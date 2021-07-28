በአፋር እና ሶማሌ አዋሳኝ ድንበር ላይ በርካታ ሰዎች ተገድለዋል ተባለ
ባሳለፍነው ቅዳሜ በአፋር እና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ በሆነ የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳበት ቦታ በተፈፀመ ጥቃት ከ300 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የሶማሌ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ምክትል ኃላፊ ለቢቢሲ ገለፁ።
የክልሉ ኮሚዩኒኬሽን ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ ሮብሌ ቅዳሜ ሐምሌ 17/2013 ዓ. ም በአፋር ክልል ሥር በሚገኘው እና በርካታ የሶማሌ ብሔር ተወላጆች ይኖሩበታል ባሉት ከተማ በንፁኃን ሰዎች ላይ ጥቃት መፈፀሙን ተናግረዋል።
ጥቃት ተፈፀመበት ያሉትን ገብረኢሴን ከተማን ጨምሮ ፎና እና አደይቱ የሚባሉ ከተሞች በሁለቱ ክልል የይገባኛል ጥያቄ እንደሚነሳባቸው ያስታወሱት አቶ መሐመድ፤ የዚህ ጥቃት መንስኤም ይኸው ነው ይላሉ።
"በጸብ ጫሪነት የሚካሄድ ግጭት ነው ያለው። ገብረኢሴን ከተማ ሙሉ በሙሉ ሶማሌዎች ናቸው የሚኖሩበት። አፋሮች ገብረኢሴን፣ ፎና እና አደይቱ የኛ ናቸው ይላሉ" በማለት ያስረዳሉ።
እነዚህ የይገባኛል ጥያቄ የሚነሱባቸው ቦታዎች አዲስ አበባን ከጂቡቲ የሚያገናኘው መንገድ ላይ እንደሚገኙ ተናግረው፤ የአፋር ታጣቂዎች ቅዳሜ ዕለት ጥቃት ከማድረሳቸው በፊት በከተማዋ ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጸዋል።
በጥቃቱ በሰውና በንብረት ላይ የደረሰውን የጉዳት መጠን የተጠየቁት ምክትል ኃላፊው፤ ቁጥሩን በውል ማወቅ ባይቻልም፤ ከ300 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ከአከባቢው ነዋሪዎች እንደሰሙ ተናግረዋል።
ጥቃቱን ሽሽት ወደ 700 የሚጠጉ ሰዎች ወደ አገር መከላከያ ካምፕ ሸሽተው እንደነበረ እና ከትናንት በስቲያ (ሰኞ) ነዋሪዎቹ ከተሸሸጉበት እንደወጡ አክለዋል።
ከተማዋ አሁንም በአፋር ታጣቂዎች ሥር ትገኛለች ያሉት ምክትል ኃላፊው ወደ ከተማዋ ዘልቀው መግባት ባለመቻላቸው በጥቃቱ በትክክል የደረሰው ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ አልቻልንም ብለዋል።
ጥቃቱን የተፈፀመው በአፋር ክልል የፀትታ ኃይሎችና ጉጉሞ በሚባል ታጣቂ ቡድን ነው ሲሉ ምክትል ኃላፊው ይከሳሉ።
በዚህ ጥቃት የተቆጡ የሶማሌ ተወላጅ ወጣቶች ከትናንት ጀምሮ ጂቡቲን ከአዲስ አበባ የሚያገናኘውን የመኪና መንገድና የባቡር መስመር ስለመዝጋታቸው መረጃው አለኝ ብለዋል።
የተዘጋውን የመንገድ እና የባቡር መስመር ለማስከፈት የሶማሌ መንግሥት ባለስልጣናት እና የአገር ሽማግሌዎች "እየተሯሯጡ ነው" ሲሉ አቶ መሐመድ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
አሁንም በከተማዋ አለመረጋጋት እንዳለ የገለፁት ምክትል ኃላፊው፤ ከጥቃቱ ተርፈው ከከተማው እንዲወጡ ለተደረጉ ሰዎች ጊዜያዊ እርዳታ እየተደረገ እንደሆነና የተጠፋፉ ቤተሰቦችን ለማገናኝትም የማፈላለግ ሥራ እየተሰራ ነው ብለዋል።
ስለ ጉዳዩ ከአፋር ክልል መረጃ ለማግኘት ወደተለያዩ የክልሉ ባለሥልጣናት ስልክ ብንደውልም ልናገኛቸው አልቻልንም።
ይሁን እንጂ ከትናንት በስቲያ ሰኞ በገርበኢሴ ከተማ ተፈጸመ የተባለውን ጥቃት ተከትሎ መንገድ ተዝግቷል መባሉን ተከትሎ ማብራሪያ እንዲሰጡን የጠየቅናቸው የአፋር ክልል ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ አቶ አህመድ ካሎይታ፤ "ጁንታው መንገድ ዘግተናል እያለ ፕሮፖጋንዳ እያስራጨ ነው፤ ይህ ሐሰት ነው" ያሉ ሲሆን በአፋር ታጣቂዎች ተፈጽሟል ስለተባለው ጥቃት ግን ያሉት ነገር የለም።