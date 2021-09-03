አለማየሁ እሸቴ፡ የኢትዯጵያ የዘመናዊ ሙዚቃ ፈርጥ ድምጻዊ አለማየሁ እሸቴ
የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ሲነሳ በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱ ድምጻውያን መካከል አንዱ ነው። ከኢትዮጵያ ዘመናዊ የሙዚቃ ሸክላ ህትመትም ጋር ስሙ አብሮ ይነሳል።
የሙዚቃ ሥራቸውን በሸክላ ቀድመው ካሳተሙ የመጀመሪያዎቹ ድምጻዊየን መካከል አለማየሁ አንዱ እንደሆነ ይነገራል።
አንጋፋው ድምጻዊ አለማየሁ እሸቴ ነሐሴ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ባደረበት የልብ ህመም ምክንያት በድንገት ከዚህ ዓመት በሞት ተለይቷል።
አለማየሁ በተለያዩ ዘመን ተሻጋሪ ሥራዎቹ በሙዚቃ ወዳጆች ልብ ውስጥ ከፍ ያለ ክብር አስገኝተውለታል።
በቄንጠኛ አለባበሱና የፀጉር ስታይሉ [አበጣጠሩ] በዘመኑ ወጣቶች ልብ ውስጥ የገባም ነበር አንጋፋው ድምጻዊው አለማየሁ እሸቴ።
ድምጻዊ አለማየሁ በአዲስ አበባ ተወልዶ ወደ ቀድሞው ወሎ ክፍለ አገር ደሴ ከተማ ተወስዶ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ የመጣው የሦሰት ዓመት ልጅ ሳለ ነበር።
አዲስ አበባ መጥቶም ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በነበረው 'ክርስቲያን ትሬኒንግ ኢንስቲቲዩት' አዳሪ ትምህርት ቤት ገብቶ ትምህርቱን መከታተሉን ለሸገር ተናግሮ ነበር።
እዚያም መንፈሳዊ መዝሙሮችን በመዘመር ነበር የሚታወቀው። ድምጹም በሌሎች ዘንድ እጅግ የተወደደ ነበር። እንዲህ እንዲህ እያለ የሙዚቃው ስሜት እየኮረኮረው መጣ። በዘመኑ ተወዳጅና እውቅ የነበሩ የምዕራባውያን ድምጻውያንን ሙዚቃ ማንጎራጎር ያዘ።
በተለይ የሮክ የሙዚቃ ስልት ለአለማየሁ ነፍሱ ነበር።
የአሜሪካውያኑን ድምጻዊያን ፓት ቦን፣ ቢል ሃሊይ እና ኤልቪስ ፕሪስሊን የእንግሊዝኛ ዘፈኖች አብዝቶ ይጫወት ነበር።
እንዲያውም የኤልቪስ ፕሪስሊን ሙዚቃ አብዝቶ በመጨዋቱ፣ በፀጉር አበጣጠሩና ዘመናዊ አለባበሱ 'ኤልቪስ ፕሪስሊ' የሚል ቅፅል ስም ተሰጥቶት ነበር።
አለማየሁ ስለፀጉር አበጣጠሩ በአንድ ቃለ ምልልስ ላይ ሲናገር "የፀጉር ስታይሉ ረዥም ስለነበር ፀጉሬ አፍንጫየን ሸፍኖት ነበር የምሄደው" ሲል ለሸገር ራዲዮ ተናግሮ ነበር።
በዚህ እውቅናን እያተረፈ የመጣው አለማየሁ በጀነራል ዊንጌት፣ በዳግማዊ ምንሊክና በሌሎችም ትምህርት ቤቶች እየተጋበዘ ይዘፍን ነበር።
በወቅቱ ለአማርኛ ዘፈን ግድ አልነበረውም፤ እምብዛም አይጫወትምም ነበር።
"ከዘፈንኩም የጥላሁን ገሠሠን 'እንክርዳድ እንክርድድ የተንከረደደ' የሚለውን ነበር" ብሏል።
ለዚህ ደግሞ ይመለከታቸው የነበሩ የምዕራባውያን ፊልሞችም አስተዋፅኦ ነበራቸው።
በአዲስ አበባ እምብርት -ፒያሳ የነበረው 'አድዋ ሲኒማ' እና አሁንም ድረስ ያሉት 'ኢምፓየር' እና 'ኢትዮጵያ' ሲኒማ ቤቶች በወቅቱ የሚያሳዩት የምዕራባውያን ፊልሞችን ነበር።
አለማየሁ ጎራ እያለ የሚኮመኩማቸው እነዚህ ፊልሞችም የልጅነት ቀልቡን ይስቡት ነበር።
በሆሊውድ የፊልምና የሙዚቃ ሥራ ልቡ የሸፈተው አለማየሁ ወደዚያው ሊያቀና ጉዞም ጀምሮ ነበር።
አለማየሁ ከአባቱ ኪስ ያገኛትን መቶ ብር ይዞ ነበር ከአንድ ጓደኛው ጋር በመሆን ሆሊውድ ለመድረስ ጉዞ የጀመሩት።
ይሁን እንጂ ያለሙበት ሳይደርስ ምጽዋ ላይ ተይዞ ወደ ቤተሰቡ ተመልሷል።
እዚያ በቆዩበት ጊዜም በሚያቀነቅናቸው ምዕራባውያን ዘፈኖቹ የምፅዋ መርከበኞችን በፍቅሩ ጥሏቸው እነደነበር ይነገራል።
አለማየሁና የሙዚቃ ሥራዎቹ
ድምጻዊ አለማየሁ እሰቴ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን አዲስ አበባ ውስጥ በአርበኞች ትምህርት ቤት እየተከታተለ ባለበት ወቅት ነበር ነፍሱ ለሙዚቃ አድራ በ1955 ዓ.ም የፖሊስ ሠራዊት ኦርኬስትራን የተቀላቀለው።
እዚያው ፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ እስከ 1961 ዓ.ም ድረስ የሙዚቃ ሥራዎቹን ለአድናቂዎቹ አድርሷል።
ከዚያ በኋላ በሮሃ ባንድ፣ በሸበሌ ባንድ፣ በአይቤክስ ባንድ፣ በዓለም ግርማ ባንድ፣ የራሱ በሆነው ሶሊኮስ ባንድ እና በሙላቱ አስታጥቄ ባንድ በርካታ የሙዚቃ ሥራዎችን አበርክቷል።
'የወይን ሐረጊቱ'፣ 'እንዲህ ነው ወይ መውደድ'፣ 'ማሪኝ ብየሻለሁ'፣ 'ማን ይሆን ትልቅ ሰው'፣ 'እንደ አሞራ'፣ 'ምሽቱ ደመቀ'፣ 'ችግርሽ በእኔ አልፏል'፣ 'የሰው ቤት የሰው ነው'፣ 'ደንየው ደነባ'፣ 'ወልደሽ ተኪ እናቴ'፣ 'ለሰሚው ይገርማል'፣ 'ማን ይሆን ትልቅ ሰው'፣ 'ስቀሽ አታስቂኝ'፣ 'የአባይ ዳር እንኮይ'፣ 'ኮቱማ ፍቅርዬ'፣ 'አዲስ አበባ ቤቴ'፣ 'እንግዳዬ ነሽ'፣ 'ተማር ልጄ' እና ሌሎችም።
'ተማር ልጄ' እስካሁንም ድረስ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚገስፁበትና የሚመክሩበት እንዲሁም የትምህርት ጉዳይ በሚወራበት ቦታ ሁሉ የሚነሳ የሙዚቃ ሥራው ነው።
ይህ የሙዚቃ ሥራው ከተሠራ ከ35 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። በዚሁ ዘፈኑም እአአ በ2015 በጀርመን አገር ሽልማት ተበርክቶለታል።
"በብዙሃኑ ሀቅ የሚሸቅጥ አርቲስት መሆን አይገባውም"
አለማየሁ ኪነ-ጥበብ የዘመኑን ሐቅ ይዞ መሄድ አለበት የሚል እምነት አለው። ያለ ፍርሃትም ለወቅቱ አስጊ የነበሩ ዜማዎችንም ተቀኝቷል። ለዚህም ነው ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ዘፈኖችን ያለፍርሃት ያቀነቀነው።
"ሃይ ዘራፍ እያሉ እያረረ አንጀቴ፣
እኔስ አረባሁም ወልደሽ ተኪ እናቴ" የፍትሕ መዛባትን የተናገረበትን ስንኞች በዋቢነት መምዘዝ ይቻላል።
"መፍራት በሕይወቴ አልወድም። አርቲስት ማለት ብዙኃኑ ሲራብ የሚራብ፣ ሲቸገር የሚቸገር፣ ታሪኩንና ጀግንነቱን በግልጽ የሚናገር እንጂ የብዙኃኑን ሐቅ የሚሸቅጥ ከሆነ አርቲስት መሆን አይገባውም" ሲልም በአንድ ወቅት ተናግሮ ነበር።
ድምጻዊ አለማየሁ እሸቴ በቤተሰብ ሕይወቱም በአርአያነት ይጠቀሳል። የዝነኛነትን ጎራ ሳይቀላቀል ከተዋወቃት ፍቅረኛውና ባለቤቱ ጋር ከአርባ ዓመታት በላይ በሞቀ ትዳር ውስጥ ቆይቷል። ሰባት ልጆችን አፍርተው የልጅ ልጅም አይተዋል።
አለማየሁ ባለቤቱን 'አባዬ' ሲል ነው የሚጠራት። በአንድ ወቅት ምክንያቱን ተጠይቆ "እናቴ ከሞተች በኋላ እናቴ እርሷ ናት" ሲል ነበር የመለሰው። 'በአገርና በሚስት ቀልድ የለም' ከሚሉትም ወገን ነበር አለማየሁ።
በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የአለማየሁ እሸቴ ህልፈት በርካቶችን አስደንግጧል በርካቶችም የተሰማቸውን ሐዘን እየገለጹ ነው።