"40 ዓመትም ቢሆን ለማራቶን ውድድር ትልቅ አይደለም" ቀነኒሳ በቀለ
ኢትዮጵያዊው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ በእሁዱ የበርሊን ማራቶን ሦስተኛ ሆኖ ካጠናቀቀ በኋላ ከስፖርቱ የመውጣት ዕቅድ እንደሌለው አፅንኦት በመስጠት ተናግሯል።
ሰኔ ወር ላይ 39 ዓመቱን ያከበረው ቀነኒሳ በኬንያዊው ኤሊዩድ ኪፕቾጌ የተያዘውን ሁለት ሰዓት ከአንድ ደቂቃ ከ 39 ሰኮንድ የማራቶን ክብረ ወሰን ለመስበር እንዳቀደም ይናገራል።
ሆኖም በባለፈው ሳምንት መጨረሻ በበርሊን በተደረገው ውድድር ከኪፕቾጌ የክብረ ወሰን ሰዓት ከአምስት ደቂቃዎች በላይ ዘግይቶ እንዲሁም ውድድሩን ካሸነፈው እና ከአገሩ ልጅ ጉዬ አዶላ አንድ ደቂቃ ዘግይቶ ነበር ውድድሩን በሦስተኛነት ያጠናቀቀው።
የሦስት ጊዜ የኦሎምፒክ ሻምፒዮና ቀነኒሳ በአሁኑ ወቅት ትኩረቱ በሚቀጥለው ዓመት በጀርመን መዲና በርሊን በሚካሄደው የማራቶን ውድድር ክብረ ወሰኑን መስበር ቢሆንም በፓሪስ የሚደረገውን የ2024 ኦሎምፒክም እንደሚሳተፍ ፍንጭ ሰጥቷል።
"ከበርካታ አትሌቶች በዚህ ዕድሜ፣ 40 ጥሩ ውጤት ሊያመጡ እንደሚችሉ መረጃ አለኝ። ለማራቶን ውድድር ትልቅ አይደለም" ብሏል።
"ጤነኛ ከሆንኩ እና ከተዘጋጀሁ በበርሊን በሚደረገው የማራቶን ውድድር ክብረ ወሰን ለማሻሻል እሮጣለሁ" በማለት ተናግሯል።
ከወራት በፊት በኮሮናቫይረስ ተይዞ ያገገመው ቀነኒሳ የበርሊኑ ማራቶን ውድድር ላይም ህመሙ ጥሎብት ባለፈው ጫና ያሰበውን ሳያሳካ እንደቀረም አስረድቷል።
በአሁኑ ወቅት የኮሮናቫይረስ ህመም ምልክቶች ባይኖሩትም ከህመሙ በተጨማሪ በአጠቃላይ ከወረርሸኙ ጋር ተያይዘው የተከሰቱ ጉዳዮች በአትሌቱ ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ፈጥረዋል።
"ለኔ ዋነኛው ችግር በወረርሽኙ ምክንያቱ ስልጠና አለመኖሩ ነው" በማለት ወረርሽኙ የደቀነውን ጉዳት አስረድቷል።
በአትሌቲክስ ዘርፍ ምርጥ የረጅም ርቀት ሯጮች አንዱ የሆነው ቀነኒሳ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባለመመረጡ ብዙዎችን ባስገረመ መልኩ ያለፉት ሁለት የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ላይ አልተወዳደረም።
ቀነኒሳና ፌዴሬሽኑ ጥሩ ግንኙነት የሌላቸው ሲሆን በቅርቡም በነበረው የምርጫ ሂደት ላይ በማራቶን ውድድር ሁለተኛው ፈጣን አትሌት ቢሆንም ችላ ተብሏል።
ቀነኒሳ ከሁለት አመት በፊት በበርሊን በተደረገው የማራቶን ውድድር ከኪፕቾጌ ክብረ ወሰን ጥቂት በሚባል፣ ሁለት ሰኮንዶችን ዘግይቶ በመግባት አሸናፊ ሆኗል።
"በእርግጠኝነት ከሦስት አመት በኋላ በሚደረገው ፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ መሮጥ እፈለጋለሁ፤ ነገር ግን በኢትዮጵያ ፌዴሬሽን መሰረት መወሰን ከባድ ነው" በማለት ተናግሯል።
"እኔ ያለኝ አንድ አገር ብቻ ነው። ወደ ፖሪስ መሄድ ብፈልግ እንኳን የፌዴሬሽኑን መስፈርቶች ስለማላውቅ አስቸጋሪ ይሆናል" ብሏል።