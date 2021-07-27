ቤርሙዳ የመጀመሪያ ወርቅ ስታገኝ ናኦሚ ኦሳካ ከኦሎምፒኩ በጊዜ ተሰናበተች
63,000 ህዝብ ብቻ የሚኖርባት ቤርሙዳ በፍሎራ ደፊ አማካይነት በቶኪዮ ኦሎምፒክ የትሪያትሎን አሸናፊ በመሆን የወርቅ ሜዳሊያ ያገኘች ትንሿ ግዛት ሆናለች።
የ 33 ዓመቷ ተወዳዳሪ ለአራተኛ ጊዜ በተሳተፈችበት ኦሎምፒክ 56 ሴት ተወዳዳሪዎችን በመቅደም አንድ ሰዓት ከ 55 ደቂቃ ከ 36 ሰከንድ በመግባት አሸንፋለች።
የትሪያትሎን ውድድር የውሃ ዋና፣ የሳይክል እና የረዥም እርቀት ሩጫ ውድድርን አጣምሮ የያዘ ፈታኝ ውድድር ነው።
ቤርሙዳ እአአ በ 1976 ቦክሰኛው ክላረንስ ሂል በበጋ የኦሎምፒክ የነሐስ ሜዳሊያ በማግኘት አነስተኛ የህዝብ ብዛት ያላት ሃገር በመሆን ሪኮርዱን ቀደም ብላ ይዛ ነበር። አሁን ግን ሜዳሊያው ወደ ወርቅ ከፍ ብሏል።
"ለአምስት ዓመታት ለኦሎምፒክ አሸናፊነት በጭራሽ አልታጨሁም ነበር። በእርግጥ አሁን ሁሉንም ነገር ዋጋ እንዲሰጠው አድርጎታል" ብላለች ደፊ።
"ቤርሙዳ በሙሉ እየተደሰተ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ ለእኔ ልዩ የሚያደርገው ነገር ነው። ይህ የእኔ ህልም ነበር ግን ደግሞ ከእኔ እንደሚበልጥም አውቃለሁ" ስትል ሃሳቧን ገልጻለች።
ጃፓናዊቷ የሜዳ ቴኒስ ኮከብ ናኦሚ ኦሳካ በሃገሯ ከሚካሄደው የኦሎምፒክ ውድድር በቼኳ ማርኬታ ቮንድሩሶቫ ተሸንፋ በመሰናበት አስደንጋጭ ውጤት አስመዝግባለች።
የ23 ዓመቷ ኦሳካ በጃፓን ዋና ከተማ የሚደረገው ውድድር መገለጫ የተደረገች ሲሆን ባለፈው ሳምንት ውድድሩ ሲከፈት የመክፈቻ ሥነ ሥርዓቱን የኦሎምፒክ እሳቱን በማብራት የማስጀመር ክብር አግኝታ ነበር።
የአራት ጊዜ ግራንድ ስላም ሻምፒዮኗ በሦስተኛው ዙር ውድድር በዓለም ቁጥር 42ቷ 2 ለ 0 በሆነ ውጤት ተሸንፋ ሜዳሊያ ማግኘት ሳትችል ቀርታለች።
"እንደማስበው ምናልባት ከዚህ በፊት በኦሎምፒክ ስላልተካፈልኩ እና የመጀመሪያው ዓመት ስለሆነ ትንሽ ጫና ስለነበረ ነው" ስትል ናኦሚ ኦሳካ ተናግራለች።