የጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ የሰሞኑ ውይይትና የምሥራቅ አፍሪካ ጉብኝት
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ጉልህ የሆኑ ጉብኝቶችና ወደተለያዩ አገራት በመጓዝ ያደረጉ ሲሆን የስልክ ውይይቶችን ደግሞ ከተለያዩ አገራት መሪዎች ጋር አድርገዋል።
ይህ የጠቅላይ የሚኒስትሩ ጉብኝትና ውይይት ባለፉት ወራት ውስጥ ከተካሄዱት በተለየ ተከታታይና ኢትዮጵያ በምትገኝበት አካባቢ ከፍ ያለ ሚና ባላቸው አገራት መሪዎች ጋር ውይይት የተደረገበት ነው።
በዚህም የጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ የሁለት ቀናት በምሥራቅ አፍሪካ አገራት ያደረጉትን የሥራ ጉብኝት ዛሬ ሰኞ ነሐሴ 24/2013 ዓ.ም ተጠናቆ ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን ጽህፈት ቤታቸው አስታውቋል።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ወደ ኡጋንዳ እና ሩዋንዳ ተጉዘው ከየአገራቱ ፕሬዝደንቶች ጋር ተገናኝተው ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ እሁድ ዕለት በጀመሩት ጉዞ የመጀመሪያ መዳረሻቸውን አድርገው የነበረው ኡጋንዳ ኢንቴቤ ነበር።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ካምፓላ በደረሱ ወቅትም ደማቅ አቀባበል እንደተደረገላቸው ገልጸው፤ ከኡጋንዳው ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ጋር "በሁለትዮሽ እና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት" ማድረጋቸውን በማኅበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ አስፈረዋል።
ፕሬዝደንት ሙሴቬኒም በትዊተር ገጻቸው ላይ ከጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ጋር በሁለትዮሽ፣ ቀጠናዊ እና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ መምክራቸውን ገልጸው ያደረጉት ውይይት ውጤታማ መሆኑን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፈረዋል።
ጠቅላይ ሚንሰትር ዐቢይ ከኡጋንዳ በመቀጠል ወደ ሩዋንዳ መዲና ኪጋሊ ተጉዘው ከፕሬዝደንት ፖል ካጋሜ ጋርም ተገናኝተዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ በሩዋንዳ ቆይታቸው ከፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜን ጋር "የጋራ ጠቀሜታ ባላቸው የሁለትዮሽ እና ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ መልካም ውይይት አካሂደናል" ብለዋል።
በተመሳሳይ የፕሬዝደንት ፖል ካጋሜ ጽህፈት ቤት ጠቅላይ ሚንስትሩ እና ፕሬዝደንቱ የሁለቱ አገራትን ጉዳዮች የተመለከቱ ጨምሮ በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል ብሏል።
የጠቅላይ ሚንሰትሩ ሰሞነኛ ውይይቶች
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ወደ ኡጋንዳ እና ሩዋንዳ ተጉዘው ከየአገራቱ መሪዎች ጋር ከመወያየታቸው ከአራት ቀናት ቀደም ብለው ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝደንት ሳልቫ ኪር ማያርዲት ጋር አዲስ አበባ ላይ ተገናኝተው ተወያይተው ነበር።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ከፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪር ጋር "በመሠረተ ልማት ግንባታ አማካኝነት የኢኮኖሚ ትስስር የመፍጠርን አስፈላጊነት አንስተናል" ካሉ በኋሉ በኋላ "እንደየሁኔታው የማይለዋወጡና በወዳጅነታቸው የሚጸኑ እንደ ደቡብ ሱዳን ያሉ ወዳጆች በወሳኝ ጊዜያት እጅግ አስፈላጊ ናቸው" ሲሉ በማኅበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል።
ሰኞ ነሐሴ 17/2013 ዓ.ም ጠቅላይ ሚንስትሩ ከአዲሱ የእስራኤል ጠቅላይ ሚንስትር ጋር በስልክ መወያየታቸውንም አስታውቀው ነበር።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ከእስራኤሌ አቻቸው ናፍቲ ቤኔት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውን እና የሁለቱን አገራት ትብብር ለማጠናከር ተነጋግረናል ብለዋል።
በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ወደ ምሥራቅ አፍሪካ አገራት ከመጓዛቸው በፊት ከሳዑዲ አረቢያው ልዑል ሞሐመድ ቢን ሳልማን ቢን አብዱልአዚዝ ጋር በስልክ መወያየታቸው በአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን የዘገበ ቢሆንም በምን ጉዳይ ላይ እንደተነጋገሩ የተሰጠ ማብራሪያ የለም።
ከአንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቱርክ ጉብኝት አድርገው ከአገሪቱ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶዋን ጋር የተነጋገሩ ሲሆን፤ ሁለቱ አገራት ወታደራዊን ጨምሮ የተለያዩ የትብብር ስምምነቶች መፈራረማቸው መገለጹ አይዘነጋም።