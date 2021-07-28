እነ አቶ ጀዋር መሐመድ በሌሉበት ጉዳያቸው እንዲታይ ፍርድ ቤት ወሰነ
አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ በአቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገበ የተከሰሱ አራት ተከሳሾች በሌሉበት ጉዳያቸው እንዲታይ ፍርድ ቤት ወሰነ።
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ ችሎት ይህን ውሳኔ የሰጠው አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳነ እና አቶ ደጀኔ ጣፋ ፍርድ ቤት የመቅረብ ፍላጎት ስለሌላቸው ነው።
አራቱ ተከሳሾች ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ ችሎት ሳይገኙ መቅረታቸው ይታወሳል።
ማረሚያ ቤት፤ "ተከሳሾች በራሳቸው ፍላጎት ፍርድ ቤት አንቀርብም ስላሉ ተከሳሾችን ፍርድ ቤት ማቅረብ አልቻልኩም" ሲል ለፍርድ ቤቱ በጹሑፍ ምላሽ ሰጥቷል።
ፍርድ ቤቱም አራቱ ተከሳሾች "በራሳቸው ፍላጎት በሕግ የተሰጣቸውን መብት መጠቀም ፍላጎት ስለሌላቸው ተከሳሾች በሌሉበት ጉዳያቸው ይታይ" ሲል ውሳኔ አስተላልፏል።
አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ አራቱ ተከሳሾች "የፍርድ ቤቶች ውሳኔ በአስፈጻሚው አካል እየተከበረ አይደለም" በሚል ምክንያት ፍርድ ቤት አንቀርብም ማለታቸው ይታወሳል።
"ፍርድ ቤት በነጻ የሚያሰናብታቸው ተመልሰው እየታሰሩ ነው። ይህ እስኪስተካከል ድረስ ፍርድ ቤት መቅረብ አንፈልግም" በማለትም ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ መቅረታቸው ይታወሳል።
ፍርድ ቤቱ በበኩሉ ጉዳዩ ከተከሳሾች መዝገብ ጋር ያልተገናኘ እና በዚህ ችሎት ያልተከሰተ መሆኑን ገልጾ ነበር።
በዛሬው የፍርድ ቤት ውሎ ከላይ ስማቸው ከተጠቀሱት አራቱ ተከሳሾች ውጪ በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ የተከሰሱ ሌሎች ተከሳሾች ፍርድ ቤት ቀርበዋል።
በችሎቱ የተገኙ ተከሳሾች እና ጠበቆቻቸው፤ ተከሳሾቹ በወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር ሲውሉ ይዘውት የነበረውን ሞባይል ስልክ ሌሎች ሰዎች እየተጠቀሙበት ነው ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ አቅርበዋል።
በፌደራል ፖሊስ ሞባይል ስልካቻቸው እንደተወሰደባቸው የተናገሩት ተከሳሾች፤ "በሞባይላችን ፌስቡክ እየተጠቀሙበት ነው" ሲሉ ለችሎት ተናግረዋል።
ይህን ተግባር የፈጸሙ ግለሰቦች በሕግ እንዲጠየቁ እና ከተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊት ጋር ግንኙነት የሌላቸው ቁሳቁሶች ተመላሽ እንዲሆንላቸው ተከሳሾቹ ጠይቀዋል።
ፍርድ ቤቱም የተከሳሽ ጠበቆች መመለስ አሉባቸው የሚሏቸውን እቃዎች እና ባለቤትነታቸው የየትኛው ተከሳሽ እንደሆነ በቀጣይ ቀጠሮ ይዘው እንዲቀርቡ አዞ በጉዳዩ ውሳኔ እንደሚሰጥ አስታውቋል።
በሌላ በኩል በአቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ሥር የሚገኘው ተከሳሽ አቶ ሸምሰዲን ጣሃ ማረሚያ ቤት ጫት እንዲገባለት እና ባለቤቱን "እንዲያገኝ" ፍርድ ቤቱ እንዲፈቅድለት ፍርድ ቤቱን ጠይቋል።
ፍርድ ቤቱ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች ቃላቸውን ስለሚሰጡበት ሁኔታ በዐቃቤ ሕግ እና የተከሳሽ ጠበቆች መካከል የሚደረገው ክርክር ከቆመበት እንዲቀጥል ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ዐቃቤ ሕግ ምስክሮቹ ቃላቸውን ስለሚሰጡበት ሁኔታ አሻሽሎ ባቀረበው ማመልከቻ ላይ የተከሳሽ ጠበቆች ምላሻቸውን እንዲሰጡ ለሐምሌ 30/ 2013 ዓ.ም. ቀጠሮ ሰጥቷል።