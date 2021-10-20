በመቀለ በቀናት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ የአየር ድብደባ መፈጸሙ ተነገረ
በሁለት ቀናት ልዩነት በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የአየር ጥቃት መፈጸሙ ተነገረ።
ቢቢሲ ከዓይን እማኞች እንዳጣራው ዛሬ ረቡዕ ረፋድ ከአራት ሰዓት በኋላ የተፈጸመው የአየር ድብዳባ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ በተባለው ተቋምና በአንድ የአውቶብስ መናኸሪያ አቅራቢያ እንደሆነ ተናግረዋል።
ሮይተርስ የዜና ወኪል በክልሉ የሚገኝ ቴሌቪዥን ጣቢያን እንዲሁም አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ደግሞ የረድኤት ተቋማት ምንጮችን ጠቅሰው የአየር ጥቃት ስለመፈጸሙ ዘግበዋል።
ቢቢሲ ከአገር መከላከያ ቃል አቀባይ መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። በተመሳሳይ ሮይተርስ የዜና ወኪል በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግሥት ባለስልጣናትን አስተያየትን ለማካተት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት አመልክቷል።
ይሁን እንጂ የመንግሥት የወቅታዊ መረጃ አጣሪ በትዊተር ገጹ ላይ የአገር መከላከያ የአየር ጥቃት ዒላማዎች የህውሓት ጦር መሳሪያ ማምረቻ እና መጠገኛ ስፍራዎች ናቸው ብሏል።
መረጃ አጣሪ ቡድኑ ዛሬ እኩለ ቀን ላይ ባጋራው መረጃ መከላከያ ኦፕሬሽኖች ዒላማ ከባድ መሳሪያ ማከማቸው ስፍራዎችን ማውደም ነው ብሏል።
በህወሓት የሚተዳደረው ቴሌቪዥን ጣቢያም ረቡዕ ጥቅምት 10/2014 ዓ.ም ረፋድ ላይ ተዋጊ ጀቶች በመቀለ ከተማ የአየር ድብደባ ማድረጋቸውን ዘግቧል።
ከዚህ በተጨማሪም በመቀለ ከተማ የአየር ድብደባ መፈጸሙን ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት ክንደያ ገብረሕይወት በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፈረዋል።
የአየር ድበደባውን የሚያሳዩ ናቸው የተባሉ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። ቢቢሲ የእነዚህን ምስሎች ትክክለኛነት ማረጋገጥ አልቻለም።
የዛሬው የአየር ጥቃት ኢላማ ነበሩ ከተባሉት አንዱ መስፍን ኢንደስቱሪያል ኢንጂነሪንግ ኤፈርት የተባለው ኢንዶውመንት ፈንድ አካል በመቀለ ከተማ የሚገኝ ግዙፉ ተቋማ ነው።
ምንጮች ዛሬ በቀናት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ ተፈጽሟል በተባለው የአየር ጥቃት የደረሰውን ጉዳት በተመለከተም እስካሁን ያሉት ነገር ባይኖርም የህውሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በአየር ጥቃቱ መኖሪያ ስፍራዎች ዒላማ ተደርገዋል ብለዋል።
ከትናንት በስቲያ ሰኞ በተመሳሳይ የኢትጵያ አየር ኃይል በመቀለ የአየር ድበደባ አድርጎ እንደነበረ ይታወሳል።
በዚህ የአየር ጥቃት የ3 ሰዎች ሕይወት ስለማለፉ የህወሓት ባለስልጣን፣ የረድኤት ሠራተኛ እና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ገልጸው ነበር።
ይህን የአየር ድበደባ በተመለከተ የመንግሥት ቃል አቀባይ ለገሰ ቱሉ ሐሰት ነው ቢሉም ዘግይቶ መንግሥታዊው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አየር ኃይሉ ድበደባ መፈጸሙን ዘግቧል ነበር።
የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በዘገባው የአየር ኃይሉ ዒላማዎች ህወሓት ይጠቀምባቸዋል ያላቸው የመገናኛ አውታሮችና መሳሪያዎች መሆናቸውን እና በጥቃቱ ንጹሃን ዜጎች እንዳይጎዱ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል ብሏል።
በሰኞው ዕለት የአየር ጥቃቱ ዒላማ የነበሩት ህወሓት ይተቀምባቸዋል የተባሉ የመገናኛ አውታሮችና መሳሪያዎች መሆናቸውን እና በጥቃቱ "ንጹሃን ዜጎች እንዳይጎዱ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎ ይህም በተሳካ ሁኔታ ተፈጽሟል" ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቦ ነበር።