ባለ 13 ወር ፀጋዋ ኢትዮጵያ
በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት በከፍተኛ የዋጋ ግሸበት በርካታ የከተማ ነዋሪዎች እሮሮ እያሰሙ ባሉበት ሁኔታ እንዲሁም በትግራይና አካባቢው በርካቶች በረሃብ አፋፍ ባሉበት ሁኔታ የዘንድሮው አዲስ አመት ተከብሯል። በርካታ ኢትዮጵያውያንም ያለቻቸውን ሸማምተውና ገዛዝተው ድግስ ደግሰው ከቤተሰብ፣ ከዘመድ አዝማድና ከጎረቤቶቻቸው ጋር አክብረውታል። ጥቂት እስቲ ለየት ያለ የቀን አቆጣጠር፣ ታሪክና ባህላዊ እሴቶች ስላሏት ኢትዮጵያ
ባለ 13 ወር ፀጋዋ
የኢትዮጵያ አቆጣጠር 13 ወራት ስላሉት ብቻ አይደለም ከምዕራባውያን አቆጣጠር ለየት የሚያደርገው ነገር ግን ሰባት አመት ከስምንት ወራት ልዩነትም አለው። የትናንትናዋም ቅዳሜ መስከረም አንድ ብላ አዲስ አመቷን ጀምራለች።
የልዩነቱም መነሻ ኢትዮጵያ የእየሱስን ክርስቶስ ልደት በተለየ መንገድ ስለምታሰላው ነው። የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ስሌቷን ክክርስቶስ ልደት በኋላ በ500 ዓመተ ምህረት ብታሻሽልም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ግን በዚያው ቀጥላለች።
በምዕራባውያኑ አቆጣጠርም አዲሱ የኢትዮጵያ አመት መስከረም 11 ወይ 12 በጸደይ መጀመሪያ ወቅት ነው።
የምዕራባውያኑን የቀን አቆጣጠር ከሚከተሉ ልጆች በተቃራኒ የኢትዮጵያ ህፃናት በየወሩ ስንት ቀናት እንዳሏቸው ለማስታወስ ግጥሞችን መማር ብዙም አያስፈልጋቸውም።
ኢትዮጵያ ቀናቶቿና ወራቶቿ የተከፋፈሉበት መንገድ ቀላል ነው። አስራ ሁለቱ ወራት በ30 ቀናት የተከፋፈሉ ሲሆን የመጨረሻዋ ወር አምስት ወይም ስድስት ቀናት አሉት።
በቀኑ ውስጥ ያለው የጊዜ አቆጣጠር ይለያል። ቀኑ ከጥዋቱ 12 ሰዓት የሚጀምር ሲሆን እኩለ ቀን ላይ እኩለ ሌሊት ላይ ስድስት ሰዓት ይሆናል።
ስለዚህ አንድ ሰው አዲስ አበባ ላይ ቆንጆ ቡና ለመጠጣት ፈልጋችሁ ጥዋት 4 ሰዓት ለመገናኘት ፈልጋችሁ በምዕራባውያኑ አቆጣጠር 10 ሰዓት እንገናኝ ብትባባሉ ከሰዓት 10 ሰዓት እንደሚመጡ አትጠራጠሩ
በቅኝ ግዛት ያልተገዛች ብቸኛዋ አፍሪካዊት ሃገር
የአውሮፓ ሃያላን አገራት የአፍሪካ አህጉርን ሲቀራመቱ ጣልያንም ኢትዮጵያን በአውሮፓውያኑ 1895 ለመውረር ሞክራ ነበር ነገር ግን አሳፋሪ ሽንፈት ገጠማት።
ሆኖም አንድ ጣሊያናዊ የመርከብ ኩባንያ የአሰብን የቀይ ባህር ወደብ ከገዛ በኋላ ጣሊያን ጎረቤቷን ኤርትራን በቅኝ ግዛት ለመያዝ ችላለች።
በአውሮፓውያኑ 1889 የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የነበሩት አፄ ዮሐንስ ሞትን ተከትሎ በነበረው ግራ መጋባት ጣሊያን የባህር ዳርቻዎችንና ሌሎችንም ስፍራዎች እንዲቆጣጠር መንገድ ከፈተ።
ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ጣሊያን ወደ ኢትዮጵያ የበለጠ ለመግፋት ስትሞክር በአድዋ ጦርነት ተሸነፈች።የጣሊያን አራት ክፍለ ጦር ወታደሮች በሰዓታት ውስጥ በአፄ ምኒልክ የካቲት 23 ቀን 1888 ድል ተነሱ።
ጣሊያን በወቅተቱም የኢትዮጵያን ነፃነት እውቅና በመስጠት ውል ለመፈረም ተገደደች ። ሆኖም ከአሥርት ዓመታት በኋላ የፋሺስት መሪ ቤኒቶ ሙሶሊኒ ይህንን ውል ጥሶ በመግባት አገሪቱን ለአምስት ዓመታት ተቆጣጠረ።
