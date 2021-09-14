አፍጋኒስታን ቀውስ፡ ታሊባን በተቃዋሚዎች ስም ሰላማዊ ሰዎችን ገድሏል ተባለ
በአፍጋኒስታን ፓንጅሺር ቫሊይ በታሊባንና በተቃዋሚ ኃይሎች መካከል በነበረ ውጊያ ቢያንስ 20 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ቢቢሲ አረጋጋጠ።
በቫሊው የኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት የተቋረጠ በመሆኑ ዘገባ ለመስራት አስቸጋሪ ሆኗል፤ ይሁን እንጅ ቢቢሲ ታሊባን ቀደም ሲል ከዚህ ድርጊቱ እንደሚቆጠብ ቃል ገብቶ የነበረ ቢሆንም ግድያ መፈፀሙን ቢቢሲ ማስረጃዎች አግኝቷል።
በፓንጅሺር አቧራማ መንገድ አቅራቢያ የተቀረፀው ምሥል አንድ ግለሰብ ወታደራዊ ትጥቅ ለብሶ በታሊባን ተዋጊዎች ተከቦ ያሳያል።
ወዲያውኑም ተኩስ ተከፍቶ ግለሰቡ መሬት ላይ ሲወድቅ ይታያል፤ ነገር ግን የተገደለው ግለሰብ የጦሩ አባል ይሁን አይሁን ግልፅ አይደለም። ምክንያቱም በአካባቢውም የጦር ትጥቅ መልበስ የተለመደ ነው።
በተንቀሳቃሽ ምሥሉ ላይ አንድ ሌላ ሰው፤ ግለሰቡ ሰላማዊ ሰው እንደሆነ ሲወተውት ይታያል።
ቢቢሲ በፓንጂሺር ቢያንስ 20 ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ መገደላቸውን አረጋግጧል። ከሟቾቹ መካከል እንደኛው የሱቅ ሠራተኛ እና የሁለት ልጆች አባት የሆነው አብዱል ሳሚ ነው።
የአገር ውስጥ ምንጮች እንዳሉት ታሊባኖች ወደ አፍጋኒስታን ሲገቡ ግለሰቡ አልሸሸም ነበር ። በወቅቱም " እኔ ደሃና የትንሽ ሱቅ ባለቤት ነኝ እንዲሁም በጦርነቱ ምንም ያደረኩት ነገር የለም" ሲል ነበር የአካባቢው ሰው ሲወጣ እርሱ እዚያው ንቅንቅ ሳይል የቆየው።
ነገር ግን እንዳሰበው አልሆነም። 'ለተቃዋሚዎች ሲም ካርድ ሸጠሃል' በሚል ታስሮ ነበር። ከቀናት በኋላ ግን አስክሬኑ በቤቱ አቅራቢያ ተጥሎ ተገኘ።
አስክሬኑን የተመለከቱ የዐይን እማኞች ድብደባ እንደተፈፀመበት የሚያሳዩ ምልክቶች እንደነበሩት ተናግረዋል።
ባለፈው ወር ታሊባን ሥልጣን ላይ ሲወጣ አንድ ክልል ግን ታጣቂዎቹ እንዳይገቡ ስትከላከል ነበር።
ፓንጂሽር ቫሊይ በአፍጋኒስታን ለተቃዋሚዎች እንቅስቃሴ ቁልፍ ቦታ ሆኖ ቆይቷል።
አካባቢው በተቃዋሚው ኮማንደር አሕመድ ሻህ መስኡድ ሥር እያለ የሶቭየት ኃይሎችንና ታሊባንን ከአካባቢው አስወጥቶ ነበር።
በዙሪያው ያለው ተራራ አካባቢውን ለመያዝ ለሚሞክር ማንኛውም ኃይል ፈታኝ ነው።
የመስኡድ ወንድ ልጅ አሕመድ፤ ታሊባን አፍጋኒስታንን ለሁለተኛ ጊዜ ሲይዝ ታሊባንን ለመዋጋት የተደረገውን እንቅስቃሴ መርቷል፤ ይሁን እንጅ ባለፈው ሳምንት ታጣቂ ቡድኑ ተዋጊዎቻቸው ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቅሉ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምሥል በማጋራት ድል ማድረጋቸውን አውጀዋል።
ተቃዋሚ ኃይሎችም ከአሕመድ መስኡድ ጋር በመሰለፍ ታሊባንን ለመዋጋት ብሔራዊ መነሳሳት እንዲኖር ቃል ገብተው ነበር።
ታሊባኖች ሌሎችን የአፍጋኒስታን ቦታዎች ሲቆጣጠሩ ትኩረታቸው ወደ ፓንጂሺር ነበር ያደረጉት። ታሊባኖች ወደ አካባቢው ሲገቡ ነዋሪዎች እንደ ማንኛውም ሰው እንዲመለከቷቸው ያበረታቷቸው ነበር።
"ነዋሪዎች መውጣት አለባቸው፤ የእለት ሥራቸውንም ማከናወን አለባቸው" ሲሉ ቃል አቀባዩ ማላቪ አብዱላህ ራህማኒ ተናግረዋል።
" ነጋዴ ከሆኑ ወደ ንግዳቸው፣ አርሶ አደርም ከሆኑ ወደ እርሻቸው መሄድ ይችላሉ። እኛ እዚህ ያለነው እነርሱንና ቤተሰባቸውን ለመጠበቅ ነው" ብለዋል ቃል አቀባዩ።
ይሁን እንጅ ከአካባቢው የወጣ ተንቀሳቃሽ ምሥል ለወትሮው ሰዎች የሚተራመሱበት የገበያ ቦታ ጭር ብሎ ይታያል።
ሰዎችም አካባቢውን ለቀው ለመውጣት ተሽከርካሪዎችን ተሰልፈው ሲጠባበቁ ታይቷል።
በአካባቢው የምግብና የመድሃኒት እጥረት እንዳለም ማስጠንቀቂያዎች ተሰጥተዋል።
ታሊባን ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ አድርጓል መባሉን ሀሰት ነው ብሏል፤ ነገር ግን በቁጥር አነስተኛ የሆኑትን የሃዛራ ሕዝቦች አባላት ጭፍጨፋ እና የሴት ፖሊስ የግድያ ሪፖርት መውጣቱን ተከትሎ ታሊባን የበቀል እርምጃ ላለመውሰድ የገባው ቃል መሬት ላይ ከሚፈፅመው ነገር እንደሚለይ ተጨማሪ ማሳያ ሆኗል።
"እንደዚህ ዓይነት ሪፖርቶች ቀደም ሲል በመላው አፍጋኒስታን በሰነድነው ማስረጃ ውስጥ የወደቁ ይመስላል" ሲሉ የሂዩማን ራይትስ ዎች ባልደረባ ፓትሪሽያ ግሮስማን ተናግረዋል።
" ታሊባን ሐምሌ እና ነሐሴ ወር ላይ ወደ ካቡል ሲገባ ተመሳሳይ ሪፖርቶች ነበሩን። የቀድሞ የደህንነት ሠራተኞች ፣ የቀድሞ የመንግሥት አባላት እና ሰላማዊ ሰዎች በአብዛኛው በበቀል እርምጃ እንደተገደሉ መረጃ ማሰባሰብ ችለናል ። ይህ ምንም የተለወጠ ነገር እንደሌለ ነው የሚያሳየው" ብለዋል ፓትርሽያ።