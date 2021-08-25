ቱኒዝያ የሕዳሴ ግድቡን በተመለከተ ለጸጥታው ምክር ቤት ቅሬታ ልታስገባ ነው
የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቱኒዝያ የሕዳሴ ግድቡን በተመለከተ በድጋሚ ለተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት ቅሬታ ልታስገባ መሆኑን ነቀፉ።
አምባሳደር ሬድዋን ከላይኛው ተፋሰስ አገራት አምባሳደሮች ጋር ውይይት ባደረጉበት ወቅት ቱኒዝያ ለምክር ቤቱ በድጋሚ ደብዳቤ ልትጽፍ መሆኑን ገልጸው፤ ይህም የተፋሰስ አገራቱ በጉዳዩ ላይ ስምምነት እንዳይኖራቸው ያደናቅፋል ብለዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚንስትር የኢትዮጵያ እና የላይኛው ተፋሰስ አገራት ውይይትን በተመለከተ በማኅበራዊ ድረ ገጾቹ ባወጣው መግለጫ፤ ቱኒዝያ ከዚህ ቀደም ለጸጥታው ምክር ቤት ያስገባችው ቅሬታ ውድቅ ቢደረግም በድጋሚ ደብዳቤ ለመጻፍ በዝግጅት ላይ መሆኗን ጠቁሟል።
አምባሳደር ሬድዋን "አንዲት የአፍሪካ አገር ይህን የማይጠቅም እርምጃ መውሰዷ የግድቡን ግንባታ በተመለከተ ሦስቱ አገራት እያደረጉ ያሉትን ድርድር ከግምት ያላስገባ ነው። የላይኛው ተፋሰስ አገራት በፍጹም ሊቀበሉት አይገባም" ማለታቸውንም የውጭ ጉዳይ ሚንስትር መግለጫ ጠቁሟል።
ከወራት በፊት በግብፅ እና በሱዳን ጥሪ የግድቡን ግንባታ በተመለከተ የተሰበሰበው የመንግሥታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት፤ በዋናነት የአፍሪካ ሕብረት እንዲያሸማግል ምክረ ሐሳብ መስጠቱ አይዘነጋም።
የላይኛው ተፋሰስ አገራት አምባሳደሮች ከኢትዮጵያው ሚንስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ጋር ነሐሴ 18/2013 ዓ.ም. ነው ውይይት ያደረጉት።
ከላይኛው ተፋሰስ አገራት መካከል ግድቡን በተመለከተ በተረቀቀው ስምምነት (ኮምፕሪሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ወይም ሲኤፍኤ) ላይ ያልፈረሙ አገራት ፊርማቸውን እንዲያሰፍሩ አምባሳደር ሬድዋን ጠይቀዋል።
በተጨማሪም ኢትዮጵያ የዓባይ ወንዝን ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋል ከተፋሰስ አገራቱ ጋር እንደምትስማማ አምባሳደሩ ተናግረዋል።
ቱኒዝያ እና የሕዳሴ ግድቡ
ቱኒዝያ ከዚህ ቀደም ለተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት የጻፈችው ደብዳቤ "ለግብፅ ያደላ" እንደሆነ በኢትዮጵያ በኩል ሲተች ነበር።
ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ባካሄደች ሰሞን ምክር ቤቱ ስብሰባ ከማድረጉ በፊት ቱኒዝያ ለጸጥታው ምክር ቤት ባስገባችው ደብዳቤ፤ ኢትዮጵያ፣ ግብፅ እና ሱዳን ከስምምነት ላይ ሳይደርሱ ኢትዮጵያ የግድቡን ሙሌት እንድታቆም ጠይቃለች።
ቱኒዝያ በመንግሥታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ቡድን የወቅቱ አባል ናት።
የቱኒዝያ ምክረ ሐሳብ ሦስቱ አገራት በአፍሪካ ሕብረት ሊቀ መንበር እንዲሁም በተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሐፊ አማካይነት በስድስት ወራት ውስጥ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ይላል።
ስምምነቱ "ኢትዮጵያ የታችኛው ተፋሰስ አገራትን ችግር ውስጥ በማይከት መንገድ የኤሌክትሪክ ኃይል ምንጯ የሚሆነውን ሕዳሴ ግድቡን መገንባት የምትቀጥልበት መንገድን" የተመለከተ ነው።
ኢትዮጵያ ግን የሕዳሴ ግድቡ ጉዳይ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መወሰዱን እንዲሁም ቱኒዝያ አባል የሆነችበት የአረብ ሊግ አገራትን ጣልቃ ገብነት በተደጋጋሚ ኮንናለች።
ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ 'ኢጂፕት ቱደይ' የተሰኘው ድረ ገጽ ባወጣው ዘገባ "ቱኒዝያ የምትፈልገው የሕዳሴ ግድቡ ጉዳይ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ሄዶ እንዲጋጋል ሳይሆን ሦስቱ አገራት ሕጋዊ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ነው" ብሏል።
በግብፅ የቱኒዝያ አምባሳደር የሆኑትን መሐመድ ቢል የሱፍ ጠቅሶ እንደዘገበው፤ ቱኒዝያ በሕዳሴ ግድቡ ላይ ያላት አቋም ግብፅን "የሚደግፍ" ሳይሆን "ለእህት አገር" ያላትን ኃላፊነት ለመወጣት ያለመ ነው።
የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን በበኩላቸው፤ ቱኒዝያ ለጸጥታው ምክር ቤት ከዚህ ቀደም የጻፈችው ምክረ ሐሳብ ተቀባይነት ባያገኝም በድጋሚ ለመጻፍ ማሰቧ ተገቢ አይደለም ሲሉ የኢትዮጵያን አቋም አንጸባርቀዋል።
ግድቡና የተፋሰሱ አገራት
የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከታቸው እንዲሁም ስለ ግንባታው ለዓመታት የተወዛገቡትም ኢትዮጵያ፣ ግብፅ እና ሱዳን ናቸው። ሆኖም ግን ሌሎችም የተፋሰሱ አገራት በጉዳዩ ላይ ተሰሚነት አላቸው።
የዓባይ ተፋሰስ አገራት ግብፅ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ እና ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናቸው።
በዋነኛነት ግብፅ የታችኛው ተፋሰስ አገራትን ባላማከለ መልኩ የዓባይ ወንዝን ለመጠቀም ፍላጎት አላት በሚል በተደጋጋሚ ተወቅሳለች። የአረብ ሊግ አገራት በሕዳሴ ግድቡ ግንባታ ጣልቃ እንዲገቡ ማድረጓንም ኢትዮጵያ በበጎ አታየውም።
ዓባይን በዋነኛነት ተከፋፍለው የያዙት ግብፅ እና ሱዳን ሲሆኑ ግብፅ 66 በመቶ ሱዳን ደግሞ 22 በመቶ ድርሻ ወስደዋል። ኢትዮጵያ ግን ምንም ድርሻ የላትም።
ይህ ስምምነት በቅኝ ግዛት ወቅት በእንግሊዝ አደራዳሪነት የተደረገ በመሆኑ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ብትነቅፈውም ግብፅ እና ሱዳን የኢትዮጵያን ተቃውሞ ችላ ሲሉት ቆይተዋል።
ግብፅ በላይኛው የተፋሰሱ አገራት ላይ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላት ሲሆን፤ በዚህ ስምምነት ላይ ኢትየጵያ ምንም ተሳተፎ አልነበራትም።
በነጭ ዓባይ የሚባለው ከማዕከላዊ አፍሪካዋ ግሬት ሌክስ ተነስቶ በታንዛንያ፣ ኡጋንዳ እና ደቡብ ሱዳን ይፈሳል። ጥቁር ዓባይ ከኢትዮጵያ አንስቶ በሱዳን በኩል ወደ ደቡብ ምሥራቅ አቅጣጫ ይፈሳል።
ሁለቱ ወንዞች በሱዳን መዲና ካርቱም አካባቢ ተገናኝተው አንድ ላይ ወደ ግብፅ ይፈሳሉ።
ግብፅ የዓባይ ወንዝ የሕይወት መሠረቷ ነው። ለኢትዮጵያም እንዲሁ።
ኢትዮጵያ ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ 6450 ሜጋ ዋት ኃይል ማምረት ትችላለች።
ከአገር ውስጥ ፍጆታ የሚተርፈውን (2000 ሜጋዋት ገደማ) ለጎረቤት አገራት በመሸጥ በዓመት እስከ 580 ሚሊዮን ዶላር እንደምታተርፍም ይገመታል።
ግብፅ የግድቡ የውሃ ሙሌት ወደ አገሪቷ የሚፈሰውን የውሃ መጠን እንደሚቀንሰው እና ሕዝቧን ለረሃብ እንደሚያጋልጠው ትከራከራለች።
ሱዳን ከግድቡ ግንባታ የኤሌክትሪክ ኃይል ከማግኘቷ ባሻገር በካርቱም የሚከሰተውን ጎርፍ ከመከላከል አንጻርም ከግድቡ ተጠቃሚ ብትሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከኢትዮጵያ ይልቅ ወደ ግብፅ የሚያደላ አቋም ስታንጸባርቅ ተስተውሏል።
ግብፅ የዓባይ ተፋሰስ አገራትን ከጎኗ ለማሰለፍ የተለያዩ ጥረቶችን ስታደርግ ቆይታለች።
ከወራት በፊት ከሱዳን፣ ከኬንያ፣ ከጂቡቲ፣ ከዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ከሩዋንዳ፣ ከደቡብ ሱዳን፣ ከብሩንዲ፣ ከታንዛንያ እና ከኡጋንዳ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ማድረጓም ከግድቡ ግንባታ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንሚችል ተንታኞች ጠቁመዋል።