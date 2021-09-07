ዴልታ የተባለው የኮሮናቫይረስ ዝርያ ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱ ተገለጸ
በከፍተኛ ፍጥነት የሚስፋፋውና አደገኛ የሚባለው የኮሮናቫይረስ ዝርያ 'ዴልታ' ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶ/ር ሊያ ታደሰ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ስላለው የኮሮናቫይረስ ሁኔታ መግለጫ በሰጡበት ወቅት እንደተናገሩት አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ ቀደሞ ካለው የከፋ መሆኑን ተናግረዋል።
'ዴልታ' የተባለው ይህ የኮሮናቫይረስ ዝርያ "ሁሉንም የዕድሜ ክልል የሚያጠቃ፣ ለከባድ ህመምና ሞት የሚዳርግ በተለይም ባልተከተቡ ሰዎች ላይ የሚበረታ" ነው ሲሉ ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
አዲሱ የኮቪድ ዝርያ ዴልታ በኢትዮጵያ ስለመከሰቱ ጥናት እየተደረገ መሆኑን ከሳምንታት በፊት ሚንስትሯ ዶ/ር ሊያ ታደሰ አስታወቀው ነበር።
የአሜሪካ በሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል እንደሚለው ይህ 'ዴልታ' የኮቪድ ዝርያ ከሌላው የቫይረሱ ዝረያ ሁለት እጥፍ የመስፋፋት አቅም ያለው ሲሆን የሚያስከትለው ህመምም ከፍ ያለ ነው።
አዲሱ የኮሮናቫይረስ ዝርያ ሙሉውን የበሽታውን መከላከያ ክትባት በወሰዱ ሰዎች ላይ የሚኖረው ጉዳት ዝቅተኛ እንደሆነ ይነገራል።
በኢትዮጵያ ውስጥ የወረርሽኙ መከላከያ ክትባት መሰጠት ከጀመረ አንስቶ አስከ ትናንት ድረስ ከ2.5 ሚሊዮን ሰዎች በላይ ከትባቱን አግኝተዋል።
ዶ/ር ሊያ እንዳሉት በአገሪቱ ውስጥ ባለፉት ሳምንታት በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የሚያዙ፣ የሚሞቱና በጽኑ የሚታመሙ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ አሻቅቧል።
በየዕለቱ በሚወጣው የኮሮናቫይረስ ሁኔታ ሪፖርት መሠረት ሰኞ ዕለት ጳጉሜ 01/2013 ዓ.ም 6,679 የላቦራቶሪ ናሙና ምርመራ ተደርጎ 1,190 ሰዎች በኮሮናቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል።
በቫይረሱ ተይዘው ከነበሩ ሰዎች መካከል 22ቱ ህይወታቸው ማለፉ ሲነገር 727 ሰዎች ደግሞ የጽኑ ህሙማን ህክምና እየተከታተሉ ይገኛሉ።
በአጠቃላይ እስካሁን በአሀሪቱ ውስጥ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 316,174 ደርሷል። በሌላ በኩል 285 ሺህ 904 ሰዎች ከበሽታው አገግመዋል።
በአገሪቱ ውስጥ የኮሮናቫይረስ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋት በመቀጠሉ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከጥቂት ሳምንት በፊት በሽታውን ለመከላከል መወስድ ስላለባቸው የጥንቃቄ እርምጃዎች ያወጣውን መመሪያ በማሻሻል በጥብቅ ተግባራዊ እንዲሆን ማዘዙ ይታወሳል።