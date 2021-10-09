በአማራ ክልል በሚገኙ የህወሓት ኃይሎች ላይ ከባድ የአየር ጥቃት መፈጸሙ ተነገረ
በሠሜን ኢትዮጵያ የአማራ ክልል ውስጥ በሚገኙ የትግራይ ኃይሎች ላይ የተጠናከረ የአየር ጥቃት እየተፈጸመ መሆኑን የቡድኑ ቃል አቀባይ ለሮይተርስ ገለጹ።
ለሳምንታት ከሁለቱም ወገን የጎላ እንቅስቃሴ ሳይሰማ የቆየ ሲሆን አሁን ግን የአየር ጥቃት እንደተጀመረ ለዜና ወኪል የተናገሩት ህወሓት ቃል አቀባይ፤ ይህም በኢትዮጵያ ሠራዊት የምድር ጥቃት ሊጀመር መሆኑ ምልክት ሊሆን እንደሚችል ገልጸዋል።
አንድ ዓመት ሊሞላው በተቃረበውና ትግራይ ውስጥ የተቀሰቀሰው ጦርነት ከጥቂት ወራት በፊት ወደ አማራና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶ የህወሓት ኃይሎች በደቡብ ጎንደርና በሠሜን ወሎ ውስጥ የሚገኙ አካባቢዎችን መቆጣጠራቸው ይታወቃል።
"በሁሉም ግንባሮች በኩል ግዙፍ ኃይል እየተንቀሳቀሰ ነው. . . በየትኛው ግንባር ጥቃት ሊከፍቱ እንደሚችሉ እርግጠኛ አይደለንም" ሲሉ የህወሓት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ለሮይተርስ በስልክ ተናግረዋል።
ጨምረውም አዲስ ተከፈተ ባሉት የተጠናከረ ጥቃት በኢትዮጵያ ሠራዊት በኩል "መድፎችና ሰው አልባ አውሮፕላኖች [ደሮን] ጥቅም ላይ ውለዋል" ብለዋል።
ሐሙስ ዕለት የጀመረው ተከታታይ የአየር ጥቃት አርብም የቀጠለ ሲሆን፣ ትኩረቱን ያደረገውም በሦስት አካባቢዎች ላይ ነው። እነዚህም ከውርጌሳ አቅራቢያ ባለ ቦታ፣ በወገል ጤና እና በምሥራቅ በኩል ደግሞ የአማራ ክልልን ከአፋር ጋር በሚያገናኘው መንገድ ላይ ነው ብሏል ሮይተርስ።
ውርጌሳ አቅራቢያ የአየር ጥቃት እንደነበር አንድ ዲፕሎማቲክ ምንጭ እንዳረጋገጠለት የተቀሰው የዜና ወኪሉ፣ በሌሎቹ አካባቢዎች ተፈጸመ ስለተባለው የአየር ጥቃት ከገለልለተኛ ወገን ለማረጋገጥ እንዳልቻለ ገልጿል።
ሮይተርስ ከኢትዮጵያን ሠራዊት ቃል አቀባይን፣ ከአማራ ክልል አስተዳደርን እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጽህፈት ቤት ስለጥቃቱ መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካለት አመልክቷል።
የአማራ ክልል መንግሥት ኮምዩኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ሐሙስ ዕለት በትዊተር ገጻቸው ላይ "በአሸባሪው ህወሓት ምክንያት ችግር ውስጥ የሚገኘውን ሕዝባችንን ነፃ ለማውጣት በሁሉም ግንባሮች የማያዳግም ኦፕሬሽን በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ሊደረግ ይችላል" በማለት አስፍረው ነበር።
ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር ላይ የተቀሰቀሰው ውጊያ በትግራይ ክልል ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ያፈናቀለ ከመሆኑ በተጨማሪ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን ደግሞ ለረሃን እንዳጋለጠ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ገልጿል።
መንግሥት ወደ ክልሉ እርዳታ እንዳይገባ እንቅፋት ፈጥሯል እየተባለ የሚወቀስ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግሥት ግን ክሱን አይቀበለውም።
የፌደራሉ ሠራዊት በሰኔ ወር ላይ የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ከትግራይ ክልል መውጣቱን ተከትሎ የትግራይ ኃይሎች ወደ አጎራባቾቹ የአማራና የአፋር ክልል ገፍተው መግባታቸው ይታወሳል።
በዚህም ሳቢያ በሁለቱም ክልሎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ከቀያቸው ለመፈናቀል የተገደዱ ሲሆን 1.7 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ የምግብ እርዳታን ለመጠበቅ ተገደዋል።