በወቅቱ ንጉሰ ነገስት የነበሩት ዓፄ ኃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ ጣልያንን ድል ማድረጓን ምክንያት በማድረግ የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲፈጠር ገፍተዋል። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫው አዲስ አበባ ነው።
"ሁሉም አፍሪካውያን ነፃ እስካልሆኑ ድረስ ነፃነታችን ትርጉም የለሽ ነው" በማለትም አፄ ኃይለ ስላሴ በርካታ የአፍሪካ አገራት በአውሮፓ ቁጥጥር ስር ባሉበትና በአውሮፓውያኑ 1963 የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ላይ ተናገሩ።
በአውሮፓውያኑ 1962 በአፍሪካ ዙሪያ እንዲዘዋወር ያስቻላቸውን የደቡብ አፍሪካውን ኔልሰን ማንዴላን ፓስፖርት መስጠትን ጨምሮ በርካታ የቀኝ ግዛትን ትግል የሚመሩትን አመራሮች ለስልጠና ጋበዙ።
ማንዴላ በፃፉት መፅሃፍም ላይ ኢትዮጵያ በልባቸው ስላለው የተለየ ልዩ ቦታ ያሰፈሩ ሲሆን "አፍሪካዊ ያደረገኝን አመጣጤን ወደ ኋላ ተመልሶ የማየትና የራሴንም ታሪክ ከስር መሰረት የማወቅ ስሜት ተሰማኝ" በማለት አስፍረዋል።
ራስ ተፈሪያን አፄ ኃይለ ሥላሴን እንደ አምላክ ያዩዋቸዋል
ወደ አፍሪካ መመለስ የሚለውን እንቅስቃሴ በዋነኝነት ሲመራ የነበረው የጥቁር ሰዎች መብት ነፃነት ታጋይ ማርከስ ጋርቬይ በአውሮፓውያኑ 1920 ላይ "ነፃነት የመውጫ ቀን ቀርቧልና ወደ አፍሪካ ተመልከቱ ጥቁር ንጉስም ይነግሳል" ብሎ ነበር።
ከአሥር ዓመት በኋላ የ38 ዓመቱ ራስ ተፈሪ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተብሎ ሲነግሱ በጃማይካ ብዙዎች ይህንን ትንቢቱ እውን ሆኖ እንደሆነ አዩት የራስታፋሪም እንቅስቃሴ ተወለደ።
የሬጌው ኮከብ ቦብ ማርሌይ የራስታን መልእክት በማሰራጨት ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። 'ዋር' የሚለው የሱ ዘፈን ግጥም ንጉሠ ነገሥቱ በአውሮፓውያኑ 1963 ለተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ የዓለም ሰላም እንዲሰፍን ጥሪ ያቀረቡበት ንግግራቸው ነው።
"አንድ ዘር የበላይ ሆኖ ሌላኛው የበታች የሆነበት ፍልስፍና በመጨረሻ እና በቋሚነት እስሰኪያከትም ድረስ … እስከዚያ ቀን ድረስ የአፍሪካ አህጉር ሰላምን አያውቅም።" ይላል የሳቸው ንግግር እንዲሁም የቦብ ማርሌይ የዘፈን ግጥም
በታይም መጽሔት የ20 ኛው ክፍለዘመን አልበም ተብሎ የተሰየመው የማርሊ 'ኤክሰዶች' አልበም በትራንስ አትላንቲክ የባሪያ ንግድ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በባሪያ ንግድ መጋዛቸውንና ወደ አፍሪካ የመመለስ ያለውንም የራስ ተፈሪያን ፅንሰ ሃሳብ ያንፀባርቃል።
ከአዲስ አበባ በስተደቡብ 225 ኪ.ሜ በሆነችው በሻሸመኔ ከተማ መመለስ ለሚፈልጉ ጥቁር ህዝቦች በአፄ ኃይለ ስላሴ በተሰጠ መሬት እስከ ዛሬ ድረስ አነስ ያሉ የራስታፋሪያን ማህበረሰብ ይኖራሉ።
የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆኑት አፄ ኃይለ ስላሴ የራስታ አማኝ አይደሉም ነገር ግን የራስ ተፈሪያን እምነት ተከታዮች የይሁዳ አንበሳ ናቸው በማለት እንደ አምላክ ያዩዋቸዋል።
በራስ ተፈሪያንም ዘንድ ሆነ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ተቀባይነት ያለው የይሁዳ አንበሳ የዘር ሃረግ ማጣቀሻው መጽሐፍ ቅዱሳዊው ንጉሥ ሰለሞን ነው።
የፅዮን ታቦት መገኛ
ለብዙ ኢትዮጵያውያን አምላክ ለሙሴ ሰጥቷቸው የነበሩት አስርቱ ትዕዛዛት ያረፉበት ፅላት አክሱም ይገኛሉ።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በአክሱም ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ማንም ሊያየው በማይፈቀድበት ቦታ ላይ ታቦቱ ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገለት ይገኛል ትላለች።
አመጣጡም በታሪክ ፀሃፊዎች ክርክር የሚደረግበት ቢሆንም በኢትዮጵያውያን ግን ተቀባይነት ያለው ከንግስት ሳባ ጋር በተያያዘ ነው።
በርካቶችም በአውሮፓውያኑ 950 ዘመን ንግሥት ሳባ ስለ ንጉስ ሰለሞን ጥበብ ለመረዳት ከአክሱም ወደ እየሩሳሌም መሄዷን ያምናሉ።
የጉዞዋና ንጉሱን የማማለሏ ታሪክ የነገስታትን ታሪክ በሚዘክረውና በ 14 ኛው ክፍለ ዘመን በግዕዝ ቋንቋ በተፃፈው ክብረ ነገስት ሰፍሯል።
ንግሥተ ሳባ ወይም ማክዳ ምኒልክ የተባለ ወንድ ልጅ እንደወለደች እና ከዓመታት በኋላ አባቱን ለመገናኘት ወደ ኢየሩሳሌም እንዴት እንደሄደ ይተርካል።
ከተወሰኑ እስራኤላውያን ጭፍሮች ጋር የላከው ሲሆን አንደኛው አጃቢም የፅዮንን ታቦቱን በሃሰተኛ በመተካት ዋናውን ሰርቆ ወሰደ።
ምኒልክ የታቦቱን ነገር ሲረዳም የአምላክ ስራ ነው በሚል በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቆይ ተስማማ። ለበርካታ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖችም የተቀደሰ ሲሆን አሁንም ህይወታቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ ናቸው።
በኢትዮጵያ ሰሜናዊ የትግራይ ክልል በተቀሰቀሰው ተከትሎ ከኤርትራ የመጡ ወታደሮች አሰቃቂ ጭፍጨፋ ካካሄዱ በኋላ የአክሱም ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያንን ለመዝረፍ ሲሞክሩ ህዝብ ያሳየው ፅናት ባለፈው ዓመት በግልጽ ታይቷል።
በከተማው ውስጥ ያለ አንድ የመንግስት ሰራተኛ ለቢቢሲ እንደተናገረው ወጣቶች ታቦቱን ለመጠበቅ ወደ ስፍራው ሮጡ "ሁሉም ወንድና ሴት ተዋግቷቸዋል ፣ ጠመንጃ ተኩሰው ጥቂቶቹን ገድለዋል ፣ እኛ ግን ቅርሳችንን መጠበቅ በመቻላችን ደስተኞች ነን። »
ብሏል።
5) ከአረቢያ ውጭ የመጀመሪያ ሙስሊሞች መኖሪያ
ነቢዩ ሙሐመድ ተከታዮቻቸው በ 7 ኛው ክፍለ ዘመን በአሁኗ ሳዑዲ አረቢያ፣ መካ መሳደድ ሲያጋጥማቸው "ወደ አቢሲኒያ ብትሄዱ ግፍን የማይታገስ ንጉሥ ታገኛላችሁ" አሉ
ይህ ነብዩ ገና ስብከቱን በጀመሩበት ወቅት ነበር ፣ ይህም በከተማው ሙስሊም ባልሆኑ ገዥዎች እንደ ማስፈራሪያ ተደርገው ይታዩበት ነበር።
አነስ ያለ ቡድንም ምክራቸውን ተቀብሎ ወደ አክሱም ግዛት አመሩ። በዚያን ጊዜ የነበረው የአክሱም ግዛት የዛሬዋን ኢትዮጵያ እና ኤርትራን የሚሸፍን ሲሆን እንደተባለው በክርስቲያን ንጉሱ አርማህ አቀባበል ተደርጎላቸው ሃይማኖታቸውንም እንዲከተሉ ተፈቀደላቸው።
በአሁኑ ጊዜ ትግራይ በምትባለው የነጋሽ መንደር እነዚህ ስደተኞች በአፍሪካ አንጋፋ መስጊድ የገነቡበትና የሰፈሩበት ነው። ባለፈው ዓመት በትግራይ በተደረገው ውጊያ የአል ነጋሺ መስጊድ በከባድ መሳሪያ ተደብድቧል።
የአካባቢው ሙስሊሞችም 15 የነቢዩ ደቀ መዛሙርትም በነጋሽ ተቀብረዋል ብለው ያምናሉ።
በእስልምና ታሪክ ውስጥ ይህ ወደ አክሱም የሚደረግ ጉዞ የመጀመሪያው ሂጅራ ወይም ፍልሰት በመባል ይታወቃል።
ዛሬ ከ 115 ሚሊዮን በላይ ነዋሪ ከሆኑት የኢትዮጵያ ነዋሪዎች ውስጥ ሙስሊሞች 34 በመቶ የሚሆኑት ናቸው።