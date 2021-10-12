በዕድሜ ትንሿ የኮሎራዶ የከተማ ምክር ቤት ተወዳዳሪ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ሚሊየነር
ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሃና ቦጋለ አሜሪካ ውስጥ በሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ስኬታማ ከሆኑ መካከል ትጠቀሳለች። ሚሊየነር ናት።
በማኅበራዊ ጉዳዮች ንቅናቄም የሃና ስም ይነሳል።
በቅርቡ ደግሞ ፖለቲካውን ተቀላቅላለች። በአሜሪካዋ ኮሎራዶ ግዛት ውስጥ በምትገኘው የአውሮራ ከተማ ውስጥ ለምክር ቤት መቀመጫ እየተወዳደረች ትገኛለች።
28 ዓመቷ ነው። በዕድሜ ትንሿ ተወዳዳሪ ናት ማለት ነው። በዕድሜ ትንሿ ብቻ ሳትሆን ብቸኛዋ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ተወዳዳሪም ናት።
ለከተማ ምክር ቤቱ የምረጡኝ ቅስቀሳ ከተጀመረ ዓመት ተኩል አልፏል። ሃና በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ነበረች። በደብረ ብርሃን የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ (አግሮ-ፕሮሰሲንግ) ድርጅት ለማቋቋም ፍቃድ ለማውጣት ነው ወደ ትውልድ አገሯ የበረረችው።
ለከተማዋ ምክር ቤት ከሚወዳደሩት መካከል "እኔን የሚወክል ሰው አላየሁም" ትላለች። እናም ኢትዮጵያውያንን እና ሌሎችም ጥቁር ማኅበረሰቦችን ለመወከል በምርጫው ለመወዳደር ወሰነች።
በምርጫው ለመሳተፍ የወሰነችው የድምጽ መስጫው ቀን አንድ ወር ተኩል ገደማ ሲቀረው ነው።
ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ነው። 11 ዓመቷ ላይ ከእናቷ እንዲሁም ከታላቅና ታናሽ ወንድሞቿ ጋር ወደ ቀድሞዋ ስዋዚላንድ የአሁኗ ኢስዋቲኒ አቀኑ።
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሳለች ደግሞ ወደ አሜሪካዋ አውሮራ ከተማ ተሻገሩ። ነጋዴ እናቷ በሥራቸው ምክንያት ነበር ከአገር አገር ይዘዋወሩ የነበረው።
የመጀመሪያ ዲግሪዋን በሜትሮ ስቴት ዩኒቨርስቲ የሠራችው በሥነ ሕይወት ቢሆንም ልቧ ለንግድ ያደላል። በ28 ዓመቷ ሚሊየነር የሆነችው ከብዙ መውደቅ እና መነሳት በኋላ እንደሆነ ትናገራለች።
ሃና፤ በኮሌጅ ኦፍ ዴንቨር ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የአማካሪ ቦርድ አባል ናት። የኢትዮጵያን-አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል የፋይናንስ ኃላፊም ነች።
ካውንስሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ይሠራል፣ ወጣት ኢትዮጵያውያን ኢንቨስተሮችን ይደግፋል፣ የሰብዓዊ መብት እንዲከበር ይሟገታል።
ሉሲ የሚባል አቅመ ደካማ ሴቶችን የሚደግፍ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት መስርታለች።
"የኢትዮጵያውያን ድምጽ በነጻ የሚሰጥ አይደለም"
በተለይም ኢትዮጵያውያንን የሚመለከቱ ማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ መሥራት ሃናን ያስደስታታል።
በምትኖርበት ግዛት ያለው ምክር ቤት ውስጥ መቀመጫ ማግኘት አንዱ የኢትዮጵያውያን ድምጽ እንዲሰማ ማድረጊያ መንገድ እንደሆነ ታምናለች።
"ዴሞክራቶች የምንፈልገውን እያሟሉልን አይደለም። መነጋገር እንድንችል በጠረጴዛው ዙሪያ እኛም ወንበር ማግኘት አለብን። ድምጻችን በምክር ቤቱ መሰማት አለበት" ትላለች።
ሌሎቹ ተወዳዳሪዎች የምረጡኝ ዘመቻ ከጀመሩ ከዓመት በላይ ቢሆናቸውም ሃና ውድድሩን በመጨረሻው ሰዓት ከመቀላቀል ወደኋላ አላለችም።
ትውልዳቸው በተለያዩ አገሮች የሆነ ስደተኞች በግዛቱ ቢኖሩም በምክር ቤት ያላቸው ውክልና ውስን ነው።
"ጥቅምት 23 [2014 ዓ.ም] በሚካሄደው ምርጫ ከሚሳተፉት መካከል አንድም አፍሪካዊ የዘር ግንድ ያለው የለም። ስደተኞችም የሉበትም" ስትል ክፍተቱን ታስረዳለች።
እናም የጎረቤቶቿን በር እያንኳኳች 'ለምክር ቤት ብወዳደር ድምጽ ትሰጡኛላችሁ?' ብላ ፊርማ አሰባሰበች። በቂ ፊርማ ካገኘች በኋላ በይፋ ውድድሩን ተቀላለቀች።
ፊርማ በምታሰባስብበት ወቅት ብዙዎች ድጋፍ እንደሰጧት ታስታውሳለች። በዕድሜ ትንሿ ተወዳዳሪ መሆኗ ያስገረማቸውም አልጠፉም።
እንዲፈታላቸው የሚፈልጉትን ችግር ያማከሯት፣ 'ፖለቲካ አስቀያሚ ጨዋታ ነውና ይቅርብሽ' ያሏት እንዳሉም ትናገራለች።
ለምክር ቤቱ የምትወዳደረው በግሏ ነው። የምርጫ ቅስቀሳ ወጪዋን የምትሸፍነውም በግል ገንዘቧ ነው።
እስካሁን ለቅስቀሳው ወደ 50 ሺህ ዶላር አውጥታለች። እስከ ድምጽ መስጫው ቀን ተጨማሪ 50 ሺህ ዶላር ገደማ ወጪ ይጠብቃታል።
"ወጪው ኪሴን አልጎዳውም። ደግሞም ሁሉም ነገር ስለ ገንዘብ መሆን የለበትም። አንዳንዴ ትልቁን ምስል ማየት ያስፈልጋል" ትላለች ሃና።
ግቧ ተጽዕኖ መፍጠር፣ ለውጥ ማምጣት ነው። ለዚያም ነው በግሏ ለመወዳደር እና ወጪዋን በግሏ ለመሸፈን የወሰነችው።
የፓርቲ ውክልና ቢኖራት ኖሮ ወጪዋን ፓርቲዋ ይሸፍን ነበር። ምን ያህል መራጭ አለ? ለየትኛው የምርጫ ክልል ትኩረት መሰጠት አለበት? የሚለውን መረጃም ፓርቲው ያጠናቅርላት ነበር።
የግል ተወዳዳሪ መሆኗ የመራጮችን መረጃ በእራሷ መንገድ እንድትሰበስብ ግድ ብሏታል።
ለምክር ቤት የሚመረጡት 12 ሰዎች ናቸው። በምክር ቤቱ በሚቀርቡ ረቂቅ ሐሳቦች ላይ እያንዳንዳቸው አንድ ድምጽ የመስጠት ሚና ይኖራቸዋል።
አውሮራ ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ የምትናገረው ሃና፤ የምርጫውን ውጤት የሚወስነው ድምጽ (ዲሳይዲንግ ቮት) ያለው በዚህ ማኅበረሰብ እጅ እንደሆነ ታስረዳለች።
"የእኛ ማኅበረሰብ ድምጽ እንዲሰጥ ከተፈለገ ምክክር ውስጥ ሊካተት ይገባል። የኢትዮጵያውያን ድምጽ ዝም ብሎ በነጻ የሚሰጥ አይደለም የሚል መልዕክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው።"
ኢትዮጵያውያን ድምጻቸውን የሚሰጡት ለሚወክላቸው ተወዳዳሪ እንዲሆን፣ ብሎም በወሳኝ ጉዳዮች ላይ አስተያየታቸው እንዲሰማ ትሻለች።
"እዚህ አሜሪካም ኢትዮጵያ ውስጥም እየሆነ ባለው ነገር ሐሳባችን መሰማት ይገባዋል። እጅግ አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ድምጽ ሲሰጥ የፊት ወንበር ላይ እንድንቀመጥ እፈልጋለሁ። ድምጻችን እንደ ከረንሲ [መገበያያ ገንዘብ] መወሰድ አለበት።"
በየሰው ቤት እየተዘዋወረች ፊርማ ስትሰበሰብ ያስተዋለቻቸውን ችግሮች የመፍታት ሕልም ሰንቃለች።
"ምርጫው አንድ ወር ከሦስት ሳምንት ሲቀረው ነው ወደ ውድድሩ የገባሁት። ሌሎች ተወዳዳሪዎች ለአንድ ዓመት ተኩል ቅስቀሳ ሲያደርጉ ነበር። እናም ካሸነፍኩ በጣም ታሪካዊ ይሆናል" ትላለች ሃና።
"ብዙ ጊዜ ንግድ ጀምሬ ከስሬያለሁ"
ዩኒቨርስቲ ሳለች የሥነ ሕይወት መምህሯ ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት ቅዳሜ እና እሑድ መደብር ውስጥ ሲሠሩ ያየችበትን ቅጽበት አትረሳውም።
ወደ ንግድ እንድታዘነብል ያደረጋት ያ ወቅት ነው። የተሻለ ሕይወት ፍለጋ!
እንደ ዛሬው ሚሊየነር ሳትሆን በፊት የመጀመሪያ ሥራዋ ባሬስታነት ነበር። ከዚያም በቪክቶሪያ ሲክሬት እና ሌሎችም መደብሮች ተቀጥራ ሠርታለች።
ያገኘችውን ገንዘብ አጠራቅማ ወደ ትራንስፖርት ቢዝነስ ገባች። ያ የመጀመሪያ የከሸፈ ሙከራዋ ነበር።
"ውይይ. . . ያንን ኪሳራ አሁን ማስታወስ ሁሉ አልፈልግም። የትራንስፖርት ቢዝነሴ ሦስቴ ተሞክሮ የወደቀ ነው። ያጠራቀምሽውን 20ሺህ ዶላር በ20 ዓመትሽ ማጣትን አስቢው እንግዲህ. . ." በማለት ነው ያንን ወቅት የምትገልጸው።
ከዚያ በኋላም ብዙ ጊዜ ንግድ ጀምራ ከስራለች። ያጠራቀመችው ገንዘብ ሲከስም፣ በድጋሚ ስታጠራቅም፣ በድጋሚ ገንዘቡን ስታጣ፣ መልሳ ደግሞ ጠቀም ያለ ገንዘብ ስታገኝ ነው ወጣትነቷን እያሳለፈች ያለችው።
"በጣም ብዙ የወደቅኩ ሰው ነኝ" የምትለውም ወዳ አይደለም።
ስትወድቂ እንድትነሺ ብርታት የሚሰጥሽ ታዲያ ምንድን ነው? ብትሏት መልሷ አጭር ነው። እናቴ!
"እናቴ ነጋዴ ነበረች። አሜሪካ ስንመጣ ግን መደበኛ ሥራ ያዘች። እኛን ለማስተዳደር ስትል ሦስት ሥራ በአንድ ጊዜ የምትሠራበት ወቅት ነበር። ብዙ ጊዜ ስወድቅ እንድነሳ የሚያደርገኝ እናቴ በጊዜ ጡረታ እንድትወጣ መፈለጌ ነበር። እሱን ደግሞ አሳክቻለሁ።"
ሌላው ንግዷ በቤት ውስጥ ሳሉ እንክብካቤ የሚፈልጉ ሰዎችን መርዳት (ሆም ኬር) ነው። ቀስ በቀስ ደግሞ ወደ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ተሻገረች።
በደብረ ብርሃን የግብርና ማቀነባበሪያ ለመክፈት ፍቃድ ለማውጣት ኢትዮጵያ በነበረች ጊዜ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ጎብኝታለች።
"በፓርኮቹ የሚሠሩ ኢትዮጵያውያን የሚከፈላቸው ገንዘብ እጅግ አነስተኛ (በቀን በዶላር 80 ሳንቲም ገደማ) መሆኑን ማየቴ አሳዝኖኛል። በየትኛው የአፍሪካ አገር ካለው የክፍያ መጠን ያነሰ ነው" ስትል የታዘበችውን ትገልጻለች።
የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት መድረስ የሚችልበት ደረጃ ገና እንዳልደረሰ እና የፖለቲካ ችግሮች ሲፈቱ እንደሚስተካከል ታምናለች።
አገር ማሳደግ የሚቻለው ሰላም ሲሰፍን ነው ትላለች።
ሃና እንደምትለው፤ ንግድ ውስጥ ከባዱ ፈተና መንገዱ 'ቀላል ይሆናል' ብሎ ማሰብ ነው። ትክክለኛውን ግብዓት እና መረጃ አለመያዝም መሰናክል ይሆናል።
ሲወድቅ ለመነሳት ብርታት ያለው ሰው በንግድ ስኬታማ የመሆን እድሉ ሰፊ እንደሚሆን ትመክራች።
"ትልቁ እሴቴ ትክክለኛ ሰዎችን ማወቄ እና ትስስሬን ማጠንከሬ ነው" ስትል የስኬቷን ምስጢር ትናገራለች።
አሜሪካ ውስጥ በቆዳ ቀለም ምክንያት የሚደርስ መድልዎ መኖሩ እሙን ነው። የንግዱ ዓለም የወንዶች የበላይነት የጎላበት መሆኑ ሌላው እውነታ ነው።
ሃና በበኩሏ "ምንም አይነት መሰናክል የምትፈልጊውን ከማድረግ ሊያስቆምሽ አይገባም። ምንም የማይገታሽ፣ ብርቱ፣ ታጋይ የንግድ ሰው መሆን አለብሽ" ትላለች።
ከእሷ ጋር መሥራት ምቾት የማይሰጣቸው ሰዎች ገጥመዋት ነጭ የሥራ አጋሮቿን 'ጉዳይ ለማስፈጸም' ልካ ታውቃለች።
ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ሕይወቴን ቀይሮታል የምትለውን የመጀመሪያ ፕሮጀክቷን የሰጠቻት ነጭ ሴት ናት።
"ከሞላ ጎደል እንደ ጥቁር ሴት ብዙም መድልዎ ገጥሞኛል አልልም" የምትለው ሃና፤ አሜሪካ ውስጥ ዋናው ነገር ታትሮ መሥራት እንደሆነ ታምናለች።
ዛሬ ላይ ሚሊየነር ሆናም የምታስበው ደረጃ እንደደረሰች አይሰማትም። ለዚህ ነው "በየቀኑ ከእንቅልፌ ስነቃ እነዚህን ሁሉ ሰዎች የማስተዳደር ኃላፊነት አለብኝ የሚለው ያስደነግጠኛል። አሁንም ገና ብዙ ይቀረኛል" የምትለው።
የሃና 3 ቁልፍ አቋሞች
ሃና ለምክር ቤት መቀመጫ ከምትወዳደርባቸው የፖለቲካ አቋሞቿ መካከል ሦስቱ ዋነኛ ነጥቦች- በተመጣጣኝ ዋጋ መኖሪያ ቤት ማቅረብ፣ ጥቃቅን እና አነስተኛ ነጋዴዎች በፌደራል መንግሥት የተመደበላቸውን የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ ማስቻል እና የማኅበረሰብ ደኅንነት ጥበቃ ናቸው።
ከቤተሰቦቿ ጋር አሜሪካ መኖር ሲጀምሩ በአነስተኛ ወጪ የሚከራዩ ቤቶች ውስጥ ነበር የሚኖሩት። በዚህ አይነት ሁኔታ መኖር ምን ማለት እንደሆነ ስለምትገነዘብ በተመጣጣኝ ዋጋ ቤት መቅረብ እንዳለበት ታምናለች።
"አልሚዎች ከሚገነቡት ሕንጻ የተወሰነውን በአነስተኛ ወጪ ለሚከራይ ቤት ወይም አፎርደብል ሀውሲንግ እንዲሰጡ እና አሠራሩ የሕግ አካል እንዲሆን እፈልጋለሁ።"
የቤት ኪራይ ዋጋ በየጊዜው እየጨመረ በመሆኑ ኪራይ ገደብ ኖሮት፤ ሰው የሚያገኘው ገቢ እና ለቤት ኪራይ የሚጠየቀው ገንዘብ ተመጣጣኝ እንዲሆን መሥራት አንደኛው ፍላጎቷ ነው።
ሁለተኛው ትኩረቷ አነስተኛ ነጋዴዎች ከአሜሪካ የፌደራል መንግሥት የሚመደብላቸውን በጀት በአግባቡ አግኝተው እንዲጠቀሙበት ማስቻል ነው።
"አነስተኛ ነጋዴዎች በምን መንገድ የተመደበላቸውን የድጋፍ ገንዘብ እንደሚያገኙ አያውቁም። ገንዘቡ ጥቅም ላይ ሳይውል ቀርቶ ወደ ፌደራል መንግሥት ይመለሳል። ይህ መስተካከል አለበት።"
ሦስተኛው አጀንዳዋ ፖሊሶች ያልተገባ ኃይል እንዳይጠቀሙ መከላከል ነው።
ፖሊሶች እንዴት እንደሚቀጠሩ፣ ምን አይነት ስልጠና እንደሚሰጣቸው፣ ሰዎችን እንዴት እንደሚይዙ በመቆጣጠር ታምናለች።
ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንድ ማኅበረሰብ ሌላውን እንደ 'አስፈሪ' እንዳያይ የማድረግ ሕልም አላት።
"መሠረታዊ ችግሩ አለመተዋወቅ ነው። ሰዎች ስለ ሌላው ባህል ማወቅ እንጂ መፍራት የለባቸውም። ምቾት ተሰምቷቸው መነጋገር እንጂ መገዳደል የለባቸውም።"
ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሃና ቦጋለ በዕድሜ ትንሿ እና ብቸኛዋ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ተወዳዳሪ እንደመሆኗ "ትክክለኛ ማንነቷን አሳይታ" ማሸነፍ ትመኛለች።