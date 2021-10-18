በመቀለ የአየር ጥቃት መፈጸሙ ተነገረ
ዛሬ ሰኞ ረፋድ በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለ ላይ የአየር ጥቃት መፈጸሙንና ጉዳት መድረሱን የተለያዩ ምንጮች ገለጹ።
አንድ የህወሓት ከፍተኛ ባለሥልጣን ለቢቢሲ እንዲሁም የእርዳታ ሠራተኛና አንድ ዲፕሎማት ደግሞ ለሮይተርስ የአየር ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጠዋል።
ሰኞ መስከረም 08/2014 ዓ.ም በመቀለ ከተማ የአየር ድብደባ መፈጸሙን በክልሉ የሚገኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ ሪፖርት ያደረገ ሲሆን፤ ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት ክንደያ ገ/ሕይወትም ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
ክንደያ የአየር ድብደባው የተፈጸመው በመቀለ ከተማ በሚገኙ ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሲሆን፣ የመጀመሪያው ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል ከከተማዋ ወጣ ብሎ ሃሬና ወይም መሰቦ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እና አዲሃቂ ተብሎ በሚጠራው የገበያ አካባቢ ነው ብለዋል።
ጨምረውም በጥቃቶቹ ሦስት ሰዎች መገደላቸውንና በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውን ገልጸዋል።
ቢቢሲ የደረሰውን ጉዳት ከገለልተኛ ወገኖች ማረጋገጥ አልቻለም።
ሮይተርስ ያናገራቸው አንድ የእርዳታ ድርጅት ሠራተኛ እና ዲፕሎማትም በመቀለ ከተማ የአየር ጥቃት እንደነበር ገልጸዋል።
እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ መንግሥት በኩል ተፈጸመ ስለተባለው የአየር ጥቃት በይፋ የተባለ ነገር የለም።
በጉዳዩ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ቃል አቀባይ የሆኑትን ቢልለኔ ስዩምን አስተያየታቸውን ጠይቆ ምላሽ እንዳላገኘ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል።
በክስተቱ በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት ዝርዝርን በተመለከተ እስካሁን የተባለ ነገር የለም።
አንድ ዓመት ሊሞላው የተቃረበውና ትግራይ ውስጥ የተጀመረው ጦርነት ወደ አጎራባቾቹ የአማራ እና የአፋር ክልሎች ተስፋፍቶ ከባድ ጉዳትን አስከትሏል።
ከሰኔ ማብቂያ ጀምሮ በተለይ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ መልሶ ያገረሸው ውጊያ በአማራ እና በአፋር ክልሎች የተለያዩ ስፍራዎች እየተካሄደ እንደሚገኝ ከአካባቢዎቹ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ።