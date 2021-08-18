ታጣቂዎች በጉጂ ዞን የሚገኙ ቀበሌዎችን ተቆጣጠርን ሲሉ ባለስልጣናት ሐሰት ነው አሉ
እራሱን ኦሮሞ ነጻነት ጦር እያለ የሚጠራው እና መንግሥት ሸኔ በማለት በቅርቡ አሸባሪ ሲል የፈረጀው ቡድን በጉጂ ዞን የሚገኙ ቀበሌዎችን ተቆጣጠርኩ ሲል የዞኑ አስተዳዳሪ ግን ሐሰት ነው አሉ።
ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ በጉጂ ዞን በሚገኙት ጉሚ ኤልዳሎ እና ሊበን ተብለው በሚጠሩ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎች ቡድኑ ከሕዝብ ጋር ውይይት እያካሄደ እንደሚገኘ ከቀበሌዎቹ ሸሽተው የወጡ የመንግሥት ሠራተኞች ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የጉጂ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ኡጎ ግን የቡድኑ ታጣቂዎች "በአንዳንድ ቦታዎች ሕዝቡን እያስገደዱ ለስበሰባ እያስወጣ ነው" ሲሉ ይናገራሉ።
አቶ ታደለ ቡድኑ ከሚለው በተቃራኒ እርሳቸው በሚያስተዳደሩበት ዞን ውስጥ በታጣቂ ቡድኑ ቁጥጥር ሥር የገባ ቀበሌ አለመኖሩን ተናግረዋል።
"ለጥቂት ደቂቃዎች በተገኙባቸው ቦታዎች ፎቶ እና ቪዲዮ በመቅረጽ አካባቢውን እንደተቆጣጠሩ ለማስመሰል ማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ያወጣሉ" ይላሉ።
ጉሚ ኤልዳሎ ወረዳ ውስጥ በምትገኘው ቡልቡላ ቀበሌ ይሰሩ ነበሩ ሁለት የጤና ባለሙያዎች ባለፈው ሐሙስ የመንግሥት ኃይሎች ከአካባቢው መውጣታቸውን ተከትሎ ታጣቂዎች ቦታውን መያዛቸውን ተናግረዋል።
የጤና ባለሙያዎቹ ጨምረውም ታጣቂዎቹ ሐሙስ ዕለት ቀበሌውን ከተቆጣጠሩ በኋላ ዓርብ ዕለት ሰብሰባ ብለው የአካባቢውን ነዋሪ መሰበሰባቸውን ተናግረዋል።
በጉሚ ኤልዳሎ የሚገኙት መልካ ጉዳ፣ ቡልቡል እና ቦብ የተባሉ ቀበሌዎች እንዲሁም በሊበን ወረዳ ዱንጎ ቀበሌ በታጣቂዎች ቁጥጥር ሥር እንደሚገኙ እና ታጣቂዎቹ የቀበሌዎቹን ነዋሪዎች ሰብስበው እንደነበር አንድ የጉሚ ኤልዳሎ ወረዳ የቀድሞ አመራር ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በትዊተር በተረጋገጠ እና ኦዳ ተርቢ በሚል ስም በተከፈተ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ቃል አቀባይ ገጽ ላይ መንግሥት ሸኔ የሚለው ቡድን ጉሚ ኤልዳሎ ወረዳ ውስጥ ነው በተባለ ስፍራ ነዋሪዎችን ሰብስበው የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ለጥፏል።
'60 ኪሎ ሜትር በእግር ተጉዘን ወደ ከተማ ሸሸን'
ለደኅንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ በጉጂ ዞን ጉሚ ኤልዳኖ ወረዳ ቡልቡል ቀበሌ ወስጥ የጤና ባለሙያ የሆኑት ሰው የመንግሥት ጸጥታ አካላት ከስፍራው መውጣታቸውን ተከትሎ ታጣቂዎቹ ባለፈው ሐሙስ ቀበሌዋን መቆጣተራቸውን ያስረዳሉ።
ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ከሚኖሩባት ቀበሌ 20 ኪሎ ሜትር እርቆ በሚገኝ ቦታ ውጊያ ሲካሄደ እንደነበረ እና ቁስለኞች ለሕክምና ወደሚስሩበት የጤና ተቋም መጥተው መታከማቸውን ይናገራሉ።
"በስፍራው የነበረው ጦር ጥሎን ሄደ። እኛ አብረናቸው ሆነን ስናክማቸው ነበር። እንደው በደንገት ጥለውን ሄዱ። ሁኔታው ለእኛ ግልጽ አይደለም" ይላሉ የጤና ባለሙያው።
ታጣቂዎቹ ሐሙስ ዕለት ቀበሌዋን ከያዙ በኋላ ዓርብ ዕለት ስበሰባ ሲጠሩ በቀበሌው እንደነበሩ የጤና ባለሙያው ይናገራሉ።
"እኛ ጤና ጣቢያ ውስጥ ነበርን። በድምጽ ማጉያ ውጡና ስበሰባ ተቀመጡ አሉ። ከዚያ በርካታ ሕዝብ ወጣ" ይላሉ።
ቡልቡላ ቀበሌ ከዓመታት በፊት በተደረገ ቆጠራ ወደ 6ሺህ ገዳማ ነዋሪዎች እንዳላት ተመላክቷል። የጤና ባለሙያው ግን የነዋሪው ብዛት ከ8ሺህ አስከ 10ሺህ እንደሚገመት ይናገራሉ።
የመንግሥት ጦር አካባቢውን ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ሕዝቡ በፍርሃት በተደበላለቀ ስሜት ወደ ሰበሰባ መውጣቱን ይህን የጤና ባለሙያ ያስረዳሉ።
"ታጣቂዎቹ ንግግር አድርገዋል። 'ሕዝብ ነጻ እናወጣለን' ይላሉ። 'እኛ ነን የምናስተዳድራችሁ' አሉ። እኛንም 'ፖሊስን እንዳከማችሁት ሁሉ እኛንም አክሙ ሕዝብ አገልግሉ' አሉን" ሲሉ የጤና ባለሙያው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የመንግሥት ሠራተኛ በመሆናቸው ለደኅንነታቸው ስጋት የገባቸው 6 የጤና ባለሙያዎች 60 ኪሎ ሜትር ለ12 ሰዓታት በእግራቸው ተጉዘው ወደ ዞኑ ዋና ከተማ ነጌሌ መግባታቸውን የተናገሩ የጤና ባለሙያዎችም አሉ።
'በቡድኑ ቁጥጥር ሥር ያለ ቀበሌ የለም'
የጉጂ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ኡዶ እርዳቸው ሸኔ ብለው የሚጠሩት ቡድን በጉጂ ዞን ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ ቢያረጋግጡም ቡድኑ በቁጥጥሩ ስር አውሎ የሚያስተዳድረው ቀበሌ አለመኖሩን ይናገራሉ።
"እኛ በቁጥጥር ሥር ውሏል የሚባል ቀበሌ አናውቅም። ይህ ቡድን የሚያስተዳድረው ቀበሌ ስለመኖሩ አናውቅም። የለንም" ብለዋል።
ታጣቂ ቡድኑ በተለያዩ ቀበሌዎች ነዋሪዎችን አነጋግሯን መባሉን በመተለከተም፤ ". . . ሕዝቡ የታጠቁትን መሳሪያ ፈርቶ ካልሆነ በቀር እነሱ የሚሉትን ይቀበላል ማለት አይደለም" ይላሉ።
"ሕዝቡ ትዋሻላችሁ እያለ እያባረራቸው ነው። ስበሰባው ለውጥ አያመጣም" ብለዋል።
ታጣቂዎቹ ወደ አንድ አካባቢ ዘልቀው በመግባት ወይም የመንግሥት የጸጥታ ኃይል የሌለበት መንግድ ላይ ፎቶግራፍ በመነሳት በማኅብራዊ ሚዲያ ላይ እንደተቆጣጠሩ አድርገው ይለጥፋሉ እንጂ በአንድ ስፍራ አይቆዩም በማለት የዞኑ አስተዳዳሪ ያስረዳሉ።
እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚባለው ታጣቂ ቡድን በተለያዩ ጊዜያት በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተፈጸሙ ግድያዎችና ጥቃቶች ሲከሰስ የቆየ ሲሆን ከጥቂት ወራት በፊት የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ድርጅት ብሎ መሰየሙ ይታወሳል።