያ ነፃነት
ፀዳለ ለሶስት አመታት በበርካታ ባለሞያዎች በብዙ ልፋት የፀደቀው የሚዲያ ሕግ መሻሻሉ ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ስኬት እንደሆነ ያምናሉ፡፡
ሕጉ ‹‹ያልተገደበ፣ ነገር ግን በብዙ ሃላፊነት የተሞላ መብት የሚሰጥ መሆኑን አይተን እኛም እንደ-ሚዲያ የተለያዩ የማስፋፊያ ስራዎች ውስጥ ገብተናል፤ ሕጉን አምነን›› ይላሉ፡፡
ነገር ግን ሕጉን ማስፈፀም ባለበት አካል እንዲህ አይነት ውሳኔ መወሰኑ አስደንጋጭ መሆኑንም ይናገራሉ፡፡ ተቋማቸው ስራ አቁሞ የነበረውም ይህ ጉዳይ ባግባቡ ሊታይ ስለሚገባው እንደሆነም ያክላሉ፡፡
የኢትዮጵያ ሚዲያ ለረጅም አመታት ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ለመውጣት በርካታ አመታት ታግሏል የሚሉት ፀዳለ፤ አሁን በሕግ የወጣውን መጣስ ያንን አለማክበር ነው ብለዋል፡፡
እናም ሕጉን አለማክበር ‹‹ ወደ ኋላ መዘፈቅ ነው›› ሲሉም ተናግረዋል፡፡
‹‹በግሌ መንግስትን መተቸት ሕገ መንግስታዊ መብቴ ነው››
የፈቃድ መታገዱ የሚዲያው መስራች በይፋ በመንግስት ላይ በሚያቀርቧቸው ትችቶች የመጣ ይሆን? ወይ የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ፀዳለ ‹‹አዲስ ስታንዳርድ ተቋም ነው፣ በግሌ የማቀርበው ትችትም ቢሆን ሕገ መንግስታዊ መብቴ ነው›› ሲሉ ምላሽ ሰጥጠውበታል።
‹‹እኔ በይፋ በምናገረው ትችት ሚዲያውን መዝጋት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው አንድን መንግሥት መተቸት አይችልም ማለት ነው? ሕገ መንስታዊ መብቴ ነው፡፡ ኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ እናደርጋለን ከተባለ የመጀመሪያው ተግባር ግለሰቦች ከመንግስት ጋር በሃሳብ ያለመስማማት መብታቸውን ማክበር ነው›› ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል፡፡
‹‹አዎ! እኔ ኮርፈርሚስት (በሁሉም ነገር ተስማሚ) አይደለሁም፤ አልነበርኩም ወደፊትም አልሆንም፡፡ በሕወሃት ኢሕአዴግ ግዜም ተቺ ነበርኩ፡፡ ያ ሚዲያን ሊያዘጋ የሚችለው እንዴት ነው? ሕግ እና ስርአት ያለበት አገር ነው›› ብለዋል፡፡
በትግራይ ክልል ያለው ጦርነትንም ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲቃወሙ መቆየታቸውን አስታውሰው፤ ‹‹ከመጀመሪያው ቀን ጀምረው ሲደግፉ የነበሩ ሰዎች አሉ፤ እንዲህ አይነት ችግር ደርሶባቸዋል ወይ?›› ሲሉም ጠይቀዋል፡፡
‹‹በሃሳብ መለያየት ላይ ተመስርቶ የአንዳድ ሰዎች መብት የሚጠበቅበት፤ የሌሎች የማይከበርበት ስርአት መመስረት የለበትም፡፡ ይሔ ሁሉ ትጋት፣ ጥረት እና ይሄ ሁሉ ሰው መሞት ከ ኢሕአዴግ የባሰ መንግስት ለመመስረት አይደለም፡፡ መንግሥት የሚቃወሙትን ሰዎች የሚደግፉትን ሰዎች ያህል ማክበር ሲችል ነው የተሻለ ነገር መመስረት የሚቻለው›› ሲሉም ፀዳለ ለቢቢሲ አስረድተዋል፡፡
በይፋ በሚሰጧቸው አስተያየቶች ምክንያት ሚዲያውን ለመዝጋት ታስቦ ከሆነም አግባብ ያልሆነ ተግባር ነው ሲሉም አክለዋል፡፡
አዲስ ስታንዳርድ ከ 12 ዓመታት በፊት ወርሃዊ የእንግሊዝኛ መፅሄት ሆኖ የተቋቋመ ሲሆን ከ አምስት አመት በፊት ታውጆ የነበረውን የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ባስቀመጣቸው አሳሪ አሰራሮች ምክኒያት ስራውን ሙሉ በሙሉ በይነ መረብ ተመስርቶ እየሰጠ ይገኛል፡