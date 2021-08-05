የህወሓት አማጺያን ታሪካዊቷን የላሊበላ ከተማ መቆጣጠራቸው ተነገረ
የህወሓት አማጺያን ዛሬ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ የላሊበላ ከተማን መቆጣጠራቸውን የከተማዋ ነዋሪዎችና አንድ የአካባቢው ባለሥልጣን ለቢቢሲ ተናገሩ።
ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ በከተማዋ አቅራቢያ ባሉ አካባቢዎች የአማጺያን እንቅስቃሴ መኖሩ ሲነገር መቆቱን ቢቢሲ ያናገራቸው የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬ ወደ ከተማዋ መግባታቸውን ገልጸዋል።
በተጨማሪም የከተማዋ ምክትል ከንቲባ አቶ ማንደፍሮ ታደሰም የህወሓት አማጺያን ሐሙስ ከቀኑ ሰባት ሰዓት አካባቢ "ገነተ ማርያም ተብሎ በሚጠራው በኩል ወደ ከተማዋ ገብተዋል" ሲሉ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
ሮይተርስ የዜና ወኪልም የዓይን እማኞችን ጠቅሶ ከትግራይ ክልል የተነሱት ኃይሎች በተባበሩት መንግሥታት በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡት ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙባትን የላሊበላ ከተማን መቆጣጠራቸውን ዘግቧል።
በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ውስጥ የምትገኘው ታሪካዊቷ የላሊበላ ከተማ ከክልሉ ዋና ከተማ ባሕር ዳር በስተ ምሥራቅ 310 ኪሎ ሜትሮች እንዲሁም የህወሓት አማጺያን መቀመጫ ከሆነችው መቀለ በስተደቡብ 348 ኪሎ ሜትሮች ርቃ የምትገኝ ከተማ ናት።
አማጺያኑ ወደ ከተማዋ ሲገቡ ምንም አይነት ውጊያም ሆነ ተኩስ እንዳልነበረ ከንቲባው ለቢቢሲ የተናገሩ ሲሆን አማጺያኑ "ከተማዋን ይዘዋል" በማለት በርካታ ለደኅንነታቸው የሰጉ ነዋሪዎች ከተማዋን ለቀው እወጡ መሆናቸውን ምክትል ከንቲባው ገልፈዋል።
ጨምረውም በአሁኑ ወቅት በከተማዋ የተኩስ ድምጽ እንደማይሰማ የተናገሩት ከንቲባው፤ "የህወሓት ታጣቂዎች በከተማዋ የሚገኙ ጥንታዊ ቅርሶችን ያወድማሉ የሚል ስጋት መፈጠሩን" ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት ከላሊበላ ከተማ ውጪ እንደሚገኙ የተናገሩት ከንቲባው፤ "ከፌደራል እና ከክልል መንግሥት ጋር ኃይል እንዲገባ እና ቅርስ እንዲታደግ ጥረት እየተደረገ ነው" ብለዋል።
"ይህ የመላው ዓለም ሕዝብ ቅርስ ስለሆነ የዚህ ቅርስ ደኅንነት እንዲረጋገጥ ግፊት መደረግ አለበት" ብለበት ሲሉ ምክትል ከንቲባው ስጋታቸውን ገልፈዋል።
ከአለት ተፈልፍለው የተሰሩት የጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት መገኛ የሆነችው የላሊበላ ከተማ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ውስጥ ከሚገኙ ትልቅ ከተሞች መካከል አንዷ ስትሆን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ቱሪስቶችን የምታስተናግድ ከተማ ናት።
ታሪካዊቷ የላሊበላ ከተማ በህወሓት ኃይሎች እጅ መግባቷን በተመለከተ የአማራ ክልልም ሆነ የፌደራሉ መንግሥት አስካሁን ያሉት ነገር የለም።
በትግራይ ክልል ውስጥ ለስምንት ወራት የተካሄደውን ጦርነት ለማብቃት ከአንድ ወር በፊት የፌደራል መንግሥቱ የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ሠራዊቱን ያስወጣ ቢሆንም የህወሓት ኃይሎች የጥቃት አድማሳቸውን ወደ አጎራባቾቹ የአማራና የአፋር ክልል በማስፋት የተለያዩ ቦታዎችን መያዛቸው ይታወሳል።
አማጺያኑ ጥቃት ከሰነዘሩባቸውና ከተቆጣጠሯቸው የተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ከ200 ሺህ በላይ እንዲሁም በአፋር ክልል ከ70 ሺህ በላይ ሰዎች እንደተፈናቀሉ የክልሎቹ ባለሥልጣናት ይናገራሉ።
የህወሓት ኃይሎችን አመራር ናቸው የሚባሉት ጄነራል ጻድቃን ገ/ትንሳይ ከቀናት በፊት ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ፤ በአማራ እና በአፋር ክልሎች በኩል ተደጋጋሚ ጥቃቶችን እየሰነዘሩ ያሉት የተኩስ አቁም ለማድረግ ያስቀመጡትን ቅድመ ሁኔታዎች የፌደራሉ መንግሥት እንዲቀበል ጫና ለማሳደር መሆኑን ተናግረው ነበር።
በአገሪቱ ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሓት ኃይሎችን ጥቃት ለመመከት የአማራና የአፋር ክልሎች ለሕዝባቸው የክተት ጥሪ ያደረጉ ሲሆን ሌሎችም የአገሪቱ ክልሎች ልዩ ኃይሎቻቸውን ወደ ጦርነቱ አካባቢ ልከዋል።