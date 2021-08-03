ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ ጨረታ ልታወጣ ነው
ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የኢትዮ ቴሌኮም ፈቃድ ጨረታ በቀጣዩ ወር እንደምታወጣ ሮይተርስ ሁለት ከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናትን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል።
በጨረታው የሚወጣው የአገልግሎት ፈቃድ የሞባይል ገንዘብ መገበያያን እንዲጨምር መደረጉም ተነግሯል።
ኢትዮጵያ ከሁለት ዓመት በፊት የቴሌኮም ዘርፉን ለውጭ ኩባንያዎች ክፍት እንደምታደርግ ካሳወቀች በኋላ ሁለት ፈቃዶችን ለዘርፉ ተሳታፊዎች በጨረታ ማቅረቧን ተከትሎ ሁለት ተቋማት በጨረታው ተሳታፊ መሆናቸውን ማሳወቃቸው ይታወሳል።
በዚህም መሠረት የተለያዩ ኩባንያዎች ጥምረት የሆነው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ የተባለው ተቋም ከፍተኛውን 850 ሚሊዮን ዶላር በማቅረብ በጨረታው ተመራጭ ሲሆን ሁለተኛው ፈቃድ ሳይሰጥ ቀርቷል።
ለሁለተኛው ፈቃድ ሳይሰጥ የቀረው የቀረበው ዋጋ ከተጠበቀው በታች በመቅረቡ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ለሁለተኛ ጊዜ ተሻሽሎም ቀርቧል ተብሏል።
የኢትዮጵያ ኮሚዪኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ባልቻ ሬባ ለሮይተርስ እንደገለፁት ዓለም አቀፍ ኩባንያዎቹ ለጨረታው የሚያቀርቡትን ዋጋ ለማሳደግ አንዳንድ ለውጦች መደረጋቸውን ነው።
ዳይሬክተሩ እንደ ምሳሌም የጠቀሱት የሞባይል የገንዘብ አገልግሎትን ነው።
የዓለም ባንክ የግሉ ዘርፍ ክንድ የሆነው ዓለም አቀፍ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን በስምምነቱ የግብይት አማካሪ ሆኖ እንደሚያገለግል በገንዘብ ሚኒስቴር ከፍተኛ አማካሪ ብሩክ ታዬ መናገራቸውም ተዘግቧል።
አማካሪው በተጨማሪም ከዚህ ቀደም ፈቃዱን ለመግዛት ፍላጎት ያሳዩ ነገር ግን በቂ አይደለም የተባሉ ድርጅቶችም በዚህ ጨረታ እንደሚካተቱ መንግሥት እንደሚጠብቅም ተናግረዋል።
አክለውም "ጠንካራ ፍላጎት ይኖራል ብለን እንጠብቃለን" ብለዋል።
በኬንያው ሳፋሪኮም የሚመራው ጥምረት የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ቴሌኮምን ፈቃድ ያሸነፈ ሲሆን በቀጣዮቹ ወራትም ስራ እንደሚጀምር አስታውቋል።
ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ የተሰኘው ይህ የኩባንያዎች ጥምረት በዘርፉ አሉ የሚባሉ ስመ ጥር የቴሌኮም ኩባንያዎችንና ተቋማትን በቅንጅት የያዘ ሲሆን እነዚህም ሳፋሪኮም፣ ቮዳኮም ግሩፕ፣ ቮዳፎን ግሩፕና ሱሚቶሞ ኮርፖሬሽንና ሲዲሲ ግሩፕ ናቸው።
ከመንግሥት የልማት ድርጅቶች አንዱ የሆነው ኢትዮቴሌኮም ገቢው ትርፋማ ከሚባሉ ድርጅቶች አንዱ ቢሆንም ከሌሎች የቀጠናው ኩባንያዎች ጋር ሲወዳዳር ዝቅተኛ ነበር ይላሉ በዘርፉ ያሉ ተንታኞች።
ኢትዮጵያ ኢትዮቴሌኮምን ጨምሮ ሌሎች የመንግሥት ልማት ድርጅቶችን ድርሻ ለመሸጥ የወሰነችው በዋነኝነት ያላትን ከፍተኛ ዕዳ ለመክፈል እንደሆነ ተንታኞች የሚናገሩ ሲሆን፤ በተጨማሪነት የቴሌኮምን ተደራሽነት ለመጨመርና አገልግሎቱን ለማቀላጠፍ እንደሆነም ይጠቀሳል።
ኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድን ለመስጠት ወደ ገበያው መግባት የሚሹ ፍላጎታቸውን እንዲገልፁ ሲጠየቅ 12 የቴሌኮም ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የቴሌኮም ዘርፍ ውስጥ ለመሳተፍ ፍለጎት እንዳላቸው የገለጹ ቢሆንም የፈረንሳዩን ኦሬንጅ፣ ሳውዲ ቴሌኮም ኩባንያ፣ ሊኩውድ ቴሌኮም፣ እንዲሁም የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ኢቲሳላትን ጨምሮ ሌሎችም በጨረታው ላይ ሳይሳተፉ ቀርተዋል።
ሁለተኛ ተጫራች የነበሩት የደቡብ አፍሪካው ኤምቲኤን እና አጋሩ የቻይና መንግሥት ኢንቨስትመንት አካል የሆነው ሲልክ ሮድ ፈንድ 600 ሚሊዮን ዶላር ለጨረታው ያቀረበ ቢሆንም ሳይመረጥ ቀርቷል።
በዚህም ሳቢያ ሁለተኛው የቴሌኮም ዘርፍ አዲስ ፈቃድ ሳይሰጥ ቢቀርም በቀጣይ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ለጨረታ እንደሚቀርብ ተነግሮ ነበር።
በውጭ ኩባንያዎች ከሚያዙት ሁለቱ የቴሌኮም ፈቃዶች በተጨማሪ ዋነኛው የአገሪቱ አገልግሎት ሰጪ ኢትዮቴሌኮምም በሩን ለባለሀብቶች ይከፍታል። በዚህም በመንግሥት ብቸኛ ባለቤትነት ሥር የቆየው ተቋሙ በቅርቡ 40 በመቶ ድርሻውን ለውጪ ባለሀብቶች፣ 5 በመቶውን ለኢትዮጵያውያን እና 55 በመቶውን መንግሥት እንደሚይዘው ይጠበቃል።