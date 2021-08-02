ኤርዶጋን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ታደርጋለች አሉ
የቱርክ ፕሬዝደንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ታደርጋለች አሉ።
በፕሬዝደንቱ ይፋዊ የትዊተር አካውንት ላይ እንደተገለጸው፤ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ከጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ ጋር በስልክ በተወያዩበት ወቅት ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ማድረጓን ትቀጥላለች ብለዋል።
አናዱሉ የዜና ወኪል የቱርክ ኮሚኒኬሽን ዳይሮክቶሬትን በመጥቀስ እንደዘገበው ኤርዶጋን ከጠቅላይ ሚንስትሩ ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት ቱርክ ለኢትዮጵያ ሰላም እና መረጋጋት ትልቅ ዋጋ ትሰጣለች ብለዋል።
ቱርክ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ካደረጉ አገራት መካከል አንዷ ስትሆን የጨርቃ ጨርቅ እና የኤሌክትሪክ ማስተላላፊያ ገመዶች ማምረቻዎችን ጨምሮ የቱርክ ኩባንያዎች 2.5 ቢሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ ፈሰስ ማድረጋቸውን ከዚህ ቀደም የቱርኩ ዜና ወኪል አናዱሉ ዘግቧል።
ቱርክ በመካከለኛው ምስራቅ ምጣኔ ሃብታዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ ተጽእኖ ፈጣሪ ከሆኑ አገራት መካከል አንዷ ነች።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአምስት ዓመት በፊት ቱርክ ውስጥ በመንግሥት ላይ ተሞክሮ የከሸፈውን መፈንቅለ መንግሥት 5ኛ ዓመት ለማሰብ በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር ከቱርክ ተቋማትና በኢትዮጵያ ከሚገኙ ዲፕሎማቲክ ሚሸኖች ጋር ከሳምንታት በፊት በነበራቸው ውይይት ኢትዮጵያና ቱርክ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ ይገኛሉ ብለው ነበር።
አምባሳደሯ "ፖለቲካዊ ግንኙነታችን ጥሩ ነው። የንግድ ግንኙነቱ መጠናከር አለበት በዚህ ላይም እየሰራን ነው። ኢትዮጵያና ቱርክ ወዳጅ አገራት ናቸው ወዳጅ ሆነውም ይቀጥላሉ" ስለማለታቸው የቱርኩ አናዱሉ ዘግቧል።
በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር ጨምረውም በቱርክ መንግሥት አሸባሪ የተባለውን የፌቱላህ ጉለን ድርጅት የጸጥታ ስጋት እንዳይፈጥር አንካራ እና አዲስ አበባ በጥምረት እየሰሩ ነው ብለው ነበር።
ከዚህ በተጨማሪም ቱርክ ለኢትዮጵያ ሠራዊት ግልጋሎት ይውላሉ የተባሉ ሰው አላባ አውሮፕላኖችን [ድሮኖች] እያቀረበች ነው መባሉን በኢትዮጵያ የቱርክ ኤምባሲ ሐሰት ነው ሲል ማስተባበሉ ይታወሳል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ቱርክ ሰራሽ ድሮኖች ወደ አገር ውስጥ አስገብቷል የሚሉ ሪፖርቶች በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት መሰራጨታቸውን ተከትሎ ነበር ኤምባሲው የማስተባበያ ምላሽ ሰጥቶ የነበረው።
ቱርክ ለኢትዮጵያ ድሮኖችን እያቀረበች ነው መባሉን ሐሰት ነው አለች
ቱርክ ለኢትዮጵያ ሠራዊት ግልጋሎት ይውላሉ የተባሉ ሰው አላባ ትንንሽ አውሮፕላኖችን [ድሮኖች] እያቀረበች ነው መባሉን በኢትዮጵያ የቱርክ ኤምባሲ ሐሰት ነው ሲል አስተባበለ።