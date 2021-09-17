የልጁ ጸጉር በመምህርት የተቆረጠበት አባት የ1 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ጠየቀ
ያለ ወላጅ ፍቃድ በመምህሯ ፀጉሯ የተቆረጠባት የሰባት ዓመት ልጅ አባት በትምህርት ቤቱ አመራር እና ሁለት ሠራተኞች ላይ የአንድ ሚሊዮን ዶላር ክስ መሰረተ።
ቅይጥ ዘር ያላት ተማሪዋን ከትምህርት ቤቱ ያስወጣው ጂሚ ሆፍሜየር የተባለው የታዳጊዋ አባት፤ የልጄ ሕገመንግሥታዊ መብት ተጥሷ ሲል ነው ክሱን የመሰረተው።
ክስተቱን ተከትሎ በትምህርት ቤቱ አመራር የተደረገው ምርመራ በሐምሌ ወር ላይ አስተማሪዋ የትምህርት ቤቱን ፖሊሲ በመጣስ ድርጊቱን መፈጽሟን ቢያረጋግጥም ታዳጊዋ ላይ ግን የዘር መድልዎ አልተፈጸመም ብሎ ነበር።
ይህንን ድርጊት የፈጸመችው መምህርት በተግሳጽ የታለፈች ሲሆን ሥራዋን በሌላ ትምህርት ቤት እንደቀጠለችም ተሰምቷል።
የህጻኗ አባት ለአሶሺየትድ ፕሬስ (ኤፒ) እንደተናገረው ሴት ልጁ ጁርኒ አንድ ቀን በአንድ በኩል ያለው ጸጉሯ ተቆርጦ ከትምህርት ቤት ተመልሳለች። ይህንንም አንድ የክፍል ጓደኛዋ በትምህርት ቤት አውቶቡስ ላይ መቀስ ተጠቅሞ እንደቆረጠው አስረድቷል።
ተዛብቶ የተቆረጠው ጸጉሯን እንዲስተካከል የተደረገ ቢሆንም ከሁለት ቀናት በኋላ በሌላ በኩል ጽጉሯ ተቆርጦ ዳግም ወደ ቤት መመለሷን አባቷ ገልጿል።
ታዲያ ወላጅ አባት በዚህ ጊዜ ሌላ የእድሜ አቻዋ ይህንን እንዳደረገ ቢያስብም፤ ድርጊቱን የፈጸመችው አስተማሪዋ መሆኑን ልጁ እንደነገረችው ለኤፒ አስረድቷል።
ይህንንም ተከትሎ አባቷ በምዕራባዊ ሚሺጋን በሚገኝ የፌዴራል ፍርድ ቤት ትምህርት ቤቱን እና ሁለት ሠራተኞችን ከሷል።
አባቷ የልጁ ሕገመንግሥታዊ መብቶች ተጥሷል ከሚለው ክስ በተጨማሪ የዘር መድልዎና ጥቃትን ጨምሮ ተያያዠ ጉዳዮችን በክሱ አንስቷል።
የትምህርት ቤቱ አመራር "ሠራተኞቻቸውን በትክክል ማሠልጠን፣ መከታተል፣ መምራት፣ መቅጣት እና መቆጣጠር አልቻሉም" ሲል አባት በክሱ ጠቅሷል።
ይህ ክስ የቀረበበት ትምህርት ቤት ግን እስካሁን ቡጉዳዩ ላይ የሰጠው አስተያየት የለም።