በኦሃዮ አካል ጉዳተኛውን ከመኪና ጎትተው ያወረዱት የፖሊስ አባላት ላይ ምርመራ እየተደረገ ነው
የፖሊስ አባላት አንድን ጥቁር ግለሰብ "እኔ አካል ጉዳተኛ ነኝ" እያለ እየወተወተ ከመኪናው ጎትተው ሲያወርዱት የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምሥል ከታየ በኋላ የአሜሪካ ፖሊስ ጉዳዩን እየመረመረ ነው።
በአነስተኛ ካሜራ የተቀረጸው ተንቀሳቃሽ ምሥል እንደሚያሳየው ባለፈው ወር በኦሃዮ ዳይተን ከተማ የፖሊስ አባላቱ ክሊፎርድ ኦውንስቢይ የተባለውን ግለሰብ አስቁመው አደንዛዥ እፅ ይዞ እንደሁ ለመፈተሽ ከመኪናው እንዲወርድ ሲጠይቁት ያሳያል።
የ39 ዓመቱ ኦውንስብይ ግን በእግሮቹ መንቀሳቀስ እንደማይችል በመግለፅ እንደማይወርድ ገለጸላቸው።
የፖሊስ አባላቱ ግን ከመኪናው መውረድ እንዳለበት በማስገደድ ግለሰቡ እርዳታ እየተማፀነ ጸጉሩንና እጆቹን ጨምድደው እየጎተቱ አወረዱት።
የዳይተን ፖሊስ መስከረም 20/2014 ዓ.ም የተፈፀመውን ይህንን ድርጊት እየመረመርኩ ነው ብሏል።
ባለሥልጣናት እንዳሉት የፖሊስ አባላቱ ኦውንስብይን ያስቆሙት ከአደንዛዥ እፅ ጋር በተያያዘ ከተጠረጠረ ቤት እያሽከረከረ ሲወጣ በማየታቸው ነው።
ፖሊስ በግለሰቡ መኪናው ውስጥ 22 ሺህ 450 ዶላር ጥሬ ገንዘብ የያዘ ቦርሳ አግኝቻለሁ ብሏል።
በእርግጥ ኦውንስብይ ከዚህ ቀደም ከአደንጻዥ እፅ ጋር በተያያዘ ክስ ቀርቦበት አያውቅም።
ድርጊቱ ተፈፀመበት በተባለበት ጊዜ ኦውንስብይ ምንም እንኳን ፖሊሶች ከመኪናው ለመውረድ እንደሚረዱት ቢገልፁለትም በተደጋጋሚ ከመኪናው እንደማይወርድ ገልጿል።
ኦውንስብይ የፖሊስ አባሉን 'ነጭ ለባሽ ወይም 'የበላይ' ካለ ጥራልኝ ሲል ጠይቋቸዋል።
"በዚህ ጊዜ ከመኪናው ጎትቼ አወርድሃለሁ፤ ከዚያም ነጭ ለባሹን እጠራልሃለሁ" ሲል የፖሊስ አባሉ ምላሽ ሰጥቷል።
ከዚያም የፖሊስ አባሉ ብስጭት ሲጨምር "ተባብረን ከመኪናው እናውርድህ ወይስ ከመኪናው ጎትቼ ላውርድህ ? እነዚህን አማራጮች ተመለከትካቸው ?" በማለት ፖሊሱ ሲጠይቀው ይታያል።
የዳይተን ከንቲባ ናን ዋሊይ ተንቀሳቃሽ ምሥሉን "በጣም አሳሳቢ" ብለውታል።
የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችም ጉዳዩን እየተመለከቱት እንደሆነ ገልጸዋል።
ለጥቁር ሕዝቦች የሚሟገተው ብሔራዊ ማኅበር ኃላፊ ዴሪክ ፎዋርድ " ፀጉሩን ጨምድደው ይዘው ይህንን አካል ጉዳተኛ ግለሰብ ከመኪና ማውጣት ሰብዓዊነት የጎደለው እና በከተማችን ላይ ጥቁር ጠባሳ የጣለ ነው" ሲሉ ለዋሽንግተን ፖስት ተናግረዋል።
አንዳንዶች ግን የፖሊስ አባላቱን ድርጊት ተከላክለዋል።
የዳይተን ፖሊስ ሎጂ 44 ፕሬዚደንት ጄሮሜ ዲክስ " የፖሊስ አባላቱ ሕጉን፣ ሥልጣናቸውንና ፖሊሲያቸውን ተከትለዋል" ብለዋል።
ዲክስ አክለውም "አንዳንዴ የማይታዘዙ ግለሰቦችን ማሰር ጥሩ አይደለም፤ ይሁን አንጂ የሕግ ማስከበር ዋናው አስፈላጊነት የማሕበረሰቡን ደህንነት መጠበቅ ነው " ሲሉ ተናግረዋል።