የደቡብ ሱዳን አመራሮች በህገወጥ ገንዘብ ዝውውር ተዘፍቀዋል-ተመድ
በደቡብ ሱዳን የፖለቲካ፣ ወታደራዊ አመራሮች እና የንግዱን ዘርፍ እየመሩ ያሉ ግለሰቦች በህገወጥ መንገድ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር በማዘዋወር በአገሪቱ ውስጥ ውስጥ ባለው አለመረጋጋት ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ነው በማለት የተባበሩት መንግሥታት የባለሙያዎች ቡድን ከሷል።
የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሱዳን እንዳስታወቀው ከአውሮፓውያኑ 2018 ጀምሮ "የመንግሥት ባለስልጣናትና ከነሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው አካላት ቢያንስ በአስር ሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር በህገወጥ መንገድ አዘዋውረዋል እንዲሁም አጭበርብረዋል" ብሏል።
ይህ ግን በአገሪቱ ውስጥ እየተፈፀመ ያለውን ህገወጥ ዝውውር ደረጃ አያሳይም። የተንሰራፋው ሙስና በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የሰብዓዊ መብትና የፀጥታ ሁኔታ ያዳክማል ይላል ሪፖርቱ
ከአውሮፓውያኑ 2018 ጀምሮ 73 ሚሊዮን ዶላር በህገወጥ መንገድ ተዘዋውሯል። ኮሚሽኑ ይህ አኃዝ ከተዘረፈው አጠቃላይ የገንዘብ መጠን ብጥቅጣቂ ነው ብሏል።
"የብዝበዛውንና ዘረፋውን ሁኔታ በምናይበት ወቅት ፖለቲከኞች ፣ የመንግሥት ባለሥልጣናት ፣ ዓለም አቀፍ ኮርፖሬሽኖች ፣ ወታደራዊ አመራሮች እና አለም አቀፍ ባንኮች መሳተፋቸውን በግኝታችን ማረጋገጥ ችለናል" በማለት የኮሚሽኑ ሊቀ መንበር ያሲሚን ሱካ ሪፖርቱን በሚያቀርቡበት ወቅት አስረድተዋል።
ሪፖርቱ በተጨማሪም የደቡብ ሱዳን የነዳጅ ኢንዱስሪ "ተጠያቂነት በሌለው የነዳጅ ጥምረት ቡድን" በበላይነት የሚመራ ሲሆን በዚህም አካቢውን መበከል ጨምሮ ለማህበረሰቡ ጤና ጠንቅ ሆኗል ብሏል።
እንዲህ አይነት ብዝበዛዎችና ዘረፋዎች እየተፈፀሙባት ያለችው ደቡብ ሱዳን ሁለት ሶስተኛ ወይም 7.2 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝቧ ምግብ ለማግኘት በየቀኑ እየታገለም ይገኛል።
የባለሙያዎቹን ሪፖርት በተመለከተ የደቡብ ሱዳን መንግሥት የሰጠው ምላሽ የለም።