የአፍጋኒስታን ሴቶች በወንዶች ብቻ የተመሰረተውን የታሊባንን መንግሥት ተቃወሙ
በካቡል እና በሰሜን ምስራቃዊ አፍጋኒስታን የባዳክሻን ግዛት በደርዘን የሚቆጠሩ ሴቶች በወንዶች ብቻ የተመሰረተውን ጊዜያዊ የታሊባን መንግስት ምስረታን ተቃውመዋል።
ተቃዋሚዎቹ ሴት ሚኒስትሮች የሌሉበትን መንግሥት አንቀበልም ሲሉ ተናግረዋል።
ተቃውሞው ከመበተኑ በፊት አንዳንድ ሴቶች ተደብድበዋል ተብሏል።
ኢቲላትሮዝ የተባለው የሃገር ውስጥ የዜና ድርጅት አንዳንድ ጋዜጠኞቹ ሰልፉን በመዘገባቸው መታሰራቸውን እና መደብደባቸውን ገልጿል።
ለቀረበው ክስ ምላሽ ያልሰጠው ታሊባን እንዲህ ዓይነት ተቃውሞዎች ሕገወጥ ናቸው ሲል አስጠንቅቋል።
ተቃዋሚዎች ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል ያለ ሲሆን ለሚጠቀሙት ቃላትም መጠንቀቅ አለባቸው ብሏል።
ማክሰኞ በምዕራባዊቷ ሄራት ከተማ በተደረገ ሰልፍ ሦስት ሰዎች ተገድለዋል።
የአውሮፓ ህብረት እስላማዊው ቡድን መንግስቱን "አካታች እና ሁሉንም የሚወክል" ለማድረግ የገባውን ቃል እንዳላከበረ ገልጿል።
አሜሪካም በበኩሏ ጊዜያዊው መንግስት በአሜሪካ ላይ ከተፈጸሙት ጥቃቶች ጋር የተዛመዱ ሰዎችን ያካተተ ነው ስትል ስጋቷን ገልጻለች።
ረቡዕ ከ 20 የምዕራባውያን ሃገሮች ጋር በበይነ መረብ ስብሰባ ካደረጉ በኋላ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የታሊባን መንግሥት "በእርግጥ የአካታችነትን ፈተና አያሟላም። በተጨማሪም መጥፎ ነጥብ ያላቸውን ሰዎችም ያካተተ ነው" ብለዋል።
"ታሊባን ዓለም አቀፍ ሕጋዊነትን እና ድጋፍን ይፈልጋል። ማንኛውም ሕጋዊነት እና ድጋፍ ደግሞ በሥራ ማግኘት አለበት" ብለዋል።
ቻይና በተቃራኒው የአፍጋኒስታን 'የሦስት ሳምንት አለመረጋጋት' ብላ የጠራችውን ጊዜ ማብቃቱን በደስታ እንደምትቀበል በመግለጽ 31 ሚሊዮን ዶላር የአፋጣኝ ጊዜ እርዳታ ለመስጠት ቃል ገብታለች።
የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዋንግ ዌንቢን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ጊዜያዊ መንግሥት መመሥረቱ "ሥርዓትን ለመመለስ እና ሃገሪቱን ለመገንባት አስፈላጊ እርምጃ" ብለውታል።
ጸረ-ታሊባን የሆነው ናሽናል ሬዚስታንስ ፍሮንት ኦፍ አፍጋኒስታን (ኤንአርኤፍ) ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አለአዲሱ መንግሥት ዕውቅና እንዳይሰጥ ጠይቋል። ካቢኔውን 'ህገ-ወጥ' ያለ ሲሆን ቡድኑ ከአፍጋኒስታን ሕዝብ ጋር ያለውን ጠላትነት በግልጽ የሚያሳይ ብሎታል።
በአህመድ ማሱድ የሚመራው ኤንአርኤፍ የጸረ-ታሊባን ምሽግ በሆነችውና ከካቡል በስተ ሰሜን በፓንጅሺር ሸለቆ የታሊባን ታጣቂዎችን እየተዋጋ ሲሆን አካባቢው የጸረ-ታሊባን ጠንካራው ይዞታ ነው።
በፓንሽሽር ያለውን ኤንአርኤፍን አሸንፈናል ብለው አጥብቀው ቢከራከሩም የኤን አር ኤፍ መሪዎች አሁንም እየተዋጋን ነው ይላሉ።
አዲሱ መንግሥት
ማክሰኞ ታሊባን በሙላ መሐመድ ሀሰን አኩንድ የሚመራውን ጊዜያዊ ካቢኔውን ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ አድርጓል።
ሃሰን አኩንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ በኋላም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ታሊባን ለመጨረሻ ጊዜ አፍጋኒስታንን እእአ ከ 1996 እስከ 2001 ባስተዳደሩበት ወቅት ሠርተዋል።
እንደ ብዙዎቹ የአዲሱ የካቢኔ ሚኒስትሮች በቀድሞው መንግሥት በነበራቸው ቦታ በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ተጥሎባቸዋል።
ሃሰን አኩንድ ረቡዕ መቀመጫውን ኳታር ላደረገው አልጀዚራ እንደተናገሩት የቀድሞ የአፍጋኒስታን ባለስልጣናት ወደ ሃገራቸው መመለስ እንዳለባቸው፤ ደህንነታቸው እንደሚጠበቅም ተናግረዋል።
የታሊባን መሪዎች ከአፍጋኒስታን ህዝብ ትልቅ ኃላፊነት እንደሚጠብቃቸው "ለዚህ ታሪካዊ ጊዜ ከባድ ኪሳራ ደርሶብናል እናም በአፍጋኒስታን የደም መፍሰስ ዘመን አብቅቷል" ሲሉ ገልጸዋል።
ሌላኛው አዲሱ ሚኒስትር ሲራጁዲን ሃቃኒ የታዋቂው የሐቃኒ ቡድን ኃላፊ ናቸው።
ሃቃኒ በአሜሪካ የውጭ ሽብርተኝነት ድርጅትነት (ኤፍቲኦ) ተሰይሟል። ከአልቃይዳ ጋርም የጠበቀ ግንኙነትን አለው።
ኤፍ ቢ አይ እንደሚለው ሃቃኒ በ 20 ዓመቱ ጦርነት ከተፈጸሙት እጅግ አስከፊ ጥቃቶች በስተጀርባ ነበር። እአአ በ 2017 በካቡል ከ 150 በላይ ሰዎችን ከገደለ የመኪና ፍንዳታ ከእነዚህ መካከል ይጠቀሳል።
እአአ በ 2008 አሜሪካዊውን በገደለው የሆቴል ላይ ጥቃት ምክንያትም ተፈላጊ ግለሰብ ናቸው። .
ታሊባን አፍጋኒስታንን የተቆጣጠረው ከሦስት ሳምንታት በፊት ባደረገው ከፍተኛ ጥቃት ነው። በግጭቱ የተጎዳችውን ሃገር ኢኮኖሚውን ማረጋጋት እና ዓለም አቀፍ ዕውቅና ማግኘትን ጨምሮ ብዙ ከባድ ፈተናዎች ከፊታቸው ተጋርጧል።
ማክሰኞ ከታሊባኑ ከፍተኛ መሪ ማውላዊ ሂባቱላህ አኩንዱዛዳ የተሰጠ መግለጫ መንግስት የሸሪዓ ሕግን እንዲያስከብር ተናግሯል። ታሊባኖች ጠንካራ በሆነ የሸሪዓ ትርጓሜያቸው ይታወቃሉ።
ታሊባን ከሌሎች ሃገሮች ጋር "ጠንካራ እና ጤናማ" ግንኙነትን ይፈልጋል። "እስላማዊ ሕግ እና የሃገሪቱን ብሔራዊ እሴቶች" እስካልተቃረኑ ድረስ ዓለም አቀፍ ህጎችን እና ስምምነቶችን ያከብራል ብሏል መግለጫው።
አዲሱ ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃሰን አኩንድ ከወታደራዊው ይልቅ በሃይማኖታዊ መስመር ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው።
በቅርቡ በለዘብተኛ እና በአክራሪ የታሊባን ታጋዮች መካከል ከተፈጠረው አለመግባባት በኋላ ሹመታቸው እንደ ስምምነት ሆኖ ይታያል።