ታሪካዊው የወባ ክትባት ጅማሮ በአፍሪካ
በመላው አፍሪካ ያሉ ልጆች ገዳይ የሆነውን በሽታ ለመዋጋት ታሪካዊ በተባለው ሁኔታ የወባ በሽታ ክትባት ሊወስዱ ነው።
በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ለብዙ ሺህ ዓመታት ካሉ ታላላቅ መቅሰፍቶች አንዱ ነው የተባለው ወባ በርካታ ህፃናትንና ጨቅላዎችን ቀጥፏል።
ለመቶ ዓመታት ያህል ሙከራ ከተደረገበት በኋላ በህክምና ታሪክ ታላላቅ ስኬቶች በሚባል መንገድ ክትባቱ ተገኝቷል።
አርቲኤስ፣ ኤስ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ ክትባቱ ፍቱንነቱ የተረጋገጠው ከስድስት ዓመታት በፊት ነው።
በጋና ፣ በኬንያ እና በማላዊ የሙከራ ክትባት መርሃ ግብሮች ተደርጎ ስኬታማነቱ መረጋገጡን ተከትሎ የዓለም ጤና ድርጅት ክትባቱ ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ የወባ ስርጭት ባለባቸው ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገራት እና በሌሎች ክልሎች መጀመር አለበት ብሏል።
የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረእየሱስ ክትባቱን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልዕክት "ታሪካዊ ወቅት" ነው ብለዋል።
"ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የህጻናት የወባ ክትባት ለሳይንስ ፣ ለልጆች ጤና እና ለወባ ቁጥጥር አዲስ ግኝት ነው" በማለት "በየዓመቱ በአሥር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ሕይወት ሊታደግ ይችላል።" ብለዋል።
ገዳዩ በሽታ
ደም በሚጠጡ ትንኞች ንክሻ የሚተላለፈው የወባ በሽታ የደም ሴሎችን በመውረር ከጥቅም ውጭ ያደርጋቸዋል።
የወባ ጥገኛ ተሕዋስያንን ለመግደል መድኃኒቶችን ፣ ንክሻዎችን ለመከላከል እና ትንኞችን ለመግደል ፀረ ተባይ መድኃኒቶች ለዘመናት ያገለገሉ ሲሆን ሁሉም የወባ በሽታን ለመቀነስ ረድተዋል።
ነገር ግን አሁንም በዓመት ወደ 230 ሚሊዮን የሚጠጉ የወባ ታማሚዎች የሚገኙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 400 ሺህ ሰዎች ይሞታሉ ።
ከዚህ አኃዝ ውስጥ 95 በመቶ የሚሆነው የወባ በሽታ በአፍሪካ ውስጥ የሚከሰት ሲሆን ከሁለት ዓመት በፊትም ከ 260 ሺህ በላይ ሕፃናት ሞተዋል።
ሰውነት የበሽታውን የመከላከል አቅም እንዲያዳብር በተደጋጋሚ ለዓመታት በበሽታው መያዝ የሚያስፈልግ ሲሆን ይህም በጠና በወባ የመታመም አጋጣሚን ይቀንሳል።
ዶክተር ክዋሜ አምፖንሳ-አቺያኖ የጅምላ ክትባት ተግባራዊ እና ውጤታማ መሆን አለመሆኑን ለመገምገም ጋና ውስጥ ክትባቱን ሞክረዋል።
"ለእኛ በጣም አስደሳች ጊዜ ነው ፣ በሰፊው ክትባት በማካሄድ የወባ በሽታ መጠኑ በትንሹ እንደሚቀንስ አምናለሁ" ብለዋል።
በልጅነታቸው በተደጋጋሚ በወባ በሽታ መጠቃታቸው በጋና ሐኪም ለመሆን ዶክተር አምፖንሳ-አቺያኖን አነሳስቷቸዋል።
"እሱ ሁኔታ አሳዛኝ ነበር ፣ በየሳምንቱ ማለት ይቻላል እየታመምኩ ከትምህርት ቤት እቀር ነበር ፣ ወባ ለረጅም ጊዜ በእኛ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶብናል ፣ "ይላሉ
የልጆችን ሕይወት መታደግ
ከ 100 በላይ የወባ ተውሳኮች (ፓራሳይት) አሉ። አዲሱ የአርቲኤስ፣ ኤስ ክትባት በአፍሪካ ውስጥ በጣም ገዳይ የሆነውንና የተለመደው ፕላስሞዲየም ፋልሲፖረም የሚል ስያሜ ያለው ላይ ያነጣጠረ ነው።
በአውሮፓውያኑ 2015 የተደረገው የክትባት ሙከራ ሪፖርት እንደሚያሳየው ከአስር በሽተኞች አራቱን እንዲሁም 10 በጠና ከታመሙ ሶስቱን መከላከል ያስችላል።
ከዚህም በተጨማሪ የደም ልገሳ የሚያስፈልጋቸው ህፃናት ቁጥርንም በሲሶ እንደሚቀንሰው ተነግሯል።
ሆኖም ፣ ክትባቱ ውጤታማ እንዲሆን አራት መጠን (ዶዝ) መውሰድ የሚያስፈልግ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ፍቱንነቱ ላይ ጥርጣሬዎች ተፈጥረው ነበር።
የመጀመሪያዎቹ ሦስቱ ክትባቶች በአምስት ፣ በስድስት እና በሰባት ወር ልዩነት የሚሰጥ ሲሆን የመጨረሻው ማጠናከሪያው ደግሞ በ18ኛ ወራት አካባቢ ይሰጣል ተብሏል።
የሙከራ ክትባቱ ግኝቶች በሁለት የዓለም ጤና ድርጅት ልኂቃን አማካሪ ቡድኖች አማካኝነት በዛሬው እለት ማብራሪያ ተሰጥቷል።
ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ክትባቶች ተሞክረው ያሳዩት ውጤትም ሲገመገም
• ክትባቱ ደህንነቱ የተጠበቀ እና አሁንም ወደ የጠናውን የወባ በሽታ 30 በመቶ እንዲቀንስ አድርጓል
• ለመተኛት የወባ አጎበር የሌላቸው ልጆች ከሁለት ሦስተኛ በላይ ክትባቱ ተዳርሷል
• በሌሎች መደበኛ ክትባቶች ወይም ወባን ለመከላከል በሚወሰዱ ሌሎች እርምጃዎች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ አልፈጠረም
• ክትባቱ ወጪ ቆጣቢ ነበር
"ከሳይንሳዊ እይታ አንፃር ይህ ትልቅ ግኝት ነው ፣ ከህዝብ ጤና አንፃር ይህ ታሪካዊ ስኬት ነው" በማለት የዓለም ጤና ድርጅት የወባ ፕሮግራም ዳይሬክተር ዶክተር ፔድሮ አሎንሶ ተናግረዋል
አክለውም"የሰው ልጅ ከ 100 ዓመታት በላይ የወባ ክትባት ሲፈልግ ቆይቷል። እናም በአሁኑ ወቅት መገኘቱ ህይወትን ያድናል እና በአፍሪካ የሕፃናት በሽታን ይከላከላል።" ብለዋል።