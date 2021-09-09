የኖርዌይ ስደተኞች ካውንስል ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በእግዱ ዙሪያ መወያየቱን አስታወቀ
ለተወሰኑ ወራት በኢትዮጵያ እንዳይንቀሳቀስ የታገደው የኖርዌይ ስደተኞች ካውንስል ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር መወያየቱን አስታውቋል።
የድርጅቱ ዋና ፀሐፊ ጃን ኢግላንድ በነሐሴ ወር አዲስ አበባን እንደጎበኙና ከፌደራል መንግሥት ጋር መወያየታቸውን ድርጅቱ በድረ-ገፁ ባወጣው መግለጫ አስፍሯል።
ዋና ፀሃፊው ከከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናትም ጋር ገንቢ የሚባል ውይይት እንደነበራቸው ተገልጿል።
በውይይታቸውም የተጣለውን እግድ፣ እንደ የስራ ፈቃድ፣ የሰራተኞች ደመወዝ፣ ወሳኝ የህይወት አድን ፕሮግራሞችን ማሰጀመር የመሳሰሉ ተዛማጅ ጉዳዮችን አንስተዋል ተብሏል።
"ለሰብዓዊ እርዳታዎች ነፃ፣ ገለልተኛ የሆነ ምላሽ ለመስጠት ያለንን ቁርጠኝነት ነግረናቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት ያለንን ፍላጎትና ከባለስልጣናቱም ጋር ገንቢ በሆነ ግንኙነት ለመቀጠል ያለንን ፍላጎትም አሳውቀናል" በማለት የድርጅቱ የአጋርነት እና የፖሊሲ ዳይሬክተር የሆኑት ኦሌ ሶልቫንግ መናገራቸው በድረ-ገጹ ሰፍሯል።
የኖርዌይ የስደተኞች ካውንስልን ጨምሮ ሶስት የረድዔት ድርጅቶች ለሶስት ወራት የታገዱት ሐምሌ 23፣ 2013 ዓ.ም ነበር።
የሆላንድ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን፣ የኖርዌይ የስደተኞች ካውንስልን እና አል ማክቱም ፋውንዴሽን ከተቋቋሙለት አላማ ውጪ ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው እግዱ መተላለፉን የኢትዮጵያ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አስታውቆ ነበር።
ኤጀንሲው "ሦስቱ ድርጅቶች ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጪና የአገርን ጥቅም በሚጻረር መልኩ ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው" እንዲታረሙ በተደጋጋሚ ውይይት ቢደረግም ሊያስተካክሉ ስላልቻሉ አጠቃላይ ምርመራ ተደርጎ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ የድርጅቶቹ እንቅስቃሴ ለሦስት ወራት መታገዱን ገልጿል።
"ባለስልጣናቱ እግዱን ያነሱታል በሚል ተስፋ የምናደርገውን ውይይት እንቀጥላለን። አስፈላጊ የሆነው የሰብዓዊ ስራችንን በፍጥነት ለማስቀጠል ያስችለን ዘንድ" በማለት አሌ ሶልቫንግ ተናግረዋል።
አክለውም "እግዱ በረዘመ ቁጥር በሰራተኞቻች፣ በአጋሮቻችንና በችግር ላይ ባሉና በምንረዳቸው ሰዎች ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ መዘዝ ክፉኛ እያስጨነቀን ነው" ብለዋል።
ድርጅቱ ከአውሮፓውያኑ 2011 ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ፣ ንፁህ ውሃ እና የንፅህና መጠበቂያ ተቋማት ፣ መጠለያ ፣ ምግብ እና ህጋዊ መታወቂያ ሰጥቷል።
በአውሮፓውያኑ 2020ም በስድስት ክልሎች ማለትም በኦሮሚያ ፣ በደቡብ ክልል ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ፣ በጋምቤላ እና ሶማሌ ክልል እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ 585 ሺህ ሰዎችን አግዟል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት ከዚህ ቀደም አንዳንድ እርዳታ ድርጅቶች ለህወሓት ኃይሎች ያልተፈቀዱ ድጋፎችን ለማድረግ ስለመሞከራቸው ማስረጃ አለ በማለት ስማቸው ያልተገለጹ ድርጅቶችን ሲወቅሱ ነበር።
የተባበሩት መንግሥታት የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትስ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት የሰብዓዊ እርዳታ አቅራቢዎች ለትግራይ ተዋጊዎች ያደላሉ እንዲሁም ያስታጥቃሉ ማለታቸውን አደገኛ ነው ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው።
ኃላፊው የእርዳታ ድርጅቶች ላይ የተቃጣው "መሠረተ ቢስ ወቀሳ" ሊቆም ይገባል እንዲሁም የጅምላ ውንጀላዎች መሰንዘር ትክክል አይደለም ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቦ ነበር።
"ማስረጃ ካለ በማስረጃ ሊደገፉ ይገባል፤ እውነት ለመናገር ግን ይህ አካሄድ አደገኛ ነው" ማለታቸው የሚታወስ ነው።