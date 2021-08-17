ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ግብዣ ወደ ቱርክ ሊጓዙ ነው
ጠቅላይ ሚንሰትር ዐቢይ አሕመድ ነገ ረቡዕ ነሐሴ 12/2013 ወደ ቱርክ ለጉብኝት እንደሚጓዙ የአገሪቱ ዜና ወኪል ዘገበ።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ወደ ቱርክ የሚጓዙት በአገሪቱ ፕሬዝደንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን ግብዣ መሆኑን የቱርክ ኮምዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬትን ጠቅሶ አናዱሉ የዜና ወኪል ዘግቧል።
ከሁለት ሳምንታት በፊት ፕሬዝደንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ታደርጋለች በማለት ወዳጅነታቸውን መግለጻቸው ይታወሳል።
ፕሬዝደንቱ ይህን ማለታቸው የተሰማው ከጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር በስልክ በተወያዩበት ወቅት እንደነበር ተገልጾ ነበር።
ሁለቱ መሪዎች ሐምሌ 25/2013 ዓ.ም በስልክ በተወያዩበት ወቅት ቱርክ ለኢትዮጵያ ሰላም እና መረጋጋት ትልቅ ዋጋ እንደምትሰጥ ፕሬዝደንት ኤዶጋን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ በቱርክ ለምን ያህል ቀናት እንደሚቆዩ የተባለ ነገር ባይኖርም፤ ጉብኝቱ የኢትዮጵያ እና የቱርክ ዲፕሎማሲያዊ ግነኙነት ከተጀመረበት 125ኛ ዓመት ጋር መገናኘቱ ልዩ ያደርገዋል ሲል የቱርክ ኮምዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል።
በጉብኘቱ ወቅት ሁለቱ አገራት ያላቸውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ይገመግማሉ እንዲሁም ግንኙነታቸውን ለማጠናከር መወሰድ ስላለባቸው እርምጃዎች ይመክራሉ ተብሏል።
ስለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ከኢትዮጵያ መንግሥት በኩል አስካሁን የተባለ ነገር የለም።
በድንበር ይገባኛል እና በታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ሳቢያ ከኢትዮጵያ ጋር አለመግባባት ውስጥ የምትገኘው የሱዳን ወታደራዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጄነራል አብደል ፋታህ አል ቡርሐን ከቀናት በፊት ወደ ቱርክ ተጉዘው ነበር።
ሱዳን ጀነራሉ ወደቱርክ የተጓዙት የሁለቱን አገራት የሁለትዮሽ ግነኙነት ለማጠናከር ነው ብላለች።
ጄነራል አብደል ፋታህ አል ቡርሐን በፕሬዝደንት ኤርዶጋን ግብዣ የሁለት ቀናት ጉብኝታቸውን አጠናቀው ባሳለፍነው ዓርብ ወደ ካርቱም ከመመለሳቸው በፊት በቱርክ እና በሱዳን መካከል በርካታ ስምምነቶች እና የመግባቢያ ሰነዶችን ተፈራርመዋል።
በኃይል፣ መከላከያ፣ ፋይናንስ እና መገናኛ ብዙሃን ስምምነት ከተደረሰባቸው ጉዳዮች መካከል ተጠቃሽ መሆናቸውን አናዱሉ ዘግቦ ነበር።
ቱርክ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ካደረጉ አገራት መካከል አንዷ ስትሆን የጨርቃ ጨርቅ እና የኤሌክትሪክ ማስተላላፊያ ገመዶች ማምረቻዎችን ጨምሮ የቱርክ ኩባንያዎች 2.5 ቢሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ ፈሰስ ማድረጋቸውን ከዚህ ቀደም የቱርኩ ዜና ወኪል አናዱሉ ዘግቧል።
ቱርክ በመካከለኛው ምሥራቅ ምጣኔ ሀብታዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ ተጽእኖ ፈጣሪ ከሆኑ አገራት መካከል አንዷ ነች።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ ፕሬዝደንት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን በቀጠናው የሚያደርጉት ጉብኝት እንደቀጠለ ሲሆን በቅርቡ ኢትዮጵያ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛው ጄፈሪ ፌልትማን በፕሬዝደንት ጆ ባይደን ጥያቄ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተስፋፋ የመጣውን ግጭት በተመለከተ ለመነጋገር ዳግም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ሮይተርስ የዜና ወኪል ከቀናት በፊት ዘግቦ ነበር።
ፌልትማን ከነሐሴ 9 እስከ 18 ወደ ኢትዮጵያ፣ ጂቡቲ እና የተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች እንደሚጓዙ እና ከየአገራቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሚገናኙ የአሜሪካ መንግሥት ከቀናት በፊት አስታውቆ ነበር።