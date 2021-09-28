የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ተመራጮች ቃለ መሃላ ሲፈፅሙ ወይዘሮ ቡዜና አፈ ጉባኤ ሆነው ተመረጡ
ሰኔ 14፣ 2013 ዓ.ም የተካሄደውን ብሔራዊ ምርጫ ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ ምክር ቤት ምስረታ ስነ ስርዓት በዛሬው እለት እየተካሄደ ይገኛል ።
በዚህም መሰረት ተመራጮቹ የምክር ቤቱ ደንብ በሚያዘው መሰረት ቃለ መሃላቸውን ፈፅመዋል።
የምስረታው መርሐግብር በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ቴአትር እና ባህል አዳራሽ እየተካሄደ ይገኛል።
በዛሬው እለት እየተካሄደ ባለው አዲስ ምክር ቤት ምስረታ ስነ-ስርአት በቀጣይ አምስት ዓመታት ምክር ቤቱን በአፈጉባኤነት እና በምክትል አፈጉባኤ እንዲሁም የከንቲባ ሹመት እና የካቢኔ አባላት ሹመት የሚያገለግሉትንም ሰዎች ይመርጣል።
ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈጉባኤነት አሸናፊው ፓርቲ ብልፅግና ያቀረባቸው እጩ የ47 አመቷ ወይዘሮ ቡዜና አልቃድር ሃጂ ዘሊ ናቸው።
በምክር ቤቱ የተገኙት 138 አባላት ሙሉ ድምፅ የሰጧቸው ሲሆን ለቀጣዩ አምስት አመትም በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤነትም ቃለ መሃላቸውን ፈፅመዋል።
ወ/ሪት ፋይዛ መሀመድ ደግሞ የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ ሆነው ተመርጠዋል።
በዘንድሮው ምርጫ ብልፅግና ፓርቲ ከ436 መቀመጫዎች ውስጥ 410 ያሸነፈ ሲሆን ለቀጣዩ አምስት አመታትም መንግሥት መመስረት የሚያስችለውን ወንበር አግኝቷል።
በዘንድሮው ምርጫ ብዙ ትኩረት በነበረባት አዲስ አበባ የተመዘገቡ መራጮች ቁጥር 1,819,343 ሲሆን ከዚህም ውስጥ 99ኛው በመቶ ድምፅ ሰጥቷል።
አዲስ አበባ ከተማ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 23 መቀመጫዎች ያሏት ሲሆን ገዢው ፓርቲ ብልፅግና 22 መቀመጫዎችን ሲያሸንፍ በግል የተወዳደሩትና የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት መቀመጫ አግኝተዋል።
የከተማዋን ምክር ቤት በምንመለከትበት ወቅት ብልፅግና ፓርቲ የአዲስ አበባን ምክር ቤት ሁሉንም 138 መቀመጫዎችን አሸንፏል።