በጊኒ ወታደሮች መፈንቅለ መንግሥት አካሂደው ሥልጣን መያዛቸውን ገለጹ
በጊኒ ወታደሮች መፈንቅለ መንግሥት አካሂደው ሥልጣን መቆጣጠራቸውን የሚያሳይ ቪዲዮ በቴሌቪዥን ከታየ በኋላ ፕሬዝዳንቱ አልፋ ኮንዴ የት እንዳሉ አልታወቀም።
ወታደሮቹ በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው የአገሪቱን መንግሥት መበተናቸውን ገልጸዋል።
ነገር ግን የአገሪቱ የመከላከያ ሚኒስትር እንደተናገሩት በወታደሮቹ የተሞከረው መፈንቅለ መንግሥት በፕሬዝንዳንቱ ጠባቂዎች አማካይነት ከሽፏል ብለዋል።
እሁድ ጠዋት በዋና ከተማዋ ኮናክሪ ውስጥ በሚገኘው የፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግሥት አቅራቢያ ለሰዓታት የቆየ ከባድ የተኩስ ልውውጥ በኋላ መፈንቅለ መንግሥት መሞከሩ የታወቀው።
በቴሌቪዠን ላይ ቀርበው የመንግሥት ግልበጣ መካሄዱን ያስታወቁት ስማቸው ያልተገለጸና የአገሪቱን ሰንደቅ አላማ በለበሱ በርካታ ወታደሮች የታጀቡ ዘጠኝ ወታደሮች ናቸው።
ወታደሮቹ ለወሰዱት እርምጃ እንደምክንያት የጠቀሱት በአገሪቱ ተንሰራፍቷል ያሉት ሙስና፣ የመልካም አስተዳደር ችግርና ድህነት መሆኑን ገልጸዋል።
እራሳቸውን የእርቅና ልማት ብሔራዊ ኮሚቴ ብለው የጠሩት ወታደሮቹ የአገሪቱ ሕገ መንግሥት መታገዱንና ሁሉን አቀፍ አዲስ ሕገመንግሥት ለማቀርቅ ምክክር እንደሚዘጋጅ ገልጸዋል።
በርካታ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የጊኒው መፈንቅለ መንግሥት የተመራው የቀድሞ የአገሪቱ ዋነኛ ወታደራዊ ኃይል መሪ በነበሩት ሌተናል ኮሎኔል ማማዲ ዱምቡያ ነው።