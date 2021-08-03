ፍልስጥኤማዊያኑ ከአይሁድ የሰፈራ ተቋም እንዲከራዩ የቀረበውን ሃሳብ ውድቅ አደረጉ
በምስራቅ እየሩሳሌም ከቤታቸው የመነሳት አደጋ የተጋረጠባቸው ፍልስጥኤማውያን ቤቶቻቸውን ከአይሁድ የሰፈራ ተቋም በኪራይ እንዲኖሩበት የቀረበላቸውን ጥያቄ ውድቅ አደረጉ።
ጉዳዩን ይዞ የሚገኘው የእስራኤል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ረጅም ግዜ የፈጀውን ይህንን የሕግ ፍልሚያ ለመቋጨት ሲል ነበር ይህንን የስምምነት ሐሳብ ለተከራካሪ ወገኖች ያቀረበው።
ችሎቱ መሬቱ የሰፋሪ ኩባንያው ንብረት መሆኑን አራቱ አመልካች ፍልስጥኤማዊያን ቤተሰቦች ከተቀበሉ በሼክ ጃራህ በሚገኘው ቤታቸው ውስጥ ሊቆዩ እንደሚችሉ ሀሳብ ቢያቀርብም ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል።
ጉዳዩ ከቅርብ ወራት ወዲህ በእስራኤልና በፍልስጥኤም መካከል ያለውን ውጥረት እንዲባባስ አድርጓል።
የመፈናቀሉ አደጋም በኢየሩሳሌም ውስጥ በእስራኤል ፖሊስ እና በፍልስጤማውያን መካከል የከፋ የሚባል ግጭት አስነስቷል፤ ይህም ታጣቂው ሐማስ ለእስራኤል ምላሽ ነው ባለው ጥቃት ሮቶችን ከተኮሰ በኋላ ለ11 ቀናት የቆየ ደም አፋሳሽ ግጭት አስከትሎም ነበር።
ፍርድ ቤቱ ፍልስጥኤማዊያኑ ቤተሰቦች የቀረበውን የኪራይ አማራጭ ከተቀበሉ ከቦታው ለረጅም አመታታት እንዳይነሱ ለማድረግ አማራጭ ቢያቀርብም ፍልስጥኤማዊያን ቤተሰቦቹ በንብረቶቱ ላይ ያላቸውን መብት እውቅና እንፈልጋለን ሲሉ ተከራክረዋል።
«ቤቶቹን ከከእስራኤል የሰፈራ ድርጅቶች ተከራይተን ለመኖር ስምምነት ላይ እንድንደርስ ብዙ ጫና አድርገውብናል» ሲሉ ብለዋል መሐመድ ኤል ኩርድ የተሰኙት ከፍልስጥኤማውያን ቤተሰቦች መካከል አንዱ ተናግረዋል።
«በእርግጥ ይህንን ውድቅ አድርገነዋል» ሲሉ ተናግረዋል።
የቤተሰቦቹ ጠበቃ የእስራኤልን የይገባኛል ጥያቄ ውድቅ ቢያደርግም አሁንም ስምምነት ሊገኝ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል።
« የፍልስጥኤማዊያኑ ቤተሰቦቹ ዋና ዓላማ በቤታቸው ውስጥ መኖራቸውን ማስጠበቅ ነው። ስለዚህ የፍርድ ቤቱ የውሳኔ ሃሳብ ምናልባትም ስለ ፍልስጥኤማዊያኑ መብቶች ሙሉ መግለጫ ካልሆነ ፣ ለፍልስጥኤም ቤተሰቦች አጥጋቢ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል» ሲሉ ሳሚ ኢርሻይድ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ፍርድ ቤቱ እነዚያን ቦታዎች ለማገናኘት በሚደረገው ጥረት ውሳኔውን አዘገየ ፣ ዳኞች ፍልስጥኤማውያን ሊጠበቁ የሚችሉ ተከራዮችን ዝርዝር እንዲያቀርቡ ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ እነዚህን ጥያቄዎች ለማጣጣም በሚደረገው ጥረት ውሳኔውን ያዘገየ ሲሆን፣ ዳኞች ባለመብት የሆኑ እና በቦታው ሊቆዩ የሚችሉ ተከራዮችን ዝርዝር እንዲያቀርቡ ጠይቀዋል።
እስራኤል በአውሮፓውያኑ 1967 የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነትን ተከትሎ ነበር ኢየሩሳሌምን የተቆጣጠረችው።
የሰኞ ለቱ የፍርድ ቤት ውሎም ከ 30 ዓመታት በላይ ለፈጀ የፍርድ ሂደት ምላሽ ይሰጣል ተብሎ የተጠበቀ ነበር